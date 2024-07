CENTROSANTACHIARA.IT * TRENTINO MUSIC ARENA: «OGGI SUL PALCO ARRIVANO DEVA, FABRIZIO MORO ED IL TRE»

08.00 - venerdì 12 luglio 2024

È iniziata ieri la seconda edizione del “Trentino Love Fest | Charity Event”, il Festival in programma fino a sabato alla Trentino Music Arena. Tre giorni di pura energia e divertimento, dove ogni nota suonerà per sostenere la solidarietà e il volontariato.

Dopo l’iniziativa a sostegno degli alluvionati dell’Emilia Romagna dello scorso anno, quest’anno Trento, capitale europea del Volontariato, trasformerà la musica in un gesto di amore con un’iniziativa di “solidarietà diffusa”. Parte del ricavato della manifestazione andrà a sostenere le attività e l’impegno di chi opera nel Terzo Settore trentino.

Ieri sul palco hanno fatto saltare e cantare una platea di giovani e giovanissimi: Peripezie, Centomilacarie, Mecna, Ariete.

Oggi arrivano: Deva, Fabrizio Moro, Il Tre.

Fabrizio Moro in tour con “Una Vita Intera – Tour 2024”, emozionerà il pubblico accompagnandolo in un viaggio musicale attraverso tutti i brani più rappresentativi del suo percorso artistico. Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Il TRE, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con “Fragili”, arriva a Trento con il Fragili tour. “Fragili – dice il TRE – è un brano dedicato alle fragilità di ognuno di noi. Mi piace raccontare il coraggio della paura, il credere nei propri sogni e la forza che si può trovare negli amici e nella famiglia”. Il brano è inserito nella nuova versione dell’album Invisibili che ha debuttato al n.1 della classifica ufficiale FIMI /GFK. “Gli invisibili- dice ancora il cantante – siamo tutti noi. Ed è ora di farci vedere”.

E ancora sul palco DƏVA, cantante, cantautrice, performer, producer. La scrittura delle canzoni arriva insieme alla consapevolezza del suo bagaglio musicale e strumentale, che la portano a creare testi fotografici che affrontano tematiche universali come l’amore, la crescita personale e il superamento delle difficoltà. Di quest’anno la sua partecipazione al brano “Amore Tossico”, contro la violenza sulle donne, interpretato insieme ad Anna Pettinelli, Adriana Volpe, Kelly Joice, Matilde Brandi, Pamela Prati, Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan, Laura Freddi.

Sabato il Festival si chiuderà con: Kelly Joyce, Santi Francesi, Margherita Vicario.

Workshop e contest

Anche a luglio si riconfermano le selezioni e le masterclass del festival talent “European Voice & Sound”, a cura di Nove Eventi, con due grandi novità. Al festival si aggiungono le selezioni del festival talent “International Voice & Baby Talent Festival”, a cura di Nove Eventi e il “TMA CONTEST- Sali Sul Palco della Trentino Music Arena”, a cura del Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

Al contest trentino “TMA CONTEST – Sali Sul Palco della Trentino Music Arena”, che ha lo scopo di far emergere artisti e talenti locali, partecipano: Gabriel Campolongo – “Gabbrielll”, di Riva Del Garda con “La Prima Volta”; Michele Tasin “Fuggitivi”, di Trento con “Fear For Losing You”; Alexander Frizzera “Libellule”, di Trento con “Bicicletta”; Samuele Brandoni “Sem91”, di Pergine Valsugana, con “Prova Ancora”; Nicolò Carpita “Carpa”, di Rovereto, con “Liberami Da Me”; Giacomo Longato “Faultier”, di Trento con “Vestito Blu”.“International Voice & Baby Talent Festival” si rivolge, invece, a cantanti e musicisti provenineti da tutta Italia tra i 3 e i 14 anni; “European Voice & Sound” è finalizzato alla valorizzazione di cantanti e musicisti dai 14 anni, provenienti da tutta Italia.

In giuria : Alessandro Raffaelli, editore Radio Italia Anni 60; Giancarlo Prandelli, producer e cantante; Andrea Belfiori, cantautore e scouter. Spazio anche ai workshop e alle masterclass per raccontare il mondo della musica “fuori e dietro al palco”.

Scuole e Associazionismo

Il “Trentino Love Fest | Charity Event” è animato anche dalla presenza di stand, con la partecipazione delle associazioni di volontariato trentine e il coinvolgimento delle studentesse e degli studenti dell’Istituto di Formazione Professionale “Sandro Pertini” di Trento e del Centro Formazione Professionale Opera Armida Barelli di Rovereto, che possono esprimere la propria competenza scolastica e professionalità formativa attraverso iniziative come: “angolo make up”, “angolo body painting”, “angolo hair&color”.

Gli studenti e le studentesse hanno la possibilità di utilizzare le tecniche del bodypainting attraverso l’utilizzo di strass, glitter e colori; potranno esplorare lo stile con originali acconciature come trecce, code e spray colorati; potranno giocare con i diversi look make up attraverso glitter e brillantini. Modelle e modelli d’eccezione saranno i partecipanti ai concerti della TMA che cosi avranno un’opportunità in più di divertimento. Il pubblico potrà fare un’offerta libera che sarà poi devoluta in beneficenza. L’iniziativa vede il coinvolgimento dell’Assessorato all’istruzione e alla cultura PAT e il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento.

Info

Apertura cancelli ore 18.00. Biglietti e info su:

https://www.centrosantachiara.it/web/trentino-music-arena.

https://trentinolovefest.it/