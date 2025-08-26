CENTROSANTACHIARA.IT * TEATRO CAPOVOLTO: «L’ORCHESTRA DI FIATI ALTOATESINA “HOBLA-O“ CONCLUDERÀ LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA, A TRENTO IL 30/8 (21.15)»

19.06 - martedì 26 agosto 2025

L’orchestra di fiati altoatesina HoBla-O conclude in musica la programmazione estiva del Teatro Capovolto.

Sabato 30 agosto, ore 21.15 – Piazza Battisti (Trento)

Dopo un’estate ricca di appuntamenti, si avvia alla conclusione il Teatro Capovolto, la Stagione estiva del Teatro Sociale curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento.

Il compito di chiudere la programmazione spetterà quest’anno all’orchestra di legni Holzblasorchester, HoBla-O, orchestra di fiati altoatesina che sabato 30 agosto (ore 21.15) salirà sul palco di Piazza Cesare Battisti con un concerto dal titolo “Ciudades”

Nata nel 2009, l’orchestra di fiati altoatesina “HoBla-O” riunisce circa 50 giovani musicisti di talento provenienti da ogni parte dell’Alto Adige, da gruppi linguistici e da istituti scolastici altoatesini. Ne fanno parte musicisti di talento provenienti dalle scuole di musica della provincia, dalle scuole medie e superiori a indirizzo musicale, dal Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano e da altri conservatori in Austria e all’estero. L’Orchestra è attualmente diretta da Johann Pircher.

La serata in programma al Teatro Capovolto vedrà l’Orchestra impegnata tra brani di celebri compositori come Maurice Ravel (La Valse), Johann Strauss (Overture “Die Fledermaus”) e Claude Debussy (Prélude à l’après-midi d’un faune”), oltre a due prime assolute di Tobias Psaier e Georg Marferteiner.

Informazioni

La Stagione estiva del Teatro Sociale si inserisce all’interno del contenitore “Trento aperta 2025 – Un’estate, una città”, ricco palinsesto coordinato dall’Ufficio Cultura turismo eventi del Comune di Trento

Biglietti acquistabili online su ticket.centrosantachiara.it/content e presso le biglietterie del Centro S. Chiara. Si informa che la cassa in Piazza Battisti è aperta solo nei giorni di spettacolo, a partire dalle ore 20.15.

Si ricorda che nella platea del Teatro Capovolto non è consentito l’accesso ai cani.

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it