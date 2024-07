CENTROSANTACHIARA.IT * TEATRO CAPOVOLTO: «IN PIAZZA BATTISTI A TRENTO I “NEW PROJECT ORCHESTRA“ E “MAC SAXOPHONE QUARTET“ (16-17/7 ORE 21.15)»

10.37 - venerdì 12 luglio 2024

Al Teatro Capovolto torna la musica con due concerti dell’EurSax 2024, un’occasione per conoscere il saxofono in tutti i suoi aspetti. Il palco di Piazza Battisti ospiterà due appuntamenti inseriti all’interno dell’Eursax 2024, il Congresso Europeo del Saxofono che quest’anno si terrà proprio nel capoluogo trentino

Martedì 16 e mercoledì 17 luglio 2024, ore 21.15, Piazza Cesare Battisti (Trento)

Grande protagonista della programmazione estiva, la musica torna al Teatro Capovolto del Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento con due serate di assoluto livello.

Martedì 16 e mercoledì 17 luglio, il palco posizionato in Piazza Cesare Battisti ospiterà due appuntamenti inseriti all’interno dell’Eursax 2024, il Congresso Europeo del Saxofono che quest’anno si terrà proprio nel capoluogo trentino: un’occasione incredibile per conoscere il saxofono in tutti i suoi aspetti.

Martedì 16 toccherà alla New Project Orchestra diretta da Roberto Spadoni con “Bird lives again”, un concerto omaggio al grande sassofonista jazz Charlie Parker.

Sono passati più di cento anni da quando la città di Kansas City diede i natali a Charlie Parker: era il 29 agosto del 1920. Parker, detto “Bird” perché con la musica “volava”, fu il protagonista di una delle più importanti e influenti rivoluzioni che hanno squassato il mondo del jazz: il Bebop, diventandone in assoluto l’icona.

La New Project Orchestra, formazione brillante e poliedrica che raccoglie musicisti professionisti, provenienti dal Trentino Alto Adige e facenti parte delle più importanti istituzioni concertistiche sia in ambito classico che jazz, per celebrare gli oltre cento anni dalla sua nascita, presenta un ricchissimo progetto speciale dedicato a Charlie Parker e al suo universo musicale, coordinato e diretto dal compositore, arrangiatore e chitarrista Roberto Spadoni, con cui sono stati realizzati numerosi progetti orchestrali negli ultimi dieci anni.

Il giorno successivo, mercoledì 17 luglio, toccherà invece al Mac Saxophone Quartet, uno dei gruppi maggiormente apprezzati per la loro opera di tutela ed innovazione della scuola italiana.

“Miserere” è un ricercato progetto crossover che affonda le sue radici nel più nobile patrimonio musicale italiano, in cui l’arte dell’improvvisazione tipica del linguaggio jazz si sposa con gli stilemi del passato. Un millennio di capolavori attinti dagli antichi antifonari gregoriani e dai laudari medioevali, dal contrappunto rinascimentale di scuola romana e veneziana fino a toccare il melodramma; un percorso nel tempo e nel sound italico interamente interpretato da artisti che si sono distinti per la loro capacità di rinnovare la tradizione. I brani hanno tutti arrangiamenti inediti, preparati appositamente dal Maestro Mario Corvini per valorizzare sia i raffinati fraseggi di Rosario Giuliani che gli avvolgenti timbri di ricerca del Mac Saxophone Quartet.

Informazioni

La Stagione estiva del Teatro Sociale si inserisce all’interno del contenitore “Trento aperta 2024”, ricco palinsesto coordinato dall’Ufficio Cultura turismo eventi del Comune di Trento, che da maggio a settembre riempirà parchi, piazze e strade della città con tante iniziative dedicate anche al tema del ‘volontariato’, per celebrare nel migliore dei modi la nomina di Trento come Capitale europea del volontariato 2024.

Biglietti al costo di 10 euro, acquistabili online su https://ticket.centrosantachiara.it/content oppure presso le biglietterie del Centro S. Chiara: Teatro Sociale (dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 20), Auditorium S. Chiara (dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13), e Piazza Cesare Battisti (la sera dell’evento, dalle ore 20.15).

Si ricorda che nella platea del Teatro Capovolto non è consentito l’accesso ai cani. Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 (mar-sab; 10-13 e 15-19) o visitare il sito www.centrosantachiara.it