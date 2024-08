CENTROSANTACHIARA.IT * “TEATRO CAPOVOLTO“: «“ARRIVA LA COMICITÀ DI LOREDANA CONT CON “PÙ BUSIE CHE POESIE“, A TRENTO (22/8 – 21.15)

10.51 - lunedì 19 agosto 2024

Al Teatro Capovolto arriva l’esilarante comicità di Loredana Cont con “Pù busie che poesie”. L’attrice e autrice trentina sarà in scena con un monologo da lei scritto e interpretato. Giovedì 22 agosto, ore 21.15, Piazza Cesare Battisti (Trento).

Nuovo appuntamento all’insegna della comicità e del divertimento con il Teatro Capovolto, la Stagione estiva del Teatro Sociale curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Giovedì 22 agosto sul palco in Piazza Cesare Battisti a Trento salirà l’irresistibile comicità di Loredana Cont con Pù busie che poesie, monologo scritto e interpretato dalla stessa attrice e autrice trentina.

«Ho pensato che si può ridere di tutto, anche della poesia con buona pace di Dante e di Petrarca, e anche delle canzoni popolari che piacciono tanto a noi trentini e che sono piene di disgrazie e patimenti e fiaschi de vim…», osserva Loredana Cont.

In questo monologo poesia e canzoni diventano quindi lo spunto per parlare delle varie fasi della vita, dalla nascita all’età adulta, mettendo in relazioni epoche diverse e stili di vita che non ci appartengono più, ponendo l’attenzione sulle piccole e grandi manie della nostra quotidianità che è sempre spunto di riflessione e di divertimento.

Naturalmente, il tutto viaggia sul filo dell’ironia e dell’umorismo, uniche vere vie di fuga dalla realtà che ci circonda.

La Stagione estiva del Teatro Sociale si inserisce all’interno del contenitore “Trento aperta 2024”, ricco palinsesto coordinato dall’Ufficio Cultura turismo eventi del Comune di Trento, che da maggio a settembre riempirà parchi, piazze e strade della città con tante iniziative dedicate anche al tema del ‘volontariato’, per celebrare nel migliore dei modi la nomina di Trento come Capitale europea del volontariato 2024.

Biglietti al costo di 10 euro, acquistabili online su https://ticket.centrosantachiara.it/content oppure presso le biglietterie del Centro S. Chiara: Teatro Sociale (dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 20) e Piazza Cesare Battisti (la sera dell’evento, dalle ore 20.15).

Si ricorda che nella platea del Teatro Capovolto non è consentito l’accesso ai cani.

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 (mar-sab; 10-13 e 15-19) o visitare il sito www.centrosantachiara.it