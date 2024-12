CENTROSANTACHIARA.IT * SPETTACOLI: «LA “EVOLUTION DANCE THEATER“ PORTA IL NUOVO LAVORO DAL TITOLO “COSMOS, A TRENTO (7-8/12)»

20.37 - martedì 3 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La eVolution dance theater porta in prima assoluta sul palco del Teatro Sociale il nuovo lavoro dal titolo “Cosmos”.

Si tratta di uno spettacolo in grado di accompagnare lo spettatore in un viaggio attraverso mondi sconosciuti, in cui scienza e comprensione cedono il passo all’immaginazione

Sabato 7 dicembre, ore 18.00 – Teatro Sociale di Trento

Domenica 8 dicembre, ore 16.00 – Teatro Sociale di Trento

La programmazione di danza 2024/25 del Centro Servizi Culturali S. Chiara prosegue sabato 7 dicembre al Teatro Sociale di Trento con una prima assoluta: la eVolution dance theater, compagnia fondata dal coreografo americano Anthony Heinl, salirà sul palco del prestigioso teatro cittadino con il loro nuovo lavoro dal titolo Cosmos. Lo spettacolo andrà in replica anche il giorno seguente, domenica 8 dicembre, sempre al Teatro Sociale.

Cosmos, nuovo spettacolo di evolution Dance Theater, è un lavoro che saprà accompagnare lo spettatore in un viaggio attraverso mondi sconosciuti, in cui scienza e comprensione cedono il passo all’immaginazione.

In caduta libera fra immensità e solitudine, nella notte eterna dello spazio intergalattico, i pianeti e le stelle ci appaiono luminosi e seducenti; spazi remoti, pieni di armonia e bellezza, sembrano voler dar forma ai nostri sogni; creature ipnotiche e immaginifiche si muovono fra luce e oscurità.

Tanto vagabondare ci riporta infine sul nostro piccolo, fragile mondo, perso in un oceano cosmico vasto oltre la nostra più coraggiosa immaginazione. Un mondo, in mezzo all’immensità dei mondi.

Fondata nel 2009 dal coreografo americano Anthony Heinl, alla guida della compagnia insieme alla danzatrice e coreografa italiana Nadessja Casavecchia, eVolution dance theater è diventata famosa, in Italia e nel mondo, per produzioni in grado di ipnotizzare, affascinare e divertire il pubblico di ogni età.

Gli artisti che compongono la compagnia sono selezionati fra danzatori, illusionisti, contorsionisti, ginnasti in grado di portare in scena spettacoli eleganti e potenti, enfatizzati da un’illuminazione futuristica, effetti speciali, scenari interattivi e una selezione musicale accattivante. Il repertorio della compagnia si compone di numerosi titoli a serata intera: Firefly, Electricity, Black & Light,Night Garden, The Magic of Light, Blu Infinito.

eVolution dance theater compie regolarmente tour internazionali, che la portano ad esibirsi in paesi quali Brasile, Cina, Colombia, Francia, Israele, Germania, Lussenburgo, Macao, Olanda, Svizzera, Spagna.

Informazioni

Si avvisa il pubblico che durante lo spettacolo è previsto l’uso di effetti strobo.

Biglietti acquistabili online su https://ticket.centrosantachiara.it/content oppure presso le biglietterie del Centro S. Chiara.

Per avere maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it oppure chiamare il numero verde 800013952

Al seguente link un trailer di presentazione della compagnia: https://www.youtube.com/watch?v=NCTeVx5F_Eo