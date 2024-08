CENTROSANTACHIARA.IT * “SMILE”: «LA COMICITÀ DI MARIO CAGOL AL TEATRO CAPOVOLTO PER SCOPRIRE INSIEME DA DOVE NASCE LA RISATA (23/8)»

10.20 - martedì 20 agosto 2024

Dopo Lucio Gardin e Loredana Cont, proseguono gli appuntamenti del Teatro Capovolto – la Stagione estiva del Teatro Sociale curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara – all’insegna della comicità.

Venerdì 23 agosto il palco in Piazza Cesare Battisti a Trento ospiterà uno tra i volti più amati dal pubblico regionale come Mario Cagol. L’attore e comico trentino porterà al pubblico del Capovolto Smile, il suo nuovo monologo comico in dialetto trentino.

Anche in questa nuova avventura, il filone trascinante della risata, dell’improvvisazione e delle capacità tecniche sapranno coinvolgere da subito il pubblico in una serata spensierata.

Con Smile, Mario Cagol vuole però porsi una precisa domanda: “Da dove nasce la risata? Esiste una formula matematica per crearla?”.

Attraverso una ricerca piena di divertimento, battute e sorrisi, si cercherà di capirne le origini, e ciò che la scaturisce. Un grande libro è il “motore di ricerca” di questo viaggio.

Partendo dalla preistoria, passando dal mondo animale, lo yoga della risata, le nostre paure e tanto altro, si proverà così a venirne a capo.

Risultato finale? Non resta che scoprirlo nell’appuntamento di venerdì 23 agosto al Teatro Capovolto.

Una cosa è certa, le risate non mancheranno!

Informazioni

La Stagione estiva del Teatro Sociale si inserisce all’interno del contenitore “Trento aperta 2024”, ricco palinsesto coordinato dall’Ufficio Cultura turismo eventi del Comune di Trento, che da maggio a settembre riempirà parchi, piazze e strade della città con tante iniziative dedicate anche al tema del ‘volontariato’, per celebrare nel migliore dei modi la nomina di Trento come Capitale europea del volontariato 2024.

Biglietti al costo di 10 euro, acquistabili online su https://ticket.centrosantachiara.it/content oppure presso le biglietterie del Centro S. Chiara: Teatro Sociale (dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 20) e Piazza Cesare Battisti (la sera dell’evento, dalle ore 20.15).

Si ricorda che nella platea del Teatro Capovolto non è consentito l’accesso ai cani.

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 (mar-sab; 10-13 e 15-19) o visitare il sito www.centrosantachiara.it