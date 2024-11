CENTRODESTRA – CONSIGLIO COMUNE TRENTO * SOCIOLOGIA TRENTO: «FERNANDEZ (AVS) COCCOLA CHI HA IMPEDITO L’ACCESSO AI GIOVANI DI AZIONE UNIVERSITARIA»

19.40 - mercoledì 20 novembre 2024

In Consiglio Comunale a Trento, la verde sinistra del consigliere Fernandez coccola la claque squadrista che pochi giorni fa impediva (commettendo più reati) l’accesso ai giovani di Azione Universitaria alla Facoltà di Sociologia, dove era previsto il loro banchetto per le elezioni universitarie.

In Aula si parla di CPR (i centri voluti dal Governo per giustamente trattenere i soggetti in attesa di espulsione) e subito compaiono i supporter rosso – verdi che predicano inclusione e democrazia e razzolano violenza e soprusi delle altrui libertà e diritti.

I rosso-verdi non dovrebbero coccolare certi violenti e approvare la loro presenza nella nostra Aula, davvero Democratica che non necessita di claque squadriste.

Consiglieri Comunali di Centrodestra del Comune di Trento