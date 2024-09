CENTRO SOLIDARIETÀ – TRENTO * “CONVERGENZE POSSIBILI“: «AL VIA IL CICLO DI CONFERENZE, PER PROMUOVERE UNA SOCIETÀ PIÙ EQUA ED INCLUSIVA»

16.54 - martedì 24 settembre 2024

Convergenze possibili. Unire prospettive, colmare divari. Dialoghi aperti per un futuro paritario. Martedì 24 Settembre 2024, ore 11.00. Centro di Solidarietà di Trento Via Melta 22, Trento. Martedì 24 settembre si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del ciclo di conferenze- Convergenze possibili. Unire prospettive, colmare divari. Dialoghi aperti per un futuro paritario. Promosso dal Centro di Solidarietà di Trento.

Al fianco di Eloisa Modena, responsabile del progetto e Cristina Mezzena, presidente del Centro di Solidarietà di Trento, siedono Francesca Gerosa Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessora all’istruzione, cultura, sport, politiche per la famiglia, per i giovani e pari opportunità, Giulia Casonato Assessora con delega in materia di transizione verde, innovazione digitale e partecipazione per il Comune di Trento.

Presentə anche due relatorə: Mara Rinner, vice presidente C.p.o. E consulente di sviluppo del business e Ivan Pezzotta, psicologo psicoterapeuta esperto nell’intervento con uomini autori di violenza. Assente per impegni accademici Stefania Cavagnoli docente di linguistica all’Università Tor Vergata di Roma.

Eloisa Modena: “Convergenze Possibili” vuole essere un contributo per un cambiamento culturale e sociale che renda reale la parità di genere e favorisca l’inclusione e il benessere di tutti. Solo attraverso un’evoluzione culturale potremo affrontare efficacemente il tema della disparità e della violenza di genere.

Mara Rinner: “Nell’ambito del mio intervento, e seguente laboratorio, proveremo a decostruire e ricostruire la definizione di brava donna, tra percezione individuale e condizionamenti sociali.”

Ivan Pezzotta: “Lavoreremo sull’importanza della presa di coscienza della parte maschile della società riguardo la propria responsabilità nelle problematiche della disparità e violenza di genere e sulla necessità di aprire spazi di cambiamento del maschile all’interno delle relazioni”.

Il progetto è nato dall’esigenza di creare uno spazio di dialogo e riflessione sulle tematiche di genere, con l’obiettivo di promuovere una società più equa e inclusiva. Nostro obiettivo è creare uno strumento informativo che possa avviare e facilitare concretamente un affrancamento progressivo da situazioni nocive responsabilizzando e coinvolgendo le persone in una reciprocità di aiuto all’interno della loro comunità.

Il progetto è risultato vincitore del contributo per progetti annuali di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini per l’anno 2024, concesso dall’Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia di Trento.

Il ciclo si compone di tre conferenze pubbliche con esperti delle materie a cui seguono i rispettivi laboratori e verrà ospitato a Palazzo Trentini – Sala Aurora – in via Manci 27, Trento.

Le parole fanno male, ma possono fare bene

Interviene Stefania Cavagnoli, modera Eloisa Modena 27/9 ore 20.30 incontro pubblico – 28/9 laboratorio ore 10-13.

Una “brava donna” deve curare tutto e tutti? Vita privata, lavoro e pari opportunità.

Interviene Mara Rinner, modera Francesca Gennai. 25/10 ore 20.30 incontro pubblico – 26/10 laboratorio ore 10-13.

Il mostro può cambiare? Intervenire con uomini che hanno agito violenza contro le donne.

Interviene Ivan Pezzotta, modera Emanuela Skulina. 22/11 ore 20.30 incontro pubblico – 23/11 laboratorio ore 10-13.

Il progetto si realizza con il finanziamento della Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con

