CENTRO SERVIZI S. CHIARA * TRENTINO MUSIC ARENA: «IERI SUL PALCO CLARA E MIDA, OGGI ARRIVANO ANNA E DRILLIONAIRE»

07.43 - mercoledì 12 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È partita l’estate alla Trentino Music Arena di Trento con la seconda edizione del Festival “TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA”. Protagonisti della serata MIDA direttamente da Amici, CLARA, vincitrice di Sanremo Giovani, lo show VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90, sold out in tutte le date nella scorsa stagione.

La pioggia del pomeriggio ha un po’ frenato le vendite alle biglietterie, ma il tempo incerto non ha scoraggiato gli oltre 3500 partecipanti alla serata (dato parziale).

Ad aprire MIDA, già sul palco della TMA lo scorso anno, il rapper ha dimostrato grinta ed entusiasmo e una maturità canora e di scena acquista anche grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Amici. Tra le novità presentate alla TMA, Spoiler, il nuovo singolo con Ava e Villa Banks e poi le sue canzoni più famose: Vita Terremoto, Mi Odierai, Malditè, Lento, Or, Fight Club, Il Sole Dentro, Ricordarmi, Que Pasa, Rossofuoco.

A seguire CLARA che ha incantato tutti con il brano sanremese Diamanti Grezzi, certificato disco d’oro e stabile in TOP20 nelle classifiche Fimi/gfk dei singoli più venduti e Spotify Italia. In scaletta anche Origami all’alba, certificato triplo disco di platino, per mesi stabile in Top20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. E poi ancora: Ragazzi Fuori, Ammirerò, Cicatrice, Boulevard, C’est La Vie, Soldi Amore, Storie Di Rose Sogni Di Carta. Un concerto e uno spettacolo di oltre un’ora.

La serata è proseguita con lo show VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90 che ha fatto fare un tuffo nel passato dance. Giovani e meno giovani si sono scatenati e hanno ballato fino a notte fonda.

Tra il pubblico anche il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti che tanto ha creduto e crede in un’area musicale e di spettacolo come la Trentino Music Arena. “Poter assistere ai concerti di artisti famosi era impensabile fino a qualche anno fa. La Trentino Music Arena sta crescendo e sta diventando la casa trentina della musica e degli spettacoli. Un luogo di ritrovo e di richiamo nazionale e nelle ambizioni anche internazionale”.

Cosi Massimo Ongaro, direttore del Centro Servizi Culturali Santa Chiara: “Oggi ha preso finalmente il via il primo evento della Trentino Music Arena, una programmazione di concerti ricca che caratterizzerà l’estate trentina, puntando con convinzione su giovani e giovanissimi, ossia il pubblico del futuro. Il lavoro fatto negli ultimi mesi sull’Area S. Vincenzo è stato intenso ed importante, ma adesso è arrivato il momento di raccogliere i frutti e lasciare spazio ai tanti artisti che fino all’8 settembre sapranno sicuramente far cantare e ballare il pubblico trentino”.

Domani, mercoledì, la giornata sarà ricca di incontri e appuntamenti. Dalle 18.00 al via i casting di “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL” e “EUROPEAN VOICE & SOUND” a cura di Nove Eventi e la masterclass del cantante, compositore, autore e produttore discografico Giancarlo Prandelli che sarà anche nella giuria dei Festival e si esibirà successivamente con Dəva.

“INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL” si rivolge a cantanti e musicisti tra i 3 e i 14 anni e si suddivide in due categorie, Best Vocal Performance (BVP) e Best Instrumental Performance (BIP). EUROPEAN VOICE & SOUND si rivolge a cantanti e musicisti dai 14 anni in su e si divide anch’esso in due categorie, Best Vocal Performance (BVP) e Best Instrumental Performance (BIP). Entrambi i talent-festival hanno l’obiettivo di formare nuovi cantanti e musicisti e introdurli nel mondo della musica per far emergere nuovi talenti attraverso l’assegnazione di un premio che riconosca i meriti personali/artistici. Nel corso dei Festival saranno valorizzate le capacità vocali e le capacità dei singoli musicisti. È previsto un vincitore per ogni categoria (BVP e BIP).

A seguire, sul palco saliranno ANNA e DRILLIONAIRE.

ANNA, giovanissima, classe 2003, con oltre 1,5 m di follower su Instagram e oltre 1,9 m su TikTok è una vera appassionata di rap. Guè l’ha definita “la rapper donna più forte in Italia”.E’ stata l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify del 2023. Il suo stile di scrittura è graffiante e irriverente, senza fronzoli e sempre diretto e incisivo. L’estate scorsa è uscito il suo primo EP, “Lista 47” (certificato Oro) e anticipato dai singoli “3 di cuori” (certificato Platino) con il featuring di Lazza e “Gasolina” (certificato Platino). Il 2023 si è aperto con la collaborazione sul disco di Guè “Madreperla” dal titolo “Cookies n’ Cream” con il feat. di Sfera Ebbasta, rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) e certificato 3x Platino. È seguito poi il singolo solista “Energy”. Sempre nel 2023 Anna è stata scelta come unica artista italiana ad essere inclusa nella colonna sonora ufficiale di “FAST X”, l’ultimo film della saga di Fast and Furious con Vin Diesel, con una speciale versione di “Bando” appositamente realizzata. Sono inoltre uscite le collaborazioni nelle hit “Vetri Neri” (5 Platino) di AVA e Capo Plaza, “Anelli e Collane” (Platino) di Artie 5ive e “Everyday” (2xPlatino) di Takagi & Ketra con Shiva e Geolier. ANNA ritorna nel 2024 con “I GOT IT”, che inaugura la nuova era discografica dell’artista. Il brano è scritto dalla stessa ANNA e prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e Usa Beats.

DRILLIONAIRE è tra i più importanti producer degli ultimi anni, con all’attivo miliardi di stream e dopo aver curato la direzione artistica di gran parte dei dischi di maggior successo degli ultimi anni ha pubblicato a giugno 2023 l’album “10” – anticipato dal successo del singolo “Bon Ton”, certificato doppio disco di platino con Lazza, BLANCO e Sfera Ebbasta – che ha riunito 20 indiscussi top player del panorama nazionale, un lavoro che ha catturato la radiografia della scena urban attraversandone tutte le generazioni. L’ appuntamento live al Mediolanum Forum lo scorso 17 dicembre è andato sold out in meno di 4 ore dalla vendita dei biglietti. Ad affiancarlo sul palco c’erani alcuni tra i più grandi artisti del panorama nazionale: Lazza, Sfera Ebbasta, Gué, Shiva, Tony Effe, ANNA, Paky, Noemi, Mahmood, Drefgold, Taxi B e molti altri.

GIOVEDÌ continueranno i casting “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL”. Sul palco arriveranno NERISSIMA SERPE, PAPA V, TONY BOY, SILENT BOB E SICK BUDD