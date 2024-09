CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – TRENTO * “ SCAPPO A TEATRO”: “LA PROGRAMMAZIONE 2024/2025, RIVOLTA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

20.40 - giovedì 19 settembre 2024

Scappo a Teatro – Il Centro S. Chiara presenta la programmazione 2024/2025 rivolta alle nuove generazioni. Spettacoli, incontri e laboratori dedicati al teatro ragazzi: questo e molto altro nel cartellone 2024/2025 rivolto a scuole e famiglie.

Prosegue la programmazione teatrale 2024/2025 curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, che dopo aver alzato il sipario sulla Stagione del Teatro Sociale, ha presentato al pubblico la nuova proposta dedicata alle nuove generazioni: un’offerta per tutti i gusti, tra spettacoli di teatro ragazzi per tutta la famiglia, incontri, dibattiti, progetti di ricerca e appuntamenti rivolti al mondo delle scuole. Il cartellone è stato illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa da Sandra Matuella e Massimo Ongaro (vicepresidente e direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara) e Giovanna Palmieri (consulente artistica per il Coordinamento Teatrale Trentino), alla presenza di Francesca Gerosa (vicepresidente e assessore provinciale all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e le per le pari opportunità), Elisabetta Bozzarelli (vicesindaca e assessora alla cultura e turismo del Comune di Trento) e Micol Cossali (assessora alla promozione artistica, cultura e turismo del Comune di Rovereto).

Scappo a Teatro, questo il nome della proposta che il Centro S. Chiara, in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, ha pensato per il pubblico di bambini e ragazzi. Un’offerta densa di appuntamenti dedicati alle famiglie e alle scuole, che da ottobre a maggio si alterneranno tra Trento e Rovereto (in collaborazione con il Comune di Rovereto), calcando i palcoscenici di ben sei teatri: Teatro Sociale, Auditorium S. Chiara, Teatro Cuminetti, Teatro SanbàPolis, Auditorium Melotti e Teatro Zandonai.

«Il teatro, soprattutto per i più giovani, è molto più di un semplice intrattenimento: è uno spazio dove imparare, crescere ed esplorare. Le proposte di ‘Scappo a teatro’, che oggi presentiamo, con la loro ricchezza di linguaggi e forme espressive non solo stimolano la fantasia e la creatività dei ragazzi, ma li aiutano anche a sviluppare capacità critiche, empatiche e sociali, strumenti fondamentali per il loro percorso di vita. Attraverso il teatro, i giovani hanno la possibilità di confrontarsi con storie, emozioni e valori che li aiutano a comprendere meglio sé stessi e il mondo che li circonda.

La varietà del programma, distribuito su sei teatri tra Trento e Rovereto, è un segno tangibile della volontà di rendere il teatro accessibile a tutti, creando un legame profondo tra cultura, scuola e famiglia. Particolarmente apprezzabile è l’attenzione verso il mondo scolastico, con spettacoli dedicati e incontri formativi che arricchiscono l’esperienza educativa e offrono agli insegnanti strumenti utili per la crescita dei loro studenti.

Un sincero ringraziamento al Centro Servizi Culturali S. Chiara e al Coordinamento Teatrale Trentino per aver creato una stagione che rappresenta un investimento prezioso nel futuro dei nostri ragazzi, contribuendo a formarli non solo come spettatori, ma come cittadini consapevoli e sensibili», questo il pensiero della vicepresidente e assessore provinciale all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e le per le pari opportunità Francesca Gerosa.

Si preannuncia, quindi, una stagione di teatro ragazzi davvero ricca di appuntamenti, tra spettacoli, una prima nazionale (il musical “Grisù”) e momenti di confronto e riflessione, che ancora una volta testimoniano la grande attenzione verso il pubblico dei più giovani da parte del Centro S. Chiara, che ormai da 29 stagioni investe con convinzione sul futuro dei ragazzi, e che anche quest’anno ha ideato una programmazione per scuole e famiglie divertente e stimolante, puntando con sempre maggior forza sulla collaborazione con le istituzioni culturali del territorio.

«Anche questa nuova stagione è il frutto di un fattivo percorso di importanti collaborazioni intraprese con alcune tra le più prestigiose realtà culturali del territorio regionale e non, a cominciare proprio dallo spettacolo inaugurale dedicato a Grisù. – afferma il direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara, Massimo Ongaro.

Dopo il successo ottenuto con Malefici e Il Gruffalò, abbiamo voluto lavorare nuovamente insieme a Fondazione Aida, e siamo davvero felici di poter presentare a Trento, in prima nazionale, il primo musical dedicato al celebre draghetto protagonista di un fortunato cartone degli anni ‘60».

Un calendario di spettacoli e laboratori nel segno della qualità, frutto della solida collaborazione con il CTT. «La rassegna di Teatro Ragazzi si impegna su più fronti ad avvicinare i giovanissimi allo spettacolo dal vivo e ad aprire il sipario su un mondo che insegna, diverte, commuove, ma soprattutto appassiona. – aggiunge la presidente del Coordinamento Teatrale Trentino, Loreta Failoni – Un’esperienza resa possibile anche grazie alla collaborazione fra il Coordinamento Teatrale Trentino e il Centro Servizi Culturali Santa Chiara che crea una sinergia in termini di impegno, risorse e obiettivi, il cui risultato è una presenza costante e viva delle famiglie e delle scuole di tutto il territorio trentino nei teatri».

Ideata e curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara e dal Coordinamento Teatrale Trentino (che si avvale della consulenza artistica di Giovanna Palmieri), la nuova Stagione di Scappo a Teatro si presenta al pubblico con una doppia proposta dedicata alle famiglie e alle scuole, che avrà il piacere di ospitare interpreti e compagnie di grande rilievo, e che si snoderà tra la città di Trento e quella di Rovereto.

«Non potrebbe esserci nome migliore per la stagione di teatro ragazzi organizzata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara. “Scappo a teatro”, con i suoi venti spettacoli dedicati alle famiglie e i diciotto appuntamenti rivolti alle scuole, ci ricorda di quanto sia importante coltivare la creatività nel cuore del giovane pubblico, che potrà “evadere” dalle dinamiche della routine immergendosi in mondi fantastici. – osserva Elisabetta Bozzarelli, vicesindaca e assessora alla cultura e turismo del Comune di Trento – Ed è proprio attraverso il linguaggio dell’arte che investiamo nel futuro della nostra società, perché portando sul palco storie di amicizia, coraggio e fiducia non insegniamo solo alle nuove generazioni a credere nei propri sogni, ma ricordiamo anche a noi adulti quanto importante sia immedesimarsi nell’altro per liberarsi da pregiudizi e cliché».

«In particolare la proposta di teatro per le scuole riveste un ruolo importante per l’opportunità che dà a scolari di varie età di scoprire il mondo del teatro con la sua complessità e, al tempo stesso, immediatezza. – aggiunge Micol Cossali, assessora alla promozione artistica, cultura e turismo del Comune di Rovereto – Il teatro è un’occasione preziosa di esperienza, di emozioni e di riflessioni su di sé e sul mondo. Per questo è bello che fin da piccole le persone creino una famigliarità con questo luogo e il suo linguaggio.

È importante che la scuola conviva con il teatro e si arricchisca delle sue potenzialità formative».

Il compito di inaugurare ad ottobre il calendario di Scappo a Teatro-FAMIGLIE spetterà a Grisù, la nuova co-produzione tra Fondazione Aida e Centro S. Chiara per la realizzazione del primo musical in Italia dedicato al draghetto che voleva diventare vigile del fuoco. A seguire toccherà al poetico e divertente spettacolo di Valentina Dragano dedicato a I musicanti di Brema.

Il mese di novembre verrà aperto da La storia di Hansel e Gretel raccontata dal Teatro Crest e proseguirà con Romanzo d’Infanzia, spettacolo cult della Compagnia Abbondanza/Bertoni, un lavoro che racconta in danza della relazione tra genitori e figli. Avvio di dicembre nel segno di Accademia Perduta Romagna Teatri con il racconto de Il lupo e i sette capretti, mentre a seguire Silvano Antonelli con Quando arriva Natale? porterà i più piccoli nella magia dell’evento più atteso dell’anno. L’ultimo appuntamento dell’anno vedrà protagonista la Compagnia EgriBiancoDanza con Spezie e Aromi, uno spettacolo esilarante che coniuga danza, prosa e musica dal vivo.

Sono tre gli appuntamenti in calendario nel mese di gennaio: si comincia con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani ed il loro racconto di Cenerentola – Rossini all’Opera, a cui farà seguito il viaggio in musica in compagnia dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento dal titolo La piccola Mozart, oltre a Tripula, lavoro della compagnia spagnola Farrés Brothers i Cia che immagina un nuovo modo di volare.

Nel mese di febbraio ATP Teatri di Pistoia/Teatro del Piccione porteranno in scena Soqquadro, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del mondo, mentre la Compagnia del Buco sarà sul palco con uno spettacolo clownesco dal titolo Doors. Il mese di marzo vedrà invece protagonista la compagnia Piccoli Idilli APS con Kanu, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto africano. A seguire, spazio al ritorno de Il Gruffalò, musical di successo della Fondazione Aida (in coproduzione con il Centro S. Chiara di Trento), tratto dal libro di Julia Donaldson e Axel Scheffler.

Il mese di marzo ospiterà successivamente la compagnia Tib Teatro con C’era 2 volte 1 cuore, un tenero racconto su due bimbi che aspettano di nascere, e si concluderà con Neverland – In volo verso l’isola che non c’è, un lavoro della MM Contemporary Dance Company di Michele Merola ispirato all’indimenticato romanzo “Peter Pan” di Barrie.

All’interno del cartellone 2024/25 di Scappo a teatro Famiglie occorre sottolineare anche il ritorno – dopo il successo dello scorso anno – di W la domenica!, l’iniziativa nata dalla rinnovata collaborazione tra il Mart-Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e il Centro S. Chiara, che dal 20 ottobre al 16 febbraio offrirà quattro occasioni per visitare il museo di Rovereto a tariffe speciali.

Una proposta alla quale il Centro S. Chiara ha nuovamente deciso di aderire, arricchendo il programma con quattro appuntamenti domenicali dedicati ai bambini dai 3 anni in su: si comincerà con Lo Schiaccianoci di EgriBiancoDanza (20 ottobre), per proseguire poi con Il tenace soldatino di piombo del Teatro delle Apparizioni (17 novembre), il Racconto alla rovescia di Claudio Milani (19 gennaio), concludendo infine il 16 febbraio con Melodia di Teatro Metastasio e Compagnia TPO.

La programmazione di Scappo a teatro che si rivolge al mondo delle SCUOLE verrà invece inaugurata a novembre con Romanzo d’Infanzia della Compagnia Abbondanza/Bertoni, e fino a maggio vedrà alternarsi tra Trento e Rovereto spettacoli di teatro e danza, anche in lingua inglese, proposti da alcune tra le più importanti realtà artistiche a livello nazionale, rivolti ad ogni fascia scolastica.

Ci sarà La Baracca Testoni ragazzi con Casa, Stilema-Uno Teatro con Piccoli Principi e Principesse, Silvia Gribaudi con Rosa:10 esercizi di stile, Anfiteatro con Nelson, il celebre attore Remo Girone con Il Cacciatore di nazisti, oltre al Teatro La Ribalta-Kunst der Vielfalt con Lo specchio della regina, il Collettivo Clochart, il Teatro Portland, la compagnia Malmadur, gli spettacoli in inglese portati in scena da The Play Group, e molto altro ancora.

Inoltre, a corollario del cartellone di spettacoli, il Centro S. Chiara e il Coordinamento Teatrale Trentino propongono quest’anno cinque incontri formativi di laboratorio rivolti al mondo degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, collegati a cinque degli appuntamenti inseriti nel calendario di Scappo a teatro.

Si tratta di una preziosa opportunità di confronto con educatori e insegnanti per approfondire i linguaggi dello spettacolo dal vivo e offrire loro strumenti e stimoli utili all’attività di insegnamento e accompagnamento dei ragazzi allo spettacolo.

Nello specifico, i cinque incontri in programma sono: “Incluso chi?”, progetto sul tema dell’inclusione legato allo spettacolo Lo specchio della regina del Teatro della Ribalta-Kunst der Vielfalt, a cura del Coordinamento Teatrale Trentino e finanziato dal bando Caritro sul tema dell’inclusione; “Il teatro dentro la scuola dell’infanzia – visioni di futuro”, laboratorio sui linguaggi artistici condotto da Andrea Buzzetti e collegato allo spettacolo Casa; “Attorno a Romanzo d’infanzia”, con Antonella Bertoni e Michele Abbondanza; “Ubuntu e giustizia riparativa: Nelson Mandela”, incontro condotto da Amedeo Savoia e collegato allo spettacolo Nelson; “Rosa: 10 esercizi di stile”, laboratorio di Silvia Gribaudi collegato allo spettacolo omonimo e dedicato al rapporto con il proprio corpo.

Informazioni

Per Scappo a teatro-Famiglie, biglietti al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni e per i possessori di Euregio Family Pass. Gratuità per gli under 3 e oltre il terzo figlio.

Biglietti disponibili da martedì 24 settembre.

Per gli spettacoli di Scappo a teatro-Scuole, biglietti al prezzo di 3 euro.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o scrivere a puntoinfo@centrosantachiara.it e iocentro@centrosantachiara.it