CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * TRENTO MUSICANTICA 2025: «TAVOLA ROTONDA PER IL PRIMO PROGETTO ITALIANO DI DIGITALIZZAZIONE DEI LIBRI LITURGICO-MUSICALI, IL 3/10»

11.14 - lunedì 29 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Trento Musicantica 2025. 39esima edizione. Giubilar cantando Trento, settembre – dicembre 2025. Centro Servizi Culturali S. Chiara – Centro di eccellenza Laurence K. J. Feininger.

Nuovo appuntamento nel ricco calendario di eventi di Trento Musicantica. Venerdì 3 ottobre al Refettorio clesiano del Castello del Buonconsiglio è in programma una tavola rotonda per la presentazione del primo grande progetto italiano di catalogazione e digitalizzazione dei libri liturgico-musicali. Interventi musicali a cura del Gruppo vocale Laurence Feininger.

Progetto e cura artistica del Festival: Danilo Curti, Roberto Gianotti, Marco Gozzi

L’articolata programmazione di Trento Musicantica, festival che ogni anno accompagna nel mondo della musica antica con artisti ed ensemble specializzati nei diversi repertori, prevede anche momenti di incontro e approfondimento con la partecipazione di eminenti figure di studiosi e ricercatori, in un panorama allargato di esperienze e campi di studio.

Il prossimo appuntamento della rassegna è venerdì 3 ottobre alle 16 nel Refettorio clesiano del Castello del Buonconsiglio di Trento, in agenda una tavola rotonda con la presentazione del PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) MICHAEL – Multimedial Italian Chant ArchivE of Liturgical melodies and texts (14th-18th centuries), primo grande progetto italiano di catalogazione e digitalizzazione dei libri liturgico-musicali, collegato al progetto internazionale Cantus index.

Il progetto ha preso avvio con la valorizzazione della preziosissima Collezione musicale raccolta da Laurence Feininger, una delle più importanti biblioteche di musica liturgica esistenti al mondo; conservata proprio al Castello del Buonconsiglio, riunisce una vastissima collezione di codici di canto gregoriano e ambrosiano dal XII al XVIII secolo, di manoscritti musicali polifonici della scuola romana del Seicento e del Settecento, e di volumi a stampa, a partire dal ‘500, di carattere liturgico musicale.

Alla tavola rotonda interverranno: il gruppo di ricerca, composto dalla responsabile del progetto Giulia Gabrielli (Libera Università di Bolzano) e dai responsabili di sede Marco Gozzi (Università di Trento), Guido Milanese (Università Cattolica di Brescia) e dai collaboratori assegnisti Giacomo Ferraris (Università di Bolzano), Enrico Correggia e Marta Benedetti (Università di Trento); Franco Marzatico (Dirigente generale di unità di missione strategica Umst – Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia Autonoma di Trento), Danilo Curti-Feininger (Presidente del Centro di eccellenza Laurence Feininger), Walter Biondani (Archivio Provinciale).

Nel corso dell’incontro il Gruppo vocale Laurence Feininger, nato nell’anno giubilare 2000 per valorizzare e far conoscere al pubblico l’immenso repertorio sacro riunito da Laurence Feininger, sacerdote musicologo che si dedicò al recupero filologico, all’edizione e all’esecuzione del repertorio policorale barocco romano, eseguirà alcune musiche inedite tratte dalle edizioni fotografate e indicizzate nel progetto, offrendo momenti musicali di sorprendente suggestione e accompagnando il pubblico lungo sentieri di profonda sapienza creativa e intensa ricerca su temi universali.

L’appuntamento successivo sarà domenica 5 ottobre alle 20.30 alla Badia di San Lorenzo con il concerto Canticum Canticorum monograficamente dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina a 500 anni dalla nascita con l’Ensemble De Labyrintho diretto da Walter Testolin.

Venerdì 3 ottobre – ore 16.00 | Trento – Castello del Buonconsiglio, Refettorio clesiano

TAVOLA ROTONDA

Presentazione del PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale)

MICHAEL – Multimedial Italian CHant ArchivE of Liturgical melodies and texts

(14th-18th centuries)

Giulia Gabrielli (Libera Università di Bolzano), Marco Gozzi (Università di Trento), Guido Milanese (Università Cattolica di Brescia), Giacomo Ferraris (Università di Bolzano), Enrico Correggia, Marta Benedetti (Università di Trento), Franco Marzatico (Dirigente generale di unità di missione strategica Umst – Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia Autonoma di Trento), Danilo Curti-Feininger (Presidente del Centro di eccellenza Laurence Feininger), Walter Biondani (Archivio Provinciale)

Gruppo vocale Laurence Feininger