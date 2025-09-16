CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * “TOPO GIGIO SHOW”: «TRA POCHI GIORNI A TRENTO CON UNO SPETTACOLO INEDITO, EDUCATIVO E COINVOLGENTE (21/9)»

10.56 - martedì 16 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Domenica 21 settembre il Centro S. Chiara fa un grande regalo al pubblico dei più piccoli e porta a Trento il “Topo Gigio Show”. Figura iconica della televisione italiana e internazionale, nato dalla mente creativa di Maria Perego, il topo animato sarà tra pochi giorni a Trento con uno spettacolo inedito, educativo e coinvolgente

Domenica 21 settembre, ore 16.00– Auditorium S. Chiara di Trento

“Strapazzami di coccole” o “Ma cosa mi dici mai”, chi non ricorda queste celebri frasi che hanno caratterizzato l’infanzia di intere generazioni di spettatori in tutto il mondo.

Ancora pochi giorni e il Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento è pronto a fare un grosso regalo al pubblico dei più giovani, portando sul palco dell’Auditorium S. Chiara, domenica 21 settembre, uno tra i personaggi più amati dai bambini: Topo Gigio.

Figura iconica della televisione italiana ed internazionale, Topo Gigio nasce dalla mente creativa di Maria Perego, capace con questo personaggio di riscuotere negli anni un enorme numero di successi in tutto il mondo. Basti pensare che Topo Gigio è stato incluso fra le principali star mondiali, scelte per la commemorazione del Parlamento Europeo.

Amato tanto dai bambini quanto dagli adulti, Topo Gigio sarà protagonista a Trento con uno spettacolo coinvolgente, inedito, disincantato ed educativo, con musica e coreografia tutta da ballare. Gigio, con il suo riconosciuto acume e la sua tipica delicatezza, affronterà temi fondamentali come l’amicizia, la famiglia, l’ecologia e la diversità. Uno show elegante, leggero e divertente, in cui non mancheranno momenti di ballo, canto e interazioni con il pubblico.

Topo Gigio avrà la sua voce originale in live con la presenza del suo doppiatore Leo Valli.

E al termine dello spettacolo, le prime 100 famiglie tra il pubblico che riusciranno a prenotarsi avranno la possibilità di salire sul palco per scattare una foto insieme al celebre pupazzo. Un’occasione unica per farsi “strapazzare di coccole” dal topo animato che ha conquistato il cuore di generazione di spettatori in tutto il mondo. La prenotazione a quest’incontro conclusivo potrà essere effettuata in fase di acquisto del biglietto, sia online che in cassa.

Informazioni

Biglietti acquistabili sul sito

Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it