CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * “DRIP FESTIVAL”: «SUL PALCO CAPO PLAZA – NEIMA EZZA – RONDO DA SOSA – REBEL ROOTZ – VALENTINA CARATI – DON FT CROMO – NASKA» (29-30/8)

Continua l’estate musicale 2024 della Trentino Music Arena (TMA) di Trento, affidata al Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Workshop, laboratori, approfondimenti, incontri tematici e talent-casting si mescolano con la musica e i concerti di artisti e band di spicco della scena locale, nazionale e internazionale.

Grande novità in arrivo a fine agosto. La Trentino Music Arena risuonerà a ritmo hip hop, rap e trap con la prima edizione del “DRIP FESTIVAL”, il festival trentino della Generazione Z.

Sul palco sono attesi: CAPO PLAZA, NEIMA EZZA, RONDO DA SOSA (giovedì 29 agosto); REBEL ROOTZ, VALENTINA CARATI, DON FT CROMO, NASKA (venerdì 30 agosto). Un mix di artisti dalla forte caratura pronti a offrire un grande spettacolo in linea con le tendenze musicali della Generazione Zeta.

La TMA come di consueto darà il benvenuto agli artisti di oggi e di domani.

Sul palco si esibiranno anche i cantanti e le band del TMA CONTEST, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, per far emergere artisti e talenti trentini, dare un’opportunità di riconoscimento a meriti personali e artistici di chi ha deciso di fare della propria passione musicale un lavoro, favorire e incoraggiare lo sviluppo di nuove competenze territoriali.

La prima selezione del TMA CONTEST ha visto esibirsi gli artisti al Trentino Love Fest di luglio. I vincitori che accedono al palco del DRIP FESTIVAL di agosto sono quattro: Jamming Parrillo – Amelia & The Bot, provenienti da Bolzano, con il brano “Rg Btch”; Andrea Filippi – Radiolovers, di Rovereto, con il brano “Vestito di Te; Alessandro Cecchi – Chanaz, di Primiero S. Martino di Castrozza, con “Il giorno del poi”; Igor Tavernaro – Aka, di Transacqua, con la canzone “Lungomare”.

Negli stessi giorni si svolgeranno le ultime fasi dei casting e le masterclass dei contest “EUROPEAN VOICE & SOUND” e “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL”, organizzati da Nove Eventi.

A settembre le esibizioni dei CONTEST si terranno in occasione della seconda edizione di “RAGAZZI IN FESTA” insieme ad artisti del calibro di ACHILLE LAURO, LA RUA (sabato 7 settembre); THE KOLORS (domenica 8 settembre). Ma non è tutto.

Domenica 8 settembre “RAGAZZI IN FESTA” sarà una grande festa a misura di famiglie e bambini con la partecipazione di ORESTE CASTAGNA, BUMBI SHOW, LAURA SHOW direttamente da RAI YO YO.

Non mancano i grandi concerti. Da non perdere, martedì 3 settembre a Trento alla TMA – Trentino Music Arena, arriveranno gli EUROPE, leggendaria hard rock band, con la loro unica data italiana.

Apertura cancelli ore 18.00.

IL CALENDARIO DEI FESTIVAL

29/30 AGOSTO – LA PRIMA EDIZIONE DEL DRIP FESTIVAL

Giovedì 29 e venerdì 30 agosto arriva la prima Edizione del “Drip Festival”, un super festival dedicato al pubblico dei giovani e giovanissimi con protagonisti di primo piano della scena italiana hip hop, rap e trap. Si parte alle 18.00 con le ultime fasi dei casting e le masterclass dei contest “EUROPEAN VOICE & SOUND” e “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL”, organizzati da Nove Eventi. Sul palco anche i cantanti e le band del TMA CONTEST, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Attesi: CAPO PLAZA, NEIMA EZZA, RONDO DA SOSA (giovedì 29 agosto); REBEL ROOTZ, VALENTINA CARATI, DON FT CROMO, NASKA (venerdì 30 agosto).

3 SETTEMBRE – EUROPE IN CONCERTO

Da non perdere, martedì 3 settembre, il concerto degli EUROPE, storica rock band svedese. Hanno venduto circa 20 milioni di copie in tutto il mondo, 40 contando anche i vari singoli. Con ‘Final Countdown’ scritta nel 1982 e divenuta album nel 1986, gli Europe hanno venduto oltre 15 milioni di copie e il singolo raggiunse il primo posto in classifica in 25 Paesi, consacrandoli a livello globale. Da allora una carriera lunga e ricca di altri successi che la band ripercorrerà in questa magica serata, unica data italiana.

7/8 SETTEMBRE – SECONDA EDIZIONE DI RAGAZZI IN FESTA

Sabato 7 e domenica 8 settembre il gran finale dell’estate. A misura di famiglia, “Ragazzi in Festa” vedrà le finali dell’International Voice & Baby Talent Festival” già testato con successo in Arena nel 2023, in una giornata (domenica 8 settembre) animata da Oreste Castagna, Bumbi Show, Laura Show direttamente da Rai Yoyo. Sarà un’esplosione di musica ACHILLE LAURO, LA RUA (sabato 7 settembre); THE KOLORS (domenica 8 settembre).