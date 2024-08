CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * “ALL’ARMI, ALL’ARMI”: «TORNA LA GRANDE RIEVOCAZIONE STORICA, A CASTEL BESENO (10-11/8)»

10.52 - giovedì 8 agosto 2024

“All’armi, all’armi” a Castel Beseno. Sabato 10 e domenica 11 agosto torna la grande rievocazione storica “All’armi, all’armi” a Castel Beseno nell’ambito della rassegna curata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara “Dicastelincastello”.

La rassegna estiva “Dicastelincastello”, organizzata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento in collaborazione con il Servizio Attività e Produzione Culturale della Provincia autonoma di Trento, il Coordinamento Teatrale Trentino e il Castello del Buonconsiglio, propone nel fine settimana del 10 e 11 agosto la rievocazione «All’armi, all’armi», l’ormai classico appuntamento che, alla vigilia del Ferragosto, richiama da anni a Castel Beseno migliaia di spettatori.

Due giornate durante le quali il maniero sarà preso d’assalto da centinaia di armigeri, ricreando l’atmosfera cinquecentesca dei campi di battaglia con tende, soldati, armi, stendardi, abbigliamento ed attrezzature che rievocheranno la vita quotidiana del tempo e l’atmosfera degli assedi e delle battaglie.

Esibizioni di addestramento, tiri con l’archibugio, scaramuccce tra soldati, esibizioni di duelli e di combattimenti militari, lo spettacolo evento “Truppe, Alle armi!” e ancora laboratori didattici, attività artigianali, musica, spettacoli e animazioni ricreeranno la vita castellana al tempo della battaglia di Calliano del 1487 con guerrieri in armi, accampamenti militari che porteranno ai fasti di un tempo Castel Beseno.

Sabato 10 e domenica 11 agosto, nell’ineguagliabile ambientazione della più grande fortezza antica della regione, con i gruppi di rievocazione storica provenienti da tutta Europa sarà ricostruita la vita castellana di un tempo, con guerrieri in arme e figuranti in costume impegnati a far rivivere la quotidianità degli anni in cui il castello fu protagonista di importanti vicende che hanno segnato la storia. Tra gli eventi da non perdere vi sarà la rievocazione della battaglia “Truppe, alle armi”, con tutte le compagnie presenti sabato 10 alle ore 21.30 e domenica 11 agosto alle ore 16.30.

Saranno diversi i gruppi in costume storico chiamati a intrattenere il pubblico nell’arco delle due giornate (sabato dalle ore 10 alle ore 23, domenica dalle ore 10 alle ore 18): tra gli altri, ci sarà il Circolo Culturale La Cinquedea di Finale Emilia, l’Accademia Cangrande della Scala di Verona, i Cavalieri del Carretto di Finale Ligure, la Compagnia Città del Grifo, i Cavalieri del Drago di Castelfranco Veneto, il Gruppo storico Exheres, la Compagnia d’Arme Strategemata le Bande di Baldassarre Scipione e la Schola Tamburi Storici.

Informazioni generali

Il biglietto di ingresso al Castello consente di prendere parte gratuitamente a tutti gli eventi in programma, fino ad esaurimento posti.

Si avvisa il pubblico che per prendere parte allo spettacolo “Truppe, alle armi” è necessario presentarsi con almeno mezz’ora di anticipo. Si informa, inoltre, che durante la battaglia i cancelli rimarranno chiusi.

L’accesso al Castello è possibile a piedi oppure utilizzando il trasporto gratuito disponibile sabato 10 agosto dalle ore 9.30 alle ore 23.30 e domenica 11 agosto dalle ore 9.30 alle ore 18.30 con partenza dal municipio di Besenello. Sarà presente un servizio di ristorazione.

Per maggiori informazioni visitare i siti www.centrosantachiara.it oppure www.buonconsiglio.it, www.cultura.trentino.it e www.iltreninodeicastelli.it