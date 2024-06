CENTRO S. CHIARA – TRENTO * “TEATRO CAPOVOLTO”: «IL 2/7 AL VIA CON LA MUSICA DEI “THE BASTARD SONS OF DIONISO”»

09.27 - sabato 29 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Teatro Capovolto è finalmente pronto a partire. La Stagione estiva del Teatro Sociale programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento prende il via martedì 2 luglio dal palco di Piazza Cesare Battisti con l’energia del trio trentino The Bastard Sons of Dioniso – ossia Jacopo Broseghini, Federico Sassudelli e Michele Vicentini – pronti a riscaldare il pubblico trentino con il loro rock. Ingresso libero.

The Bastard Sons Of Dioniso nascono come power trio nel 2003 e iniziano fin da subito ad esibirsi dal vivo con un apprezzamento via via crescente: sia in forma hard’n’roll (chitarra/basso/batteria), sia in versione unplugged con chitarre acustiche, nel quale ripropongono pezzi originali.

Nel 2022 è uscito il loro ottavo album in studio “Dove sono finiti tutti?”: il disco è la perfetta rappresentazione sonora di quell’urgenza espressiva che ha portato il gruppo ad esibirsi in un’infinità di concerti in tutta Italia e a realizzare anche importanti aperture per artisti internazionali come Ben Harper, Robert Plant e Green Day, confermando negli anni il supporto del numeroso pubblico che da sempre segue l’intensa attività live del gruppo.

Nel 2023 hanno celebrato i 20 anni di percorso artistico, che li ha portati dal secondo posto di X-Factor 2009 alla vittoria di numerosi premi e riconoscimenti come la ‘Menzione Speciale del Premio Lunezia 2018’ per il valore musical-letterario dell’album “Cambogia” (2017) e la Targa Tenco 2018 per il ‘Migliore Album Collettivo a Progetto’ con ‘Voci per la Libertà’, dove il gruppo compare con il brano “Sulla Cresta dell’Ombra”.

Informazioni

La Stagione estiva del Teatro Sociale si inserisce all’interno del contenitore “Trento aperta 2024”, ricco palinsesto coordinato dall’Ufficio Cultura turismo eventi del Comune di Trento, che da maggio a settembre riempirà parchi, piazze e strade della città con tante iniziative dedicate anche al tema del ‘volontariato’, per celebrare nel migliore dei modi la nomina di Trento come Capitale europea del volontariato 2024.

Ingresso libero. Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it