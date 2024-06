CENTRO S. CHIARA – TRENTO * FESTE VIGILIANE – 41ESIMA EDIZIONE: « TRIBUNALE DI PENITENZA 2024, IL TESTO INTEGRALE»

08.52 - sabato 22 giugno 2024

TRIBUNALE DI PENITENZA

FESTE VIGILIANE 2024

Giudice : Alfredo Stolf

Avv. Accusa: Mario Cagol

Avv. Difesa: Camillo Caresia

Cancelliere: Andrea Cortelletti

Video introduttivo

Mario si trova da solo in piazza, preoccupato, nessuno si è presentato..poi uno alla volta arrivano vestiti come nel video

GIUDICE

Sol perché la sera i beluga i se rintana nelle profondità marine scondudi nei canòpi dell’argentario…se no no vegnìvo

AVV. DIFESA

El vedo alquanto confuso sulla question, ma l’importante l’è che el sia arivà

GIUDICE

Veramente credevo de avér serà per sempre la question del Tribunal de Penitenza nel lontano 2017…envézi, sen de nòvo en Piazza Fera…

Interessa en bel persico? Tutta la cassettina zinquanta euro dai…

AVV. ACCUSA

Mi no grazie ma vedo che sta arrivando, fortunatamente anca l’avv Carèsia! Magari a lu…

GIUDICE

L’è de quéle fortune…Carèsia, mi aveva promesso che mi cromprava del buon pesce di lago…

AVV. DIFESA

Signor giudice fago fadìga a vardàrlo senza la tòga…

Comunque no me serve pu, avén virà su ‘na bela zena a base de spaghetti…

Che son anca Pastafariano adesso fra le altre robe, salo?

GIUDICE

Ma infatti, ogni an el ghe n’aveva una, come poteva deludere il nostro amato pubblico, l’ha dit Rastafariano…bene!

(nel mentre arriva Andrea)

CANCELLIERE

Respect Yo-man, rasta forever….

Peace en love…grande el vecio Bob Marley…

AVV. DIFESA

No rasta, pasta….come i bigoi!

AVV. ACCUSA

Chissà perché l’ho sempre sospettà?

AVV. DIFESA

Cosa?

AVV. ACCUSA

Che te fussi en bigol…

AVV. DIFESA

Comunque l’è na religione che sta prendendo piede, adoriamo il grande Spaghetto e nén en giro con el scolapaste sulla testa…

AVV. ACCUSA

Dirìa che l’ha trovà la so strada Carèsia…

GIUDICE

Benissimo, entànt élo sior Pastasutta, se no ‘l me crompa seduta stante ‘sta cassetta de persici la faccio uscire immediatamente dall’aula e la denuncio per abbandono di fauna su luogo pubblico

AVV. ACCUSA

Benissimo, sento n’aria frizzantina che promette grandi cose, stasera me diverto!

GIUDICE

Entànt avvocato Cagol le ricordo che g’ho nel baul de l’auto quele do cassette de carpe di cui le ho parlato, che le è una meraviglia, ocio lustro e piene de energia, atletiche!

AVV. DIFESA

Carpe da ginnastica en pratica

AVV. ACCUSA

Se pròpi le voi da tennis…visto el periodo!

Comunque no ho mai dit che volevo le carpe, po’ do cassette addirittura…

GIUDICE

Digo sol che le g’ho seràde nel baul de l’auto da sabo passà…

AVV. DIFESA

La cosa mi puzza…

CANCELLIERE

Come come come raga?

Cos’è che ho sentito da queste orecchie che madre natura mi ha donato? Pesci seràdi dentro a’n baul come en pentito de mafia?

AVV. ACCUSA

Si, i l’ha pescàde en qualche laghét dele cave de porfido…

GIUDICE

Le è morte Andrea, morte! Tranquillo!

CANCELLIERE

Come come come? E l’è s’ha suicidade?

GIUDICE

Si, le s’ha negàde

CANCELLIERE

No te me la conti giusta! Allora se veramente dei assassini!

Adesso preparo en striscione con scrit: “TRENTINI FISH KILLERS” e me metto for dal lac de Caldonazz e mando de volta tutti i todeschi…

GIUDICE

Ma lu pénselo de vegnìr en aula con quel scolapasta sula testa?

AVV. DIFESA

Negli anni che ci separano dall’ultima mia presenza in aula vostra eccellenza, sono cresciuto spiritualmente e ho capito tante cose signor giudice. Una fra tutte che l’era meio..

AVV. ACCUSA

Star a casa!

AVV. DIFESA

Ma no! L’era meio incaricarme de far el steno-dattilo

Stevo li volìntera a scriver a macchina envezi che far la difesa…

Anca perché il Grande Spaghetto dice:

“Niente discussioni inutili ma professare la spaghettosa bontà”,

anca se ho capì che chi l’è tut en complotto, i vol farne creder robe che no esiste… Il grande Spaghetto alle polpette ha parlato..

AVV. ACCUSA

Forsi l’era en rut?

Con tutto il rispetto signor giudice, ghe par che il mio antagonista pòda esser uno con en scolapaste sula testa? Dove è finita la dignità della magistratura?

CANCELLIERE

èla mai esistida? E lu che el se presenta con en ginocio sula testa, scusa?

GIUDICE

Parla elo che el g’ha n’arbusto spontaneo sul zuc!

El par el fiol illegittimo de Lanny Craviz!

Come mai te t’hai fat butàr ‘na cioma del genere?

CANCELLIERE

Non li sto tagliando per via che ‘na columba livia domestica l’ha deciso de nidificare su la me testa….quanta poesia…

AVV. DIFESA

E quanti sghiti!

GIUDICE

E cosa sarìa ‘na columba livia domestica, di grazia?

AVV. ACCUSA

En pizon, vostro onore…barea!

CANCELLIERE

Ogni animale è meraviglioso e merita rispetto!

Adesso preparo en striscione con scrit

“TRENTINI OFFEND THE PIGEONS”

E me metto en piazza San Marco a Venezia!

GIUDICE

Te derài che fìn che el fa el PIGEONS se no te te meti al to posto!

Chi sen sempre alle solite e no me spiego perché con tutti i me colleghi sulla piazza, ala fìn ghe son sempre mi chi en de ‘sta piazza! Comunque ora prendiamo posto in aula e cerchiamo di iniziare questa serata…magari con en bon fritto misto di lago…

AVV. ACCUSA

Sua eccellenza la prego, almén élo.. che po’ chi no vedo friggitrici!

GIUDICE

Va ben anca el sushi, col persico l’è la morte sua!

Huramaki? Futomaki? Hosumaki?

AVV. DIFESA

Dai barèa! Che i dropa en riso che l’è empacà che te pòdi far còla per le pistrèle!

GIUDICE

E’ che alle volte con voi…non so più che pesci pigliare

CANCELLIERE

Oltre a quei nel baul? Pòre bestie! Perché volerìa farve presente subito che son deventà anca animalista convinto…con tanta de tessera!

GIUDICE

Che è una cosa meravigliosa se fatta con intelligenza

e senza nar for per el somenà! Comunque prendiamo posto e evitiamo di menare il can per l’aia..

CANCELLIERE

Come come come? Menàr el cagn? Ma scherziamo?

Ma voi se veramente dela zent senza anima…

Adesso preparo en striscione con scrit

“TRENTINI BEATING DOGS”

e me metto for dal casèl de Trento sud!

GIUDICE

Dai su forza, iniziamo la bagarre e zerchén de portàr a casa en risultato decente…ognun meio che el pòl…

Come si suol dire “il mondo è tondo e chi non sa nuotare va a fondo!”

AVV. DIFESA

E qua…se volén parlàr del mondo…signor giudice… saprà bene anche lei che el mondo no l’è tondo propi per nient…perché mi son anca terrapiattista..

AVV. ACCUSA

Perfetto! Di bene in meglio, terrapiattista pastafariano, altro?

AVV. DIFESA

Gimnopodista

CANCELLIERE

E chi se entra en la sfera privata, i gusti l’è gusti

AVV. DIFESA

S’ha disét su! Sarìa el scalzismo…che se va sempre en giro descolzi…

GIUDICE

Ma me par che el g’ha su le scarpe stasera, com’èla…

AVV. DIFESA

Perché son credente non praticante…

GIUDICE

No l’è ne carne né pesce en pratica…anzi a proposito,

le cassette dele carpe a breve le va en offerta speciale al 70%…ocio!

CANCELLIERE

Adesso vago zo e ghe daverzo el baul e libero quei pesci en la fontana dei cavài!

AVV. ACCUSA

Andrea…i è morti…

CANCELLIERE

i Cavai? Quéle l’è le statue mago!

ALFREDO

I pesci!

CANCELLIERE

Magari i fa finta

AVV. DIFESA

Si, da ‘na stimana…

GIUDICE

Dai su, tutto molto bello, ma adesso devo dare il benvenuto ufficiale alla giuria popolare che con noi questa sera parteciperà al tribunale.

Dai, su, forza, prendete posto.

Adesso el Cagòl el se mete comodo che no sén chi a far monàte,

Caresìa el se cava zo el scolapasta e ti Andrea podresset trasferìr

la columba e i ovi su qualche ram?

CANCELLIERE

Ma scherzelo? Cavàr un nido di pizone che ha deciso di regalarmi questa gioia e ogni giorno el me..

AVV. DIFESA

Càga sula testa! Dai da brao..

CANCELLIERE

El me ricorda l’importante equilibrio fra l’uomo e madre natura..sarìa en stress inimmaginabile per lu! I vedo salo, i osservo…perché son anca birdwatching sior giudice

AVV. ACCUSA

Ah, si giusto, dimenticavo, el varda osèi col binocol..

AVV. DIFESA

E dopo quel strambo son mi!

GIUDICE

Magari de questo en riparlén dopo, va ben?

(schiarendo la voce e ben impostato)

Gentile pubblico qui presente questa sera, vi chiediamo di essere parte integrante della diatriba, siete ufficialmente la nostra giuria popolare. Ve ricordo le carpe al 50%…hem…scuséme…

Ascolteremo attraverso i vostri applausi o moti di dissenso, quali per voi saranno, fra i candidati, i più giusti ad essere toncàti nelle gelide acque del fiume Adige e per questo:

TUTTI

Noi ti tonchiamo

GIUDICE

No! Volevo dir: per questo chiedo a voi amici qui convenuti la massima partecipazione in qualità di attenta giuria popolare.

Bon, la parte seria l’ho letta, poden scominziàr coi possibili toncadi!

Avvocato Cagòl lei rappresenterà l’accusa, come sempre…così el se sfòga n’attimo…e lu Carèsia avvocato della difesa, tutto chiaro?

TUTTI

Chiaro…

GIUDICE

Bene, si comincia e in bocca al lupo!

AVV. ACCUSA

Crepi il lupo

CANCELLIERE

Non si usa più quella becera e ingiusta affermazione, ora si dropa: Viva il lupo

AVV. ACCUSA

Si, dopo voi veder quando te te’l trovi zo nel spiaz, che evviva che te fai…ma comunque, contenti voi…

AVV. DIFESA

Chiederei venisse messo agli atti che il qui presente avv Carèsia, chiede di essere menzionato come: Avvocato Carèsia Pastafariano della prima maniera, se possibile sua eccellenza

GIUDICE

Se vegno li ghe empianto quel scolapasta sul zuk che ghe vol i artificieri per tirarghélo via! Cagòl, via con le accuse…primo candidato alla tonca?

AVV. DIFESA

Il grande spaghetto ripudia la violenza, meio ‘na bela magnàda…Ramen!

AVV. ACCUSA

Grazie siora Teresa…

GIUDICE

Chi?

AVV. ACCUSA

Chiedo scusa, chiedo scusa, l’è che el g’ha i cavèi uguali a ‘na vizìna de casa de me mamma…

CANCELLIERE

Ahhh ecco en do che l’avevo za vist sior giudice!

GIUDICE

D’ora in poi, qualsiasi battuta verrà fatta sulla mi acconciatura, vi saranno tolti tre punti patente, chiaro!

AVV. ACCUSA

A tal proposito Teres.. sior giudice vorrei proprio agganciarmi al suo ultimo intervento..

AVV. DIFESA

Ma infatti! Alor l’è vera, volevo domandarghélo mi, perché el vedo veramente ciép sua eccellenza…calcoli renali? Prostata irritabile?

AVV. ACCUSA

Ultimo intervento in aula, quel che l’ha dit n’attimo fa…

GIUDICE

A questo punto….cancelleria…

AVV. DIFESA

Ma no dai che ne toca scominziàr tut da capo! L’era ‘n domanda, chiedo venia…

GIUDICE

A questo punto, cancelleria siamo pronti a prendere nota di tutto quello che verrà detto in quest’aula?

CANCELLIERE

Ma certo Tere…madonega adesso che el me l’ha messa en ment no son pu bon da tirarmela via dala testa! L’è uguale!

GIUDICE

Se me levo su ghe la tiro via mi, nif de pizoni compreso! Questioni preliminari svolte, nen avanti…

(FLEXIMAN)

AVV. ACCUSA

Volevo dir che me aggancio ala so battuda sui tre punti patente per nar diretto ala prima ipotesi di tonca in questo caso “collettiva” per i sindaci e l’uso smodato de autovelox che riguarda la nossa provincia. Oss Emer e Janeselli a rappresentarli…La sola Trento con i autovelox l’ha incassà 1 milione e 228 mila euro…Mi capisso che i ghe vol, ma g’ho come l’impression che non tutti i sia messi con l’unico scopo de limitàr gli incidenti..

AVV. DIFESA

Mi no volevo perché ora sono uomo spaghettosamente pacifico,

ma me oppongo vostra cofana! I serve, i serve assolutamente!

Se tutti i g’ha el pedale facile bisogna darghe ‘na regolada!

AVV. ACCUSA

Allora ve pongo ‘na domanda, se el limite massimo de velocità in Italia l’è 130 in autostrada, perché i vende macchine che fa i dosentozinquanta? Come al solito i punta sulle debolezze umane per far cassa!

GIUDICE

Direi che la domanda sul perché i veicoli superano di gran lunga i limiti imposti, l’è interessante…

AVV. ACCUSA

Che i ghe metta en limitatore, adesso le macchine le è tutte elettroniche, basta adeguar i software delle centraline ai limiti imposti!…Basta bolidi. Men incidenti, men multe, e no servirìa gnanca el sior Fleximan a segàr zo i autovelox!

AVV. DIFESA

Eroe o embezile?!

Chi può dirlo sua grandezza!

Ma anche lui ha diritto di potersi esprimere, di poter dare il suo punto di vista…l’è uno mandà dai poteri forti a deconcentrarne dai problemi veri? O uno che ha ciapà massa multe…?

GIUDICE

Quante domande tute en la stessa riga tei avv. scolapasta!

AVV. ACCUSA

Sinceramente volerìa savér en do che el vol nàr a parare

AVV. DIFESA

Chiamo a testimoniare il signor Fleximan, per capire chi lo manda,

perché, e cosa che ghe’n vèn a lu! Il profeta ricorda nel Terzo Condimento:

“Io preferirei che tu non giudicassi gli altri per come appaiono”…

CANCELLIERE

Dìt da uno con en scolapaste en testa…

AVV. ACCUSA

Come disse quel con en nif de pizoni fra i cavei!

GIUDICE

Al solito chi se perde en pressa la concentrazion.

Davvero Carèsia el g’ha come testimone el Fleximan?

Che po’ …serviva?

Comunque Candriài, metti agli atti e sentiamo questo teste quantomeno bizzarro..

AVV. DIFESA

La ringrazio vostro onore, apriamo il collegamento con la strada

dovremmo averlo in diretta.

Fleximan mi sente?

VIDEO FLEXIMAN

GIUDICE

Vedo che lo stiamo disturbando sul lavoro…

AVV. DIFESA

Buongiorno e grazie per averci dato la possibilità di intervistarla,

se pòdelo cavàr quel passamontagna?

FLEXI

E lu quela facia da mona?

GIUDICE

Per favore moderiamo il linguaggio le ricordo che siamo in un’aula di tribunale, non le permetto vocaboli offensivi…

anche se condivisi…

AVV. DIFESA

Come?

GIUDICE

Vada avanti signor Fleximan…

FLEXI

accende la moladisco…

GIUDICE

Non in quel senso, ci racconti di lei, le sue motivazioni..

FLEXIMAN

Mi scusi ma el me fa de quele domane…!

Pu che altro pòdo dìr che se adesso è cambià la legge sui autovelox…forsi forsi son servì anca mi no?

I Comuni i sbassa le arie adesso, son servì per far cadere certi retaggi,per far cadere..

AVV. ACCUSA

i pali dei autovelox…che dopo dirghe propi su dal tut no me la sento. Bravo Carèsia, dovevo pensarghe mi a ciamarlo en causa…

complimenti bigol…inteso come spaghetto sia chiaro…

AVV. DIFESA

Grazie, allora sior Fleximan, no savéndo ben se begàrghe o dirghe brào, se rendelo conto comunque de esser contro la legge a far quel che el fa?

FLEXIMAN

Perché prosciugàr le tasche dei zitàdini mettendo limiti de velocità assurdi l’è legale? Adèsso i s’è messi en ment anca i 30 all’ora, che se smonto dala macchina e vago a pè i supero! Dai da bravi!

In Italia ghe n’è oltre undesemili…pari al dese perzento del totale mondiale. O che sen tutti Verstappen chi, o qualcosa non quadra!

Adesso per lo men forsi resterà sol quei che veramente serve

a limitàr incidenti e non a empienìr le casse…

GIUDICE

Vada avanti…

FLEXI riaccende la moladisco..

GIUDICE

Ancora! Ma nooo! No a taiàr che sen anca en diretta con la piazza, capissèlo! Vada avanti a dire la sua…

FLEXIMAN

Mi no g’ho altro da dìr, spero sol che i se renda conto che zerti i è messi en posti assurdi. I ven zo dala galleria de Martignan ai 200 e quando manca zento metri i mola el paracadute come i dragster per frenàr…dai valà!No me par en modo logico de dropàrli…

GIUDICE

Ma il suo non è il modo logico de risolver però, mio caro signor Fleximan…Mi perdoni la curiosità…dove si trova ora di grazia?

FLEXIMAN

Sto operando en Valsugana e son alle prese con l’autovelox de Cirè…

TUTTI

El vaga avanti!

FLEXIMAN

Ma no g’ho altro da dìr…

TUTTI

No, no…el vaga avanti li….e grazie!

STACCO FLEXIMAN

GIUDICE

Dai che ven tardi, g’ho son, mi ultimament vago nel let co le galìne!

CANCELLIERE

Come come come? Mi meraviglio di lei Suor Teresa, spero almén che le sia consenzienti pòre bestie! Adesso preparo en striscione con scrit: “TRENTINI CHICKEN MOLESTERS”

e me metto sentà per tera e blocco la Valsugana alle sette dela matina!

AVV. ACCUSA

Gnanca bon!

GIUDICE

Che l’è per via che vago a pesca prest la matina, i tonni migliori se i ciapa all’alba…

AVV. DIFESA

I tonni?

GIUDICE

Al lac de Toblin gh’è zo i pinnagialla…Parola di Angelo Parodi

AVV. ACCUSA

Si, e Capitan Findus…dai i tonni a Toblin!

CANCELLIERE

No voi gnanca savér se quei tonni i sceglie autonomamente de nàr en la zesta del sior giudice, perché stasera en sento de ogni

AVV. DIFESA

Che po’…i laghi….i esiste perché la terra l’è piatta….

perché se la fussa tonda l‘acqua la slipegherìa da ‘na banda…l’è fisica…e no digo altro

GIUDICE

Avvocato Carèsia l’è propi meio che no’l diga altro perché g’aver ancora en minimo de stima de lu risulta sempre pu difizile. Nén avanti con le accuse per favore Cagòl!

(BY PASS)

AVV. ACCUSA

Si vostro onore…ma i tonni a Toblin!

Volevo affrontàr ‘na questione veramente complessa, forse anca massa granda per el noss tribunàl…

CANCELLIERE

El problema dell’estinzione dei Petauri?

GIUDICE

Credo che petauri non mancherà mai Candriài, sta tranquillo…

continui Cagòl

AVV. ACCUSA

Mi riferisco alla questione By Pass ferroviario che sta creando non poche discussioni a Trento.

Se se pone davanti tante domande: L’è na roba che porta vero miglioramento? Oppure a forza de scavàr co la tecla, ghe ven zo tuta Martignàn? Se dis che passerà en treno merci ogni sei minuti…ma ghe sarà men camion sulle strade…

AVV. DIFESA

En de sto caso, egregia giuria popolare, l’è vera…

La confusion l’è tanta ma vederé che prima o poi la se risolve…

Il Grande Spaghetto dice: “Se no i ve tol per el nass,

se risolve anca el By Pass”

GIUDICE

Che l’attenzione però non si perda Altrimenti sen tutti en la…

AVV. ACCUSA

Confusione totale! Questo l’è. Va ben farlo li?

Chi ha deciso? Roma? La politica trentina?

Mancanza di informazione chiara!

Le nostre istituzion le è a conoscenza de tut?

Manca i soldi? E’ vero che ancor prima de tacàr a sbusàr i è za en ritardo de minimo un anno?

AVV. DIFESA

Ed ecco perché, sua cofana, ho voluto chiamare un testimone che chiarirà ogni dubbio, scioglierà ogni incertezza, spiegherà per filo e per segno…Affinché si possa decidere consapevoli se esser d’accordo o meno…

AVV. ACCUSA

Arriva Mazinga ‘sto colp!

AVV. DIFESA

Mi lasci continuare avvocato Cagòl, sappiamo bene che a capo di tutta questa operazione gh’è le R.F.I…che sarìa…

Rerrovie Fello stato Italiane..R.F.I..

GIUDICE

Forse scalzista non praticante, el voleva dìr R.F.I Rete Ferroviaria Italiana?

AVV. DIFESA

Ah ecco come che se leze!

Si, esatto l’azienda pubblica che se occupa della manutenzion e gestione della rete ferroviaria, progettazione e costruzione nuovi impianti, definisce i orari, costi…tut!

CANCELLIERE

Va pian che no te stàgo drìo a scriver che se stremìs el pizon e se scolobia i ovi!

ALFREDO

Grazie per il chiarimento, prosegua Carèsia…

AVV. DIFESA

Quindi, chiamo a deporre un funzionario nonché capostazione della R.F.I direttamente da Roma, fatelo entrare grazie…

VOCE FERROVIE UNO

“Il capostazione proveniente da Roma diretto in piazza Fiera, è in ritardo di 15 minuti. Allontanarsi dalla riga gialla”

GIUDICE

Ma vara ti! No averìa dit!

Ottimo, quindi nel frattempo proseguiamo e ci faremo chiarire ogni dubbio fra non molto, metti una nota sospensiva Candriài. Cagòl prosegua…

AVV. ACCUSA

Parliamo di un problema che attanaglia la nostra città da tempo…che per un certo periodo sembrava sopito ma come n’erpes sottopelle, no’l va mai via…e a ‘na zerta el torna fòra l’è…

AVV. DIFESA

S’era dit de lassàr fòr le Albere quest’an!

Che ormai gh’è i legni che ziga pietà!

AVV. ACCUSA

Infatti no volevo parlàr dele Albere, le parla da sole. Basta farse en giro fra i caseggiati per capìr quanto è sta apprezzada la struttura

e me riferisso ai appartamenti perché el rest dai…

GIUDICE

Quindi quale saresselo ‘sto erpes di cui voleva parlare

(INCENERITORE)

AVV. ACCUSA

Questione inceneritore vostra grazia..

Volente empiantarla li de pensàr che noi, sen Provincia autonoma e doven far veder che sen i pu bravi de tutti a rangiarne… I tecnici provinciali i è sicuri? No’l serve? Forse anni fa?! Come mai a Bolzan i l’ha fat su? No podén portarla li l’immondizia?

AVV. DIFESA

No! I l’ha far bel grant per starghe comodi, ma massa piccol per ospitarne…Anca chi se vede quanta collaborazione, armonia, intesa, gh’è fra Trent e Bolzan..ma i s’ha fat i so conti, ja? E po el Gilmozzi l’ha dit che (leggi slide) “Siamo oltre il concetto di rifiuto, no i ne serve pu!”

AVV. ACCUSA

Pecà che el l’ha dit nel 2015 e dirìa che sen “oltre il concetto di minchiata!” El me lassa continuàr la prego avv. Voiello!

Sen gelosi dele nosse scopature? L’è da almén quindese anni che s’è scominzià a capìr che prima o dopo finìs el spazio per far su montagnòle de rifiuti…e adesso l’è finì!

GIUDICE

Si, certo, ma me par che a parte qualche sporadico gruppetto,

i l’ha capì tutti che bisogna farlo prima o poi

AVV. ACCUSA

Pu prima che poi perché anca la meravigliosa collinetta de Trento nord l’è satura!

AVV. DIFESA

Vostro onore mi oppongo, sen fra le zità pu brave a smistàr, sen deventàdi dei Sinner della differenziata…campioni del mondo de smistamento..Le boze nel vedro, i quaderni en la carta, flaconi vòidi en la plastica, lavatrici vece..

AVV. ACCUSA

Nel bosc…

GIUDICE

Avv Cagòl!

AVV. ACCUSA

Ma si l’era per smorzarla li, per rider…l’è stracòt el spaghetto sior giudice! No so se g’avé presente che Ischia Podetti l’è saturo da tempo ormai! L’è na montagna…

AVV. DIFESA

Bella verde…

AVV. ACCUSA

Piena de merde però! Scusatemi! Nel senso che anca essendo bravi a smistàr resta en sacco de indifferenziata, no se pòl pensàr de nar avanti a meterla li. Le discariche provinciali le è stade dichiaràde esaurite…L’alternativa l’è far gare de appalto e pagàr ditte esterne che se carga su la nossa immondizia e i la porta negli inceneritori fuori regione…pagando fior di euro…e magari quel qualcun altro el sfrutta la combustion per far energia…alla faccia del Festival dell’Economia!

AVV. DIFESA

Signor Giudice, avv. Cagol, osservatore de osèi, giuria popolare,

la soluzion pu comoda mi la g’ho…ma nessuni me scolta

GIUDICE

Ci illumini o grande scolapasta…ma co le so idee no sen mai nàdi tant lontàn se la memoria no la me inganna

AVV. DIFESA

Ben lieto sua generosa boccolaggine,

Basterìa arrivar al bordo della terra e tràr zo tut…essendo ella piatta! Ma gh’è sotto massa interessi, i preferisce lassàrne nell’ignoranza…farne creder che la Cristoforetti l’è nàda veramente nello spazio, quando envezi l’era nei studi de Tv Alpi en San Pio X. La Nasa non esiste!

GIUDICE

Davvero avv Carèsia?! Senti senti, l’è tut ‘na grande truffa? El m’ha mess ‘na bela pulce nell’orecchio!

CANCELLIERE

Come come come?

Ve meté le pulci nele rece? Pòre bestie, ma no ve vergogné?

Empaciocàde nel cerume! Ma voi se dei criminali che meritate di essere estinti fra dolori atroci! Adesso fago en striscione con scrit:

“TRENTINI FLEA (Flii) KILLERS EN LE RECE” e me piazzo davanti a Otorinolaringoiatrìa!

GIUDICE

21 giugno…Primo giorno d’estate…unica roba bela per la quale ricordarme ‘sta data! Continui avv. Cagòl la prego…

AVV. ACCUSA

Ensoma entànt che se decide, passa i anni…

No savèndo pu endo meterla, bisogna stoccar le immondizie ancora a Ischia Podetti al ritmo de 200 tonnellate alla settimana…Se questo ve sembra pu ecologico dell’inceneritore…

ma rendeve conto che pian pian saren sommersi e Ischia Podetti sarà alta come la Paganella..

AVV. DIFESA

Farem delle piste da sci…ghe sbarén su la nef artificiale e via!

Dopo ghe zontén en tòc de funivia da Sardagna e l’è fata!

AVV. ACCUSA

Grande idea, aggiungiamola alla nuova funivia in progetto…che tanto euro più euro meno…

Bello, ‘na bela sciàda con i sci e racchette che se cola man a man che te vai zo, sempre che no te mori prima per la spuza…o magnà dai gabbiani…

CANCELLIERE

Infatti, chi se pone anca en problema etico de stress da spostamento dei volatili qualora se fermessa la lavorazion a Ischia Podetti..

No se pòl pensàr de abbandonarli a se stessi, bisogna trovàr la maniera de realizzarghe na piccola Ischia Podettina en riva a qualche mare…

GIUDICE

No gh’è che l’imbarazzo della scelta zo per el Tirreno…

CANCELLIERE

Voi se veramente en popolo senza cuore coi animai..

Se boni de seràr ‘na discarica senza pensàr ale conseguenze dei Laris Caradriiformi!

GIUDICE

De chi?

CANCELLIERE

I gabbiani, nome tecnico dei gabbiani, robe da esperti…

AVV. ACCUSA

Si perché ve ricordo che el passa le giornàde a vardàr osei col binocol.. Vorrei concludere la faccenda e anche in questo caso mi trovo costretto a chiedere una Tonca Collettiva per tutte le amministrazioni pubbliche e comunità varie

che sanno benissimo sia ormai indispensabile l’inceneritore ma esprimono un concetto inclusivo e altruista da matti:

“EL GHE VOL, MA NO A CASA MIA!”

– VIDEO Brano CASA MIA –

(MUSIC ARENA)

GIUDICE

Bene bene, chi a noi Sanremo el ne fa en baffo, se no fussa che l’Amadeus l’ha za trovà laoro

el ciamavo chi a presentàr!

Allora, abbiamo due proposte tonca comunitarie fino ad ora, ne tocca far slargàr la gabbia…ma no so se el Santa Chiara el pòl permetterse spese straordinarie visto il fior fiore di artisti che el porterà alla Musica Arena tei!

CANCELLIERE

Si, ho vist…disente che sta rasegna de concerti el sarìa giust intitolarla: “PODERIA ESSER L’ULTIM”

Venite ad assistere perché no se sa se ghen sarà n’altro!

GIUDICE

A cosa si riferisce Candriai?

CANCELLIERE

Ven i Pooh, la Mannoia, Tozzi e…Gli Europe! Che i canterà la canzon pu endovinàda vist el cast:

“FINAL CONTDOWN!” conto alla rovescia…la va a pochi!

Va ben che i ha dit che Trento l’è la città migliore per qualità di vita dei anziani…Ma portarnéi chi anca da fòra…!

GIUDICE

Si, dai, sono artisti meravigliosi, sempreverdi…

CANCELLIERE

Verde speranza…che vegna qualcun’altro…

GIUDICE

Bisognerebbe capire chi organizza, chi li chiama…

AVV. ACCUSA

Ven anca Fausto Leali chi en Piazza..

Mi digo che i g’ha tutti la stessa agenzia che li manda

CANCELLIERE

Si l’INPS! Manca sol Alberto Camerini, Bobby Solo, la Vanoni…

GIUDICE

I Camaleonti…

CANCELLIERE

Come come come?

AVV. DIFESA

(lo blocca subito)

A tal proposito, viste le mie conoscenze, se volè podo far ‘na videochiamata con la maneger che se occupa dei artisti che avén nominà?

AVV. ACCUSA

Chi èlo? La Mara Maionchi?

Inizio video nonna alla scrivania

NONNA

(al telefono)

T’ho dit de no! Te devi darme de volta le scarpe che le ne serve per el prossimo sanRemo…dai John che se te torni te fago balàr el Ballo del Pinguino col Boldi!….Pronto?..

L’ha mes zo…

GIUDICE

Ma vara la nonna Nunzia cosa che la combina

NONNA

Ma ciao ragazzi, ma che bel li ale Vigiliane!

Un caro saluto a tutto il pubblico presente e…

Carèsia…tut a posto?

AVV. DIFESA

Si si nonna, son pastafariano…

NONNA

Ma che brao, hat provà con le brugne…mah..

CANCELLIERE

Ciao nonna, ma te sei ti che te ne mandi chi quele cariatidi a cantàr ala Musica Arena..

NONNA

Ostrega, el Candriài g’avé li… credevo el fussa en del let da do tre dì..tegnivelo li da bravi.Comunque si, son mi la Maionchi del Trentino! E alòra! Ho vardà nel catalogo delle offertone, quei che g’ha i dischi nei cestoni dei autogrill e m’è salta fòra questo gruppetto de fenomeni!

GIUDICE

Gli Europe tèi!

NONNA

Ma si, l’è anni che i me domanda pòre bestie, ma a Tut Gardol en Festa no i li voleva, ala sagra dela Ciuiga a San Lorenz gnanca…

I Pooh anca i seuta a ciamàr…G’avevo proposto de vestirse da Krampus e ‘nar a dar zo pache a Bressanon…coi zighi che tira el Facchinetti sarìa sta ‘na meraviglia…

Per el Tozzi avevo embastì en Tour en le case de riposo ma dopo el g’aveva paura che i lo tegnissa dento. (squilla il cell) Pronto…Ciao Drupi..No, sen a posto per la Music Arena, si el so che te te sei taià i cavei, se devo far ‘na convention de barbéri te fago cantàr, ciao belo ciao…Scuséme, comunque per i magnifici avevo anca pensà al titolo del tour che dopo no i ha volèst darme reson

GIUDICE

Cioè?

NONNA

“Pu Tozzi della Mannoia”

AVV. ACCUSA

Ma che pecà! Comunque ciao te lassén nar avanti che te sei ciapàda, però adesso magari pensa a qualche nome pu…no so..

Magari Jovanotti, Cremonini, Pinguini tattici Nucleari…

NONNA

No sta a nominar animài che quel seboito el se empizza via…

Pronto, ancora! Dai Beppe dame tregua….Ma se se sempre chi a sonàr…no, adesso ste li n’attimo calmi che vederen…scuseme l’è i Nomadi…ho dit de no, al Palalevico l’è fret…a Canezza gh’è su i Dik Dik…magari quando che i inaugura el pont de Ravina…no a Spiazzo ven gli Homo Sapiens a Ischia Podetti Nico e i Gabbiani…

FINE VIDEO

AVV. ACCUSA

Allora se volén tiràr fòra subito la question Music Arena, vostro onore avrei qualcosa da dire a riguardo, no so se per proporre una tonca o se per far en voto cambiandoghe nome da “Area San Vincenzo” a “Area Sant Antonio da Padova”

GIUDICE

Si spieghi meglio avv. Cagòl

AVV. ACCUSA

Allora, tutti i se ricorderà che alla Musica Arena nel dì del signore 20 maggio 2022 si tenne il concerto del grande Blasco

AVV. DIFESA

Come dimenticarlo, mi gh’ero!L’ho visto, vostro onore, che el sonava la chitarra sul palco…

GIUDICE

Mi?

AVV. DIFESA

O l’era lu o uno con la stessa cofana…ma ero lontàn a dirla tutta, ero nel blocco PIT 670

CANCELLIERE

Ovvero?

AVV. DIFESA

Spini de Gardol, la musica l’arivava così en ritardo che noi èren su

ancor che cantaven, che el Vasco l’era za en la doccia!

AVV. ACCUSA

Che pò el somiglia de pu al chitarrista dei Queen! El Bryan Mai de Fornàs! Posso riprendere la questione suor Teresa?

GIUDICE

La nota pazienza del pescadòr l’è messa a dura prova

…El vaga avanti Cagòl

AVV. ACCUSA

Savén tutti che l’arrivo del concerto del Vasco l’è sta per via che el sior Fugatti no l’ha resistì ala celeberrima frase “Gnanca bon!” …diciamo un’azione che i pediatri definiscono “perdita di controllo delle emozioni”, e per noi l’è “caprizi”

AVV. DIFESA

Ma quale capriccio o perdita del controllo, l’è sta un regalo meraviglioso alla comunità….regalo forsi l’è ‘na parola grossa…diciamo che l’è sta en grande investimento per la nostra Provincia, ancor adesso gh’è pullman de fans che ven su en pellegrinaggio e i empienìs i alberghi della zità…

CANCELLIERE

No l’è che el taca a strucàr quel colapasta…?

AVV. DIFESA

E’ sta speso i soldi della comunità nel miglior modo possibile e no te sai quant che ghe tegnìva el Vasco a vegnìr a Trent che lu l’ha scrit pu de ‘na canzon dedicada alla nossa region

AVV. ACCUSA

Vasco Rossi?

AVV. DIFESA

Credo ben! I lo sa tutti comunque… “Albachiara” dedicada ad Alba de Canazei

“Bollicine” chiaro riferimento al Trentino Doc

“Deviazioni”, omaggio alla galleria de Martignàn

Piccola perla dedicàda ale Albere dal titolo “Senza parole”

Pensieri nostalgici alle nosse caneve e ai nossi volti,

nel brano “Ogni volta”…bot! Vago avanti?

Quela dedicàda al nuovo ospedale “Domani si, adesso NOT”

GIUDICE

Va ben così, grazie avvocato, lasciamo continuare il collega ne si?

Da brao..

AVV. ACCUSA

Grazie, prima quando ho dit se l’è pu giusto chiedere ‘na tonca o la grazia me riferivo a uno dei miracoli riconosciudi de Sant Antonio da Padova:

Il neonato che parla – Il piede riattaccato – Il Fugatti miracolato

Perché con tutta quela zent, l’inesperienza nella gestion de n’evento de quella portata, mancanza de vie de fuga adeguate…se l’è nada ben l’è sol en miracol!

Quindi me sento de dìr che el sior Fugatti Maurizio el doverìa dedicàr come minimo en capitèl al Santo dei Miracoli, il Taumaturgo, cioè colui che opera prodigi!

AVV. DIFESA

Entànt l’ha dat el via a quella prestigiosa opera dell’ingegno che l’è la Music Arena, area adibita, nell’evenienza anca all’atterraggio de astronavi aliene..se ven zo i grigi i sa en do parcheggiàr…per dir che avanti che l’è el Fugatti! Accoglienza….spaziale tèi!

GIUDICE

Opera dell’ingegno me par en po’ massa caro el me avv Carèsia.. Comunque, qualche altra riflessione sula Music Arena? Me par impossibile lassarvela scampàr via così…

AVV. ACCUSA

Infatti dirìa che, salvo appunto qualche utilizzo per l’estate, ghe sarìa da ragionàr su quell’area magari sfruttandola en po’ meio no?

Dividerla en settori, farghe en stadio, magari n’area per attività varie e dopo delimitàr en spazio concerti e spettacoli modulare per varie tipologie de pubblico… evitando de spenderghe drìo milioni de euro al colp per sugàr su…

AVV. DIFESA

Secondo mi se poderìa anca, visto il numero in crescita esponenziale, far su ‘na bela casa de riposo entitolada a Sant Antonio da Padova per esempio!

Dopo bisognerìa far i concerti al massimo ale tre del dopodisnàr,

ma per quel basta organizzarse.

Che se ven i Pooh i pòl star li en par de settimane de sollievo!

CANCELLIERE

Anca i Europe secondo mi i pol farghe compagnia…!

Ne si signor giudicio!

GIUDICE

Cosa?

CANCELLIERE

No se usa pu dir giudice perché se l’è na dona digo giudicia,

se l’è n’om digo giudicio, se l’è pu done giudicesse, se l’è pu omeni giudicioni, semplice…onesto zio

AVV. DIFESA

Che po’ li ghe sarìa sta benon anca l’ospedàl! Che da quanto ho sentì no l’è n’ipotesi esclusa dal tut..

GIUDICE

Ussignor che deja-vù!

L’era el domili e dodese … èren su ‘sto palco e se parlava dela question del nuovo ospedale, sen nel duemilaventiquattro…

CANCELLIERE

se dìs “venti ventiquattro!”

GIUDICE

(Lo fulmina con lo sguardo)

Nel domilievintiquattro sen ancora chi a parlàr del novo ospedàl che ancora no gh’è…’na barzelletta!

AVV. ACCUSA

Allora ci stiamo spostando dalla zona san Vincenzo di Mattarello e se mi permette vostro onore prima poderessen dìr do parole sul pont de Ravina!

Che la deventa come il ponte sullo stretto!

GIUDICE

Ma quindi, per chiudere con la Music Arena, chi se propone de toncàr che no l’ho capì?

AVV. DIFESA

Il mio collega vostra eccellenza, l’è assai confuso non trova?

Forse en realtà no l’è gnanca el Cagòl, ma en cyber avvocato pilotà dai poteri forti! Vara mò se el sbatte le palpebre ogni tant?

GIUDICE

Ma ghe parelo che se propi fussa, i sta li a trar via i soldi per far en clone del Cagòl, per cortesia!

(girandosi verso Mario) Senza offesa naturalmente…

Quindi chi se tonca per la Music Arena che non mi è chiaro? Sputi il rospo avv Cagòl!

CANCELLIERE

Come come come?

Magné i rospi? Vivi? E i spudé fòra?

Ma voi se le persone pu brutte del globo terraqueo!

Adesso fago en striscione con scrit “TRENTINI ZAVATONI EATERS” E me metto al lac de Molven e fagò scampàr i turisti!

GIUDICE

Ma pénselo de nàr avanti a far striscioni tutta la sera o magari scrivelo anca qualche riga de quel che ven dit al tribunàl?

Perché secondo mi fin adesso l’ha ben mess ai atti poca roba!

Cagòl, chi si propone di toncare per la Music Arena?

AVV. ACCUSA

El Fausto Bonfanti!

GIUDICE

E cosa ghe c’entrélo adèss el Fausto Bonfanti?

AVV. ACCUSA

No so, ma lu el ghe c’entra sempre…

CANCELLIERE

A proposito, volé per caso do biglietti per i Subsonica?

Metà prezzo…?

AVV. ACCUSA

Comunque dirìa sol n’invito al sior Fugatti de far en voto a Sant Antonio da Padova per come l’è nada el 20 maggio 2022

AVV. DIFESA

Massa fazile farlo a Sant Antonio da Padova, el doverìa farlo a San Gennaro!Magari come pegno e voto el poderìa nar a abitàr en mes en de’n appartamento Itea..che i casca a tòchi, con la muffa e tut che se desfa…

GIUDICE

Credo sarìa ‘n’esperienza de crescita interessante,

allora Candriài scrivi “Fugatti no tonca ma voto per ringraziamento culo fotonico Concertone”

AVV. ACCUSA

No l’era propi queste le me parole ma…

(OSPEDALE)

AVV. ACCUSA

Erén restàdi co le quattro frecce fermi en zona Pont de Ravina…

GIUDICE

Si esatto, ricordo…prego

AVV. ACCUSA

Allora, adesso i è dre che i fa su la “bretellina”, così i ghe ciama no?

La bretellina…per deviàr el traffico nel mentre che i bate zo el pont de Ravina e i fa su ‘na struttura fighissima per la quale è previsto il fine lavori nel 2027…

GIUDICE

Si, bene, ora l’era! Confermo abbiamo la documentazione agli atti…

AVV. ACCUSA

Quindi almén fin al 2027 de enviàr via el nuovo ospedàl no se’n parla essendoghe li la bretellina…arriviamo all’ospedale.

Allora la prima volta che i ha fat el bando l’era el 2011..

Per l’esattezza tredici anni fa, se fussa en fiòl adesso el sarìa en piena adolescenza! Tredici anni de imbarazzante confusion!

AVV. DIFESA

Signor giudice, signori della corte, scrutatore di pennuti, sappiamo bene che i detti popolari sono pregni di saggezza! Quindi in questo caso avranno certamente fatto appello a:

“La fretta è cattiva consigliera”

GIUDICE

Si si, per carità, ma tredese anni Carèsia…

I lo feva su col LEGO! La sua difesa vacilla, non c’è trippa per gatti

CANCELLIERE

Come come come?

Gatti denutridi? Ma voi ve rendè conto?

Qua se tratta de nar nel penale, voi se en popolo che…

meio scampàr…vara!

AVV. DIFESA

Niente striscione ‘sta volta?

CANCELLIERE

Ah, si giusto!

Adesso fago en striscione con scrit: “TRENTINI EATS CATS”

GIUDICE

Che tradotto sarìa “Trentini magna gatti”…quel el va ben en Veneto

… dai piantela li de dìr su boiade e fa el to mistér, scivi!

CANCELLIERE

Alor vago a Verona e me meto sul pontesèl de Giulietta!

GIUDICE

(verso Mario)

Continui la questione ospedale…

AVV. ACCUSA

Fra bandi sbagliadi, gare illegittime, rinunce, nuovi bandi, revoche, ricorsi, ricorsi respinti, altri bandi, figure de merda, stop dei giudici, altri ricorsi, altre figure de merda, udienze davanti al Tar en dì si e uno anca!

AVV. DIFESA

Che pò, chi èlo sto TAR? Che faccia g’alo sto TAR?

En do abitélo sto TAR?

Quanti anni g’alo ‘sto TAR?

El sento nominàr continuamente ma…

Esistelo en natura ‘sto TAR? O l’è en complotto!

GIUDICE

Avv. Carèsia, mi digo che l’è ora de scolàr le pipe rigate!

Oppure i tortiglioni? Perché dirìa che el li sta cuocendo forse troppo

i tortiglioni avv. Carèsia!… E se i è massa cotti i se rompe i tortiglioni…salo? E lu no’l vol romper i tortiglioni giusto?

AVV. DIFESA

Credo ghe sia come ‘na specie de metafora …ne si?…o no…

AVV. ACCUSA

Siccome forse par che esagero, ecco un elenco che cercherò di leggere velocemente ma che ci fa ben capire la situazion del NOT, ne porgo gentile copia a lei signor giudice..e all’esimio scolapasta

GIUDICE

Dai mo, va a torla ma fa pian che te desmisi el pizon..

Midigo che …co ‘sti fari… i è sodi quei ovi oramai!

AVV. ACCUSA

Se’n parlava anca prima ma partiamo dalla prima gara d’appalto:

2011 Gara Di Appalto

2012 Ricorso Al Tar

2014 Conferma Sentenza Annullamento

2016 La Provincia Abbandona Il Project Financing

2016 Nuovo Concorso

2017 Consiglio Di Stato Annulla Abbandono Project Financing Della Provincia

2018 Riparte La Gara

2019 Nominata La Commissione

2019 Appalto Ditta Guerrato

2020 Ricorso Al Tar

2020 Stop Gara Da Giudici Tar

2020 La Provincia Non Presenta Ricorso

2020 Via Libera Ditta Guerrato

2020 Nuova Udienza Tar Che Affida Lavori Ditta Pizzarotti

2020 Guerrato Fa Ricorso

2021 Accolto Ricorso Guerrato

2022 Bocciato Il Progetto Di Guerrato

2022 Indagine Procura Per Turbativa D’asta

2022 Provincia Chiede Aiuto All’anac

(Autorità Nazion Anticorruzione)

2022 Arriva Parere Anac

2022 Ufficiale no Al Progetto Guerrato

2022 Guerrato Fa Ricorso Al Tar

2022 Il Tar Dice No Al Ricorso

Settembre 2022 La Provincia Azzera La Gara

Nov 2022 Inchiesta Su Guerrato

2023 Nuovo Commissario Straordinario Tita Per Gestione Not

Febb 2023 Azzerata La Sentenza Del Tar, Si Ricomincia

Ott 2023 Ricorsi Guerrato E Pizzarotti Respinti

Dic 2023 Verso Il Nuovo “Polo Sanitario E Universitario Di Trento” Il P.S.U.T.”

2024 bando aperto per PSUT, previsione inizio lavori 2025…

ma come disévo prima el pont de Ravina l’occuperà l’area fin al 2027…

Che rispèt!

Entant che i continua a far comédie el Santa Chiara el ven zo a tochi oltre che ciapàr fòc, e ghe vòl milioni de euro per risistemarlo…

Milioni de euro per meter a posto n’ospedàl che se decompone..

Ancora soldi tràti via per l’incompetenza de chi deve gestìr le robe!

Chi bisogna toncàr Fugatti per la responsabilità delle Grandi Opere e speràr che no l’se mala perché se i deve nar al pronto soccorso del Santa Chiara … el sverna su quele caréghe!

GIUDICE

Quindi mi par di capire che Fugatti el la riscia… Comunque messo agli atti, spero…Perché el Lenny Kravitz el s’ha pers via…

CANCELLIERE

(Col binocolo)

El me scusa sior giudicio, ma ho vist posarse sul pontesel dela curia na passera scopaiola

GIUDICE

Te devi emparàr a farte i affari toi! Per carità meti zo quel binocol da brao, o te’l sequestro!

Proseguiamo il tribunale…che me par pu ‘na comedia…Sten evocando ‘na “commedia togata”

CANCELLIERE

Cosa ghe c’entra la me gata adesso?

Perché volé maltrattàr anca quela? No perché voi trentini co le bestie g’avé en rapporto pessimo! Adesso scrivo en striscione con scrit: “TRENTINI KAT KILLERS”

e me metto davanti al baul de l’auto del giudice…perché ghe n’è za li che tonda arquanti

GIUDICE

Ussignur le carpe!

La commedia togata l’è na rappresentazione tetrale latina…Ma chi l’è come darghe perle ai porci…

CANCELLIERE

Come come come? Cos’è che ghe de ai porci? Che dopo i se stofega!

AVV. DIFESA

Ma piantela li che tiro el col al pizon se no te la smetti, animalista d’assalto…

GIUDICE

Digo ben, prima ho dìt che l’è giusto difender i animai ma ti te sei for come ‘na zona industriale! Avvocati, abbiamo altro di cui parlare o…grigliatina di pesce?

AVV. DIFESA

(fa degli strani saluti al pubblico tipo “nano nano”)

GIUDICE

Ecco…moléghe zo quel scolapasta che ghe manca ossigeno al zervèl, sa falo?

AVV. DIFESA

Saludo col linguaggio dello spazio i grigi fra el pubblico…. i alieni che vive da secoli sul pianeta…

GIUDICE

Ah, giusto che lu el s’ha en mucio de roba,quindi a suo dire i vive fra de noi?

AVV. DIFESA

Perché secondo elo l’è terrestre la Dominici?

GIUDICE

Disén che tra Not che no ariva, Santa Chiara che ven zo a tochi e compagnia bella, la sanità se la tonchén l’è come…tanto per restàr en tema, “sbaràr sulla Croce Rossa”!

CANCELLIERE

O come se usa dir “Darghe pache a un che chèga”

GIUDICE

M’è sempre piasù l’eleganza de ‘sto tribunàl, bravo cagòl…bravo. Procediamo…

(SINDACO – PORTèLA)

AVV. ACCUSA

Allora, vostro onore, come è tradizione proposta di tonca per el sindaco Janeselli!

GIUDICE

Motivazioni?

AVV. ACCUSA

Entàn sol per el fatto de esser el sindaco, la tonca l’è proposta in automatico. Ma se volén far en piccolo elenco, per esempio questione bici, a parte el nome “Bicipolitana” che no se’l pòl sentìr, bene le biciclette come en Olanda..

CANCELLIERE

Ne manca sol i papaveri!

AVV. ACCUSA

Però se magari se lassa anca qualche parcheggio per quei che ghe toca dropàr l’auto e aggiungo che do euro e vinti nei parcheggi delle zone blu del centro l’è en furto!

AVV. DIFESA

Al nostro amato sindaco Janeselli ghe piàs tant le bici!

Questa è la “mobilità sostenibile”

AVV. ACCUSA

Da chi però?

AVV. DIFESA

Che pò essendo la terra piatta se fa anca men fadìga a pedalàr!

Comunque si, ghe pias le bici, l’è en reato?

AVV. ACCUSA

Per carità, viva viva le due ruote…

Pensa se ghe piaseva i aerei, el feva ‘na pista de atterraggio en via Brennero!

CANCELLIERE

L’aeropolitana!

AVV. ACCUSA

La poca informazione e tanta confusione nella gestione By Pass …

AVV. DIFESA

A tal proposito, mi scuso per l’intrusione sua eccellenza, per caso è arrivato il Capostazione delle R.F.I.?

VOCE TRENO DUE

“Il capostazione proveniente da Roma diretto in Piazza Fiera è in ritardo di cinquanta minuti….no l’è colpa mia…allontanarsi dalla linea gialla o ve ciapo a scarpàde!”

GIUDICE

Ecco, bene…attendiamo per chiarimenti dalla R.F.I. ma proseguiamo, altri capi d’accusa per Janeselli?

AVV. ACCUSA

Allora, dicevamo, bici e ciclabili a scapito dei posti auto.

Mancata chiarezza situazione by-pass e promessa di iniziare nei tempi stabiliti….sen za en ritardo de n’an…ma la questione la chiariremo dopo..Fiori e aiuole eleganti en zità…la periferia, dimenticata…

Il fallimentare progetto monopattini dell’Amministrazione comunale?

AVV. DIFESA

Si, fago presente che n’è sta cavà via la metà, comunque!

AVV. ACCUSA

Miga per scelta della Giunta Comunale, ha deciso l’azienda, ritiro de 200 monopattini dalla Bit Mobility, uso confuso e l’abbandono in ogni dove.

AVV. DIFESA

E a tal proposito caro Cagòl, è subito partì la mano pesante del Comune con salate sanzioni pecuniarie per i furbetti che i li abbandona!

GIUDICE

Importo della salata sanzione pecuniaria?

AVV. DIFESA

Un euro….ma uno chi, uno li…l’è con le migole che se fa el panét!

AVV. ACCUSA

Volen parlàr della questione degrado e sicurezza?

En zerte zone se g’ha paura a passeggiàr, ma sente matti? Cos’è deventà la Portèla? Piazza santa Maria? Via Pozzo? Che se te passi te risci de ciapàrte ‘na boza en testa, se la te va ben?

AVV. DIFESA

Intanto il ritmo cadenzato delle risse pòl esser un aiuto organizzativo.me spiego…(simula una discussione al telefono)

“Ne veden en Piazza S. Maria dopo la rissa delle sei, va ben?”

“No so se arivo, fen prima della bottigliata delle nove dai”

“o se no direttamente dopo l’accoltellamento delle

dese e mezza valà”.

Inoltre vorrei precisare vostro onore, che chi se scarica i problemi sul sindaco ma la question della delinquenza che dilaga en maniera impressionante, l’è de competenza della Questura!

AVV. ACCUSA

E chi se scominzia el solito, storico, scarica barile, la questura,

no, el comune…de zerto tutti e due ma che deve sollecitare l’è el sindaco. Ma…Ciamàr l’esercito per quela mànega de pelandroni? El sindaco l’aveva domandà l’intervento dell’esercito! Ma se noi chi no sen boni de farne rispettàr da quei quatro gaurli,

come podrài mai far a Milan, Roma? Deve esserghe la guerriglia urbana, roba che Fuga Da New York a confronto l’è el Family Day!

AVV. DIFESA

Beh, però se avé fat caso gh’è ‘na fiorente attività commerciale en quella zona

AVV. ACCUSA

Entendélo quela lecita?

AVV. DIFESA

Credo ben, pensa che addirittura en Santa Maria i ha davèrt en supermercato all’avanguardia, no gh’è dento gnanca en commesso!

AVV. ACCUSA

Infatti l’unico modo per star li tranquilli l’è far così…te capissi ben!

AVV. DIFESA

Comunque, dopo la giustissima richiesta dell’apporto dell’esercito italiano per gestire la complessa questione Portèla e zone limitrofe, mi g’averìa n’idea…ma nissuni me scolta…

GIUDICE

N’altra? L’è quel scolapasta che agita el neurone tèi!

AVV. DIFESA

Poderessen ciamàr Rambo per la Portèla, che po’ el parla benissimo el dialét

AVV. ACCUSA

Ma dai? Veramente?

AVV. DIFESA

el g’ha ‘na casa sul Zimirlo da anni…in incognito…

CANCELLIERE

Fìn adèss!

GIUDICE

Entànt no sta a metter ai atti “l’ideona” del Carèsia che i lo cava dall’albo!

AVV. ACCUSA

Comunque el sarìa felize de aiutàr el Frank Janessello sulla situation Little Door!

GIUDICE

che sarebbe?

AVV. ACCUSA

la Portèla, you know? Little Door!

AVV. DIFESA

Comunque pensavo che el poderìa vegnìr anca con la scusa de giràr qualche film, dato che la Film commission la foraggia de brutto…

AVV. ACCUSA

Zerto, i g’ha dat money anca al Boldi…you know Boldi?

Little onion?…

GIUDICE

Che saria?

AVV. ACCUSA

Cipollino, tatatatata tachicardia!

CANCELLIERE

Ma che cine poderesselo giràr?

AVV. ACCUSA

Rambo e Gozzilla contro Fugatti, Rocky e le talpe del By-passi! Rambo at the White Madonna Towers…

GIUDICE

Che sarìa?

AVV. ACCUSA

Le tor de Madonna Bianca dai! You Know?

CANCELLIERE

Dopo el poderìa giràr en docufilm sulla vita dell’Autoricambi Rigotti: DEMOLITION MAN!

GIUDICE

Chi no è passà almen ‘na volta en la vita dal Rigotti!

AVV. ACCUSA

E a finire en bel Cinepanettone, film di Natale…

Protagonista con ‘na casòta ai mercatini de Nadàl!

GIUDICE

Che titolo?

AVV. ACCUSA

Rambo a Rango!

BRANO SANTA MARIA

AVV. DIFESA

Me par de capìr che la me idea l’è piasùda…?

GIUDICE

Ecco, se el Carèsia l’ha finì, Candriài te pòdi tornàr a scriver…

Adesso però andiamo avanti, qui si deve prendere una decisione per chi sarà toncato,

bisogna tagliare la testa al toro!

CANCELLIERE

Come come come? A chi è che ghe taié la testa voi? Al toro?

Ma digo se decisamente assassini senza ma e senza se!

Adesso fago en striscione con scrit “TRENTINI COPA REDBULL!” e vago davanti al Colosseo!

GIUDICE

Fra n’attimo me ven en crèp, che i me deve meter el by pass cardiaco!

AVV. DIFESA

A proposito de By Pass, se g’ha notizie del Capostazion?

VOCE TRENO 3

“Il capostazione proveniente da Roma diretto in Piazza Fiera ferma….a casa sua…..”

AVV. ACCUSA

Diciamo che l’esser en ritardo en qualsiasi situazion l’è nel DNA delle ferrovie.. Me sa che ne tocherà spetàr e veder se qualcun nelle alte sfere riesce a savérne dìr qualcoss de pu preciso, magari in tempi brevi…

GIUDICE

Bene, secondo mi avén esposto ‘na bela serie de problematiche della nostra città e quindi pian pian podén meter via le straze e ritirarci per deliberare…No? che ne dite?

AVV. DIFESA

Dirìa che fra poc pòdo cavarme el scolapaste che el m’ha protetto da errori e la me difesa l’ha s’è rilevada vincente seguendo i “otto condimenti” del grande spaghetto

AVV. ACCUSA

Che fam che m’è vegnù…

GIUDICE

Aspetti avv. Carèsia a cantàr vittoria, abbiamo messo agli atti le varie proposte di tonca, accusa e difesa si sono espresse, ora però non dica gatto se non ce l’ha nel sacco!

CANCELLIERE

Come come come? Metté anca i gatti nei sacchi voiatri trentini?

Veramente no ho mai conossù en popolo così tremendo nei confronti dei poveri animali!

AVV. ACCUSA

Ma adesso basta! Signor giudice a questo punto m’è vegnù en ment n’altra proposta de tonca anca questa de gruppo! Domando de toncàr i animalisti quelli incattiviti, estremi,

perché i ha rot le bale!

E me riferisso a quei, per la maggior parte gnanca trentini, che se permette de darne dei assassini! Quei animalisti che envezi che nar a salvarghe la vita a qualche cormorano pien de catrame,

i scrive striscioni e i minaccia de morte…

No ghe stago! Noi sen en popolo che da sempre ha vissù assieme agli animali, g’avén piena coscienza e pieno rispetto, sen sol alla ricerca de n’equilibrio ma darne dei assassini proprio no!

Da sempre en la nossa terra el popolo el vive a stretto contatto con gli animali, pu de qualsiasi altra regione. Rispettandoli!

Quindi a tutti quei che fa striscioni, che va en giro a darne dei assassini ghe digo de farse en bel esame de coscienza entant che i tonchen en l’Ades, che i pòl farghe le coccole ale trote e ale pantegane! Pet therapy!

GIUDICE

Difesa?

AVV. DIFESA

Non pervenuta.

GIUDICE

E con questo dirìa che avén fat bingo. G’alo vigne lu Cagòl?

AVV. ACCUSA

No

ALFREDO

El le meta zo, che almén i se sfoga su quele!

. Candriài, g’hat altri striscioni in canna?

CANCELLIERE

No, anca perché me sa che se sta rompendo i ovi…

ALFREDO

Dirìa propi de si! A questo punto, cara giuria popolare, siamo arrivati al termine. Per ringraziarvi della numerosa presenza, fen ‘na balàda tutti ensèma col nostro corpo di ballo

BLACK STUDIO

Come da tradizione, lasso al sior Cagòl la lettura della sentenza alla Toca di domenica sul fiume Adige, fe polito, grazie per la vostra partecipazione e bone Vigiliane! L’udienza è tolta! Musica!