CENTRO S. CHIARA – TRENTO * FESTE VIGILIANE 2024: «LA TONCA, IL TESTO INTEGRALE»

23.10 - domenica 23 giugno 2024

TONCA FESTE VIGILIANE 2024

Carissimi concittadini eccomi qua!

De novo sulla torretta a picco sul fiume Adige con il sempre vivo pensiero, mai cambia’ negli anni, ovvero: “sperén che la tegna!”

Allora forse i pu attenti i se sarà nascorti che no ho mes la parrucca, come accadde anca nel lontano 2017 e i motivo l’è semplice e sempre quel:

Perché i l’ha crompàda nel 1997 e quindi considerando i anni de permanenza su varie teste sudàde la scominzia a spuzàr.

Bene, la Tonca è arrivata e questa sera si deciderà chi realmente fra le proposte fatte durante il Tribunale di Penitenza, svoltosi due giorni fa all’Auditorium Santa Chiara, gremito di pubblico entusiasta e coinvolto, merita di assaporare le fredde acque del nostro amato Adige.

Con me il cancelliere Candriài, al quale darò l’incarico di dire la famosa frase:

Cancelliere:

GIAMBERTOLI; TONCA!

Mario

Ma no, se dis Gianizzeri…che tra l’altro su l’enciclopedia i dis che l’era: “Corpo fanteria dell’esercito ottomano…” quindi mi el digo perché i lo ha sempre dit anca quei prima de mi…ok?

Cancelliere:

Ok gli ottomani, basta che no tirén fòra anca i Sumeri che la scòla l’è finìda!

Mario:

Colgo l’occasione per salutare l’impavido, ardimentoso, ardito, audace…

Giorgio Vianini, che anche quest’anno ha deciso di rappresentare il toncato.

Tègnete fìs Giorgio che se se mòla la gabbia dovén vegnìr a tòrte en l’Adriatico, magari spiaggià a Cesenatico!

Ti invitiamo però, come nel quarto capitolo di Kung Fu Panda, a cercare un successore degno del ruolo da te sempre interpretato con grande impegno e dedizione. Un nuovo Guerriero Dragone al quale trasmetter la to sapienza da “Gran Maestro de Tonca”. Grande Giorgio!

Ma procediamo con la tonca anca perché sento dei strani scricchiolii e no vorìa che magari, nottetempo, qualche gruppo de facinorosi fussa vegnù chi a segarme el traliccio lassàndo anca en striscione da qualche banda…

e l’Adés l’è anca bello vispo stasera.

Allora, abbiamo evidenziato durante il tribunale parecchie questioni che hanno animato la giuria popolare e proprio grazie alla partecipazioni e agli applausi, abbiamo potuto decidere chi si merita la tonca

Cancelliere:

GIAN – SVIZZERI; TONCA!

Mario:

Ma aspetta, sta calmo, e po’ l’è GIANIZERI!

Abbiamo parlato come prima ipotesi di tonca in questo caso “collettiva” per i sindaci e l’uso smodato degli autovelox che riguarda la nossa provincia.

Oss Emer e Janeselli a rappresentarli…

Pensate che la sola Trento con i autovelox l’ha incassà 1 milione e 228 mila euro…per non parlàr de quel su a Ciré.

Mi capisso che i ghe vol, ma g’ho come l’impression che non tutti i sia messi con l’unico scopo de limitàr gli incidenti..

Adèsso i s’è messi en ment anca i 30 all’ora, che se smonto dala macchina e vago a pè, i supero!

In Italia ghe n’è oltre undesemili…pari al dese perzento del totale mondiale.

O che sen tutti Verstappen chi, o qualcosa non quadra!

Speriamo che tutti i sindaci e chi di competenza i se renda conto che zerti i è messi en posti assurdi. I ven zo dala galleria de Martignan ai 200 e quando manca zento metri i mòla el paracadute come i dragster per frenàr…dai valà!Quindi per adesso, niente tonca per la categoria, ne fén en nodo al fazzoletto e veden come comportane con la tonca 2025!

Cancelliere:

GIANORDOLI; TONCA!

Mario:

A parte che no l’è Gianordoli, ma ho appena dit che no i tonchén quest’an.. stame attento!

Cancelliere:

Si ma movete che no me sento a mio agio su sto trabicol…

Hai fat l’agibilità dela torretta qua?

Mario

Durante il Tribunale si è sottolineato la problematica delle immondizie!

Anche qui proposta di tonca Collettiva per tutte le amministrazioni pubbliche e comunità varie che sanno benissimo sia ormai indispensabile l’inceneritore ma esprimono un concetto inclusivo e altruista da matti:

“EL GHE VOL, MA NO A CASA MIA!”

Ensoma entànt che se decide, passa i anni…

No savèndo pu en do meterla, bisogna stoccar le immondizie ancora a Ischia Podetti al ritmo de 200 tonnellate alla settimana…discarica che tra l’altro era già stata segnalata come satura da anni.

Se questo ve sembra pu ecologico dell’inceneritore…

Ma rendéve conto che pian pian saren sommersi e Ischia Podetti sarà alta come la Paganella.

A questo punto l’avvocato della difesa l’ha lancià una proposta alternativa interessante, essendo elo TERRAPIATTISTA:

Cancelliere:

Si, l’ha dit che basterìa arrivar al bordo della terra e tràr zo tut…

essendo ella piatta!

Mario

La tonca la sarìa stàda come detto collettiva per tutte le amministrazioni pubbliche e comunità varie, ma lo scopo del nostro intervento al Tribunale di Penitenza l’è sta quel de sensibilizzare, de invitare tutti a riflettere attentamente e in tempi brevi, quindi..

Cancelliere:

GIANNINI; TONCA

Mario

Ma si, la Gianna gh’è chi, da brao! E poi no, se te me scoltassi…

ho dìt che ne premeva esporre il problema affinché se ne parli nei prossimi mesi, en pressa però perché la situazion l’è problematica!

In più occasioni è saltà for el nome del presidente Fugatti Maurizio.

Prima per la questione Concertone di Vasco.

Savén tutti che l’arrivo del concerto del Vasco l’è sta per via che el sior Fugatti no l’ha resistì ala celeberrima frase “Gnanca bon!” …diciamo un’azione che i pediatri definiscono “perdita di controllo delle emozioni”,

e per noi l’è “caprizi”!

Ci si è posti la domanda: E’ più giusto chiedere ‘na tonca o la grazia riferendoci a uno dei miracoli riconosciudi de Sant’Antonio da Padova:

Il neonato che parla – Il piede riattaccato – Il Fugatti miracolato!

Perché con tutta quela zent, l’inesperienza nella gestion de n’evento de quella portata, mancanza de vie de fuga adeguate…persone che traversava i binari…se l’è nàda ben l’è sol en miracol!

Quindi me sento de dìr che el sior Fugatti Maurizio el doverìa dedicàr come minimo en capitèl a Sant’Antonio da Padova, al Santo dei Miracoli, il Taumaturgo, cioè colui che opera prodigi!

Cancelliere:

Massa fazile farlo a Sant Antonio da Padova, el doverìa farlo a San Gennaro!Magari come pegno e voto el poderìa nar a abitàr en mes en de’n appartamento Itea..ghe n’è en mucio de sfitti, che i casca a tòchi, con la muffa e tut che se desfa…

Mario

quindi la proposta in questo caso agli atti l’è stada registrada come:

“Fugatti no tonca ma voto per ringraziamento culo fotonico Concertone!”

Si è poi affrontato il tema del nuovo ospedale di Trento, prima NOT, ora P.S.U.T.

Pensate che la prima volta che i ha fat el bando l’era el 2011..

Per l’esattezza tredici anni fa, se fussa en fiòl adesso el sarìa en piena adolescenza! Tredici anni de vergognosa, imbarazzante confusion!

In aula è stà elencà tutti i fatti assurdi che in questi anni i ha fat en modo che il nuovo Polo Ospedaliero el sia sol en bel rendering, coi omenéti che sorride e i pòpi che porta a spàss i cagnòti…

Cancelliere:

El termine anglofono: “rendering” in questo caso se pòl tradurlo come: “presa per el cul”.

Mario:

Esatto! La lunga lista de eventi la se concludeva con:

Dic 2023 Verso Il Nuovo “Polo Sanitario E Universitario Di Trento” Il P.S.U.T.”

2024 bando aperto per PSUT, previsione inizio lavori 2025…

Balle, perché adesso gh’è li la bretellina per el pont de Ravina che occuperà l’area fin al 2027…Che rispèt!

A tal proposito chiedo qualche secondo di silenzio per tutti quei che dormirà en macchina en tangenziale zona Trento sud…Ravina, siamo con voi!

Tornando alla questione nuovo ospedale, entànt che i continua a far comèdie el vecio ospedàl Santa Chiara el ven zo a tochi oltre che ciapàr fòc, e ghe vòl milioni de euro per risistemarlo…

Milioni de euro per meter a posto n’ospedàl che se decompone…che doverìa za esser en “pension” da anni poréto!

Ancora soldi tràti via per l’incompetenza de chi deve gestìr le robe!

Chi bisogna toncàr Fugatti per la responsabilità delle Grandi Opere.

Quindi visto che per el Vasco l’aveven grazià…per l’ospedàl ‘na toncadèla ghe la den.

Anca perché se el tonchén per il miracolo del concertone, magari se separa le acque…e el Viuanini el se strozéga sui sassi!

Quindi come riferimento per le Grandi Opere….che no ariva…se non solo en formato rendering, toncadèla per el sior Fugatti e speràr che no l’se mala perché se el deve nar al pronto soccorso del Santa Chiara … el svèrna su quele caréghe! !

Cancelliere:

….perché te me vardi?

Mario:

Perché l’è adesso che te devi dirlo!

Cancelliere:

Ah, si scusa, m’ero pers via asentìr tutte ‘ste monàde..

GIANGIACOMI, TONCA!

Mario:

Ma dai! GIANIZERI TONCA!

Come è tradizione proposta di tonca di default per el sindaco, quindi per Franco Janeselli!

Entàn sol per el fatto de esser el sindaco, la tonca l’è proposta in automatico perché de sicur, qua o la, gh’è ‘na motivazion per toncarlo, perfetto no’l pòl esser.

Se volén far en piccolo elenco qualcosa si trova, per esempio questione bici, a parte el nome “Bicipolitana” che no se’l pòl sentìr, bene le biciclette come en Olanda..

Cancelliere:

Ne manca sol i papaveri!

Mario:

E quei ne i fumén mi e ti dopo, va ben?

Però se magari se lassa anca qualche parcheggio per quei che ghe toca dropàr l’auto per laoràr, perché sta deventàndo impossibile trovarne uno!

Aggiungo che do euro e vinti nei parcheggi delle zone blu del centro l’è en furto! Ho capì che a lu ghe pias nar en bicicletta.

Per carità, viva viva le due ruote…ma no massa!

Pensa se ghe piaseva i aerei tèi, el feva ‘na pista de atterraggio en via Brennero!

Cancelliere:

L’aeropolitana!

Mario:

Allora, dicevamo, bici e ciclabili a scapito dei posti auto.

Mancata chiarezza situazione by-pass.

Fiori e aiuole eleganti en zità…la periferia, dimenticata…

Fallimentare progetto monopattini dell’Amministrazione Comunale!

Cancelliere:

Si, fago presente che n’è sta cavà via la metà, comunque!

Mario:

Miga per scelta della Giunta Comunale, ha deciso l’azienda, ritiro de 200 monopattini dalla Bit Mobility, uso confuso e l’abbandono in ogni dove.

Cancelliere:

E a tal proposito l’avvocato della difesa ha fatto notare che è subito partì la mano pesante del Comune con salate sanzioni pecuniarie per i furbetti che i li abbandona ovunque!

Mario:

Importo della salata sanzione pecuniaria?

Cancelliere:

Un euro….ma uno chi, uno li…l’è con le migole che se fa el panét!

Mario:

Aggiungiamo all’elenco la questione degrado e sicurezza.

En zerte zone se g’ha paura a passeggiàr!

Cos’è deventà la Portèla? Piazza santa Maria? Via Pozzo?

Che se te passi te risci de ciapàrte ‘na boza en testa, se la te va ben?

El sindaco l’aveva domandà l’intervento dell’esercito! Ma se noi chi no sen boni de farne rispettàr da quei quatro pelandroni, perdigiorno,

come podrài mai far a Milan, Roma? Deve esserghe la guerriglia urbana, roba che Fuga Da New York a confronto l’è el Family Day!

Ridiamo valore e dignità ad una parte storica e meravigliosa della nostra città!

Ed ecco perché, ricordando una famosa frase del grandissimo Totò:

“E’ sempre la somma che fa il totale”, ovvero ci si può illudere, si può pensare tutto e il contrario di tutto…ma alla fine è la realtà delle cose a venire fuori…

chi ‘na toncadèla “di riflessione” al sior sindaco no pòdo farghela saltàr,

quindi nella speranza vengano prese in considerazion le necessità de tutti, anca quei che no gira sulle due ruote…caro Ianeselli “Hat volù la bici….”

Cancelliere:

GIANIZERI; TONCADéLA!

Mario:

Brao, Candriài, vedo che te empari pian pianèl…

Veniamo all’ultimo argomento e proposta di Tonca.

Durante tutto il Tribunale di Penitenza, siamo stati disturbati da un curioso personaggio che ad ogni frase, modo di dire, espressione, che avesse a che fare con gli animali…esempio: Tagliare la testa al toro, menare il van per l’aia eccetera eccetera, non perdeva occasione per dare a noi trentini degli assassini, molestatori di animali, esseri spregevoli e quant’altro.

Promettendo striscioni intimidatori o denigranti da esporre ovunque.

E in quel momento è nata la proposta di tonca per una specifica categoria, capiamoci bene ora…

Domando de toncàr i animalisti, ma quei incattiviti, estremi, esagitadi, perché i ha rot le bale!

Sia chiaro, viva i animalisti, ma non questi…

E me riferisso a quei, per la maggior parte gnanca trentini, che se permette de darne dei assassini! Quei animalisti che envezi che nar a salvarghe la vita a qualche cormorano pien de petrolio, combattere gli allevamenti intensivi,

i scrive striscioni offensivi nei nostri confronti, arrivando addirittura a far minacce de morte…

No ghe stago! Noi sen en popolo che da sempre ha vissù e vive assieme agli animali, g’avén piena coscienza e pieno rispetto.

Il momento no l’è semplice, se’l sa, sén alla ricerca de n’equilibrio, ma darne dei assassini proprio no!

Da sempre en la nossa terra se vive a stretto contatto con gli animali, pu de qualsiasi altra regione. Amandoli e rispettandoli!

Quindi a tutti quei che fa striscioni, che va en giro a darne dei assassini, quei che ne ciama “Crentini”, anziché trentini, ghe proponén de farse en bel esame de coscienza entant che i tonchen en l’Ades, che entànt i pòl farghe le coccole ale trote e ale pantegane! Pet therapy!

Cancelliere e Mario:

GIANIZZERI, TONCA!

Siamo a chiudere la Tonca di quest’anno amici cari perché gli scricchiolii si fanno sempre più insistenti…e l’aria l’è alquanto umida.

Faccio presente a tutti che qui si fa comicità e satira e se zerca fra ‘na battuda e l’altra de far rifletter, tutto qua.

Grazie ancora una volta per l’opportunità concessami nel rappresentare gli umori e i pensieri dei miei concittadini, e ve garantisso che no l’è sempre fazile.…

E come se usa dir: “A chi tocca nun se ‘n grugna!”

Ve saludo e stéme sani!