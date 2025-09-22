CENTRO PACE ECOLOGIA E DIRITTI UMANI – ROVERETO (TN) * GIORNATA ONU DELLA PACE: «UNA SERATA DI COMUNITÀ, RIFLESSIONE ED IMPEGNO»

08.12 - lunedì 22 settembre 2025

Rovereto, in occasione della Giornata ONU della Pace. Appello di Olga Karach per una “Linea di Pace” dalla cena delle associazioni del Centro Pace in parrocchia di Santa Caterina.

Una serata di comunità, riflessione e impegno. Sabato 20 settembre si è tenuta la cena solidale presso la parrocchia di Santa Caterina a Rovereto. La serata è stata un momento speciale di condivisione dedicato alla proposta “Linea di Pace” presentata da un video di Olga Karach, direttrice del Centro internazionale “Our House” e commentata da Massimiliano Pilati del Movimento Nonviolento che ha raccontato la recente missione di pace a Vilnius in Lituania della sua organizzazione, per il rispetto del diritto europeo a sostegno degli obiettori di coscienza, disertori e profughi dalla Bielorussia che cercano, ma non trovano, asilo e protezione in Unione Europea.

Nel merito si segnala che è ancora attiva la petizione della campagna “Obiezione alla guerra” per chiedere protezione e asilo per gli obiettori di coscienza e disertori russi, bielorussi e ucraini e per aderire alla dichiarazione individuale di obiezione di coscienza alla guerra. Sul sito www.azionenonviolenta.it si può sottoscrive la dichiarazione di obiezione di coscienza alla guerra e alla sua preparazione. Un modo concreto per dare un senso alla Giornata internazionale della Pace.

Il ritrovo ha visto l’avvio con le danze popolari a cura dell’associazione “Danzare la Pace” e l’esposizione del quadro d’arte che Ivano Dossi ha decorato con le parole chiave del progetto “Linea di Pace” che è stato condiviso e rilanciato pubblicamente.

L’iniziativa si inserisce nella settimana di azione globale per la Pace e la Giustizia Climatica 2025 e ha anticipato la Giornata internazionale della Pace del 21 settembre, istituita dall’ONU nel 1981. Quest’anno il tema della giornata richiama tutti – cittadini, scuole, comunità e istituzioni – a rendere la pace un impegno quotidiano, dalle relazioni personali fino alle scelte collettive.

Le Nazioni Unite ricordano che la pace non è solo il silenzio delle armi, ma anche lotta contro disuguaglianze, povertà e cambiamenti climatici. La prevenzione dei conflitti e il coinvolgimento attivo della società civile sono passi decisivi per costruire convivenza pacifica e stabilità duratura.

Con questa iniziativa il Centro Pace esprime pieno sostegno agli attivisti per la pace, a chi manifesta contro la guerra e a chi si rifiuta di parteciparvi e a tutte le donne e gli uomini che per questo sono perseguitati nei propri paesi. Sosteniamo tutte le iniziative di resistenza nonviolenta alla guerra e alla Global Sumud Flottilla.

Linea di pace lungo la linea del fronte

Video pubblicato alla pagina https://www.rovepace.org/?p=5493

Attraverso una video-testimonianza, Olga Karach ha raccontato il percorso di “Linea di pace lungo la linea del fronte” che immagina una zona smilitarizzata larga fino a 100 chilometri, capace di trasformare l’attuale linea di guerra tra Russia, Ucraina, Bielorussia e stati baltici in un corridoio di umanità.

Tre i pilastri su cui si fonda la proposta “Linea di Pace”:

demilitarizzazione, con il ritiro delle truppe e l’istituzione di una tassa per la pace;

cultura di pace, che promuova dignità e riconciliazione;

nuova diplomazia, con strumenti negoziali che includano la società civile.

“Non un muro, non un confine – ma un varco di fiducia e cooperazione”, sottolinea Karach, che vede in questa visione un’alternativa concreta alla logica della deterrenza nucleare e alla corsa agli armamenti che minaccia l’Europa orientale e il pianeta intero.

La proposta di Pace presentata da Olga Karach prevede una diplomazia rinnovata con “nuovi meccanismi di negoziazione” inclusa una “Helsinki+50 ” che includa la società civile e i governi nel processo decisionale congiunto. In merito al disarmo multilaterale si punta alla formazione di un “gruppo di lavoro internazionale” che troverebbe sostegno nella richiesta alle Nazioni Unite di convocare una sessione speciale permanente sulla pace nell’Europa orientale, senza veti o esclusioni, con la Carta delle Nazioni Unite come “scudo e bussola”.

Le associazioni del “Centro Pace, ecologia e diritti” di Rovereto condividono la preoccupazione che le scelte attuali ci stiano spingendo in una spirale del militarismo – con il rischio di nuovi disastri e in ultima analisi una guerra nucleare – la cui risposta può essere solo progettare e costruire un’idea diversa di sicurezza. “Questa nuova sicurezza non è basata sulle minacce, ma sul buon vicinato, non sulla forza, ma sulla fiducia e non su io vinco, ma noi viviamo insieme come buoni vicini” come ci insegna Olga Karach, costruttrice di pace e difensora dei diritti umani con l’organizzazione “Our House“.

E’ bene ricordare che Olga Karach, attivista bielorussa e Premio “Alex Langer 2023” è stata condannata nel 2024 a 12 anni di carcere e a una multa di 600.000 rubli bielorussi (170.000 euro) per aver difeso i diritti umani in Bielorussia, tra cui il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare e per questo è dovuta scappare dal suo paese d’origine e vive attualmente in Lituania.