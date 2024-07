“CENTRO PACE DI ROVERETO“ (TN) * “CESSATE IL FUOCO! IN PALESTINA E IN UCRAINA”: «IL DIGIUNO PER LA PACE CONTINUA (26 LUGLIO E 30 AGOSTO)»

Prime adesioni alla giornata di venerdì 26 luglio

Emma D.G., Diego D., Andrea T., Lorenza C., Antonella A., Maria C., Paola T., Silvana R., Bruno M., Mauro L., Ilaria P., Enrica R., Jacopo Z., Luisa Z., Manuela G., Piergiorgio B., Alberto T., Giulia B., Tiziano T., Marta A., Rudi P.

I venti di guerra spirano sempre più forti e per opporsi, queste persone hanno messo in gioco il proprio corpo come forma collettiva di protesta, come comunanza con chi soffre e, per i credenti, come forma di preghiera che accomuna molte religioni.

Le persone coinvolte hanno un provenienza trasversale, sia sociale che politica, ma sono accomunate da un profondo desiderio di pace. Alla staffetta a gennaio è arrivata l’adesione della Diocesi di Trento che richiama all’impegno concreto per la pace.

Non possiamo arrenderci all’orrore in scena a Gaza e anche in Cisgiordania oggi, e da decenni. Come possiamo accettare, senza ribellarci, al costo umano dell’operazione militare, sferrata dall’esercito israeliano. Sono ormai oltre 38 mila le vittime di cui la gran parte donne e bambini inermi e per chi resiste le condizioni di vita sono infernali. Nell’opinione pubblica non sembra esserci empatia e coinvolgimento oppure, prevale rassegnazione e impotenza.

Il digiuno è una debole cosa ma ci impegna personalmente e collettivamente a resistere e lottare per tutto questo, con sempre più determinazione e coraggio per chiedere all’Italia maggior impegno per un “Cessate il fuoco”.

A queste considerazioni sulla Palestina si aggiunge la riflessione del portale Peacelink.it sul conflitto in Ucraina con l’invito alla comunità internazionale affinché si avvii una de- escalation immediata per evitare che il conflitto in Ucraina diventi uno scenario da guerra nucleare. “È tempo che si attivi presto una nuova fase di negoziato, altrimenti si entrerà in una fase di escalation di distruzione e morti da entrambe le parti e con gravi conseguenze nel resto del mondo”.

Per info scrivi a staffettadigiunotrentino@gmail.com

L’iniziativa è promossa dal Centro Pace di Rovereto con il sostegno del Cantiere di Pace del Trentino.

Per segnalare la propria disponibilità è possibile collegarsi al modulo disponibile online https://forms.gle/RT8JXVhJWhuNiASW6 e su www.rovepace.org