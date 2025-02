CENTRO EDUCATIVO PER LE DIPENDENZE – TRENTO * SERATA DEDICATA AL VOLONTARIATO: «PER RICOSTRUIRE VITE, PORTARE GIOIA E BELLEZZA (20/2 – 20.30)»

14.57 - giovedì 20 febbraio 2025

“La tua presenza è un dono per ricostruire vite, portare gioia e bellezza”. La droga rapisce, distrugge sogni e speranze. Noi crediamo che insieme possiamo fare la differenza, offrendo un’opportunità di rinascita a tanti giovani in difficoltà. Per questo, il Centro Educativo per le Dipendenze AFT/CED organizza una *serata informativa dedicata al volontariato*, un momento di incontro per chi desidera contribuire in modo concreto alla ricostruzione di vite e comunità.

Quando e dove? 20 febbraio Ore 20:30 Via Madruzzo, 45

327 991 7697*

www.aftced.it

Durante l’incontro presenteremo le attività del centro, le opportunità di volontariato e le esperienze di chi già collabora con noi.

Diventare volontario significa fare la differenza nella vita di chi lotta contro la dipendenza, offrendo ascolto, sostegno e speranza. Abbiamo bisogno di te! Ti aspettiamo per conoscerci e costruire insieme un futuro migliore.

AFT/CED – Aiutaci a ricostruire la vita di tanti giovani.*

Antonello Panetta