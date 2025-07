CENTO PER CENTO ANIMALISTI * TRENTO – ORSI: «GAIA TRASFERITA, ORA ANCHE PAPILLON DEVE SEGUIRLA»

07.55 - domenica 20 luglio 2025

Trento – Gaia trasferita, ma non ci basta. Ora anche Papillon deve seguirla. L’Orsa Gaia è stata trasferita, ed era ora aggiungiamo noi. Nell’ultimo anno abbiamo fatto numerose azioni per la sua liberazione, anche goliardiche, tipo quella alla giunta provinciale con il nostro Pinocchio. Ultima azione per sollecitare la liberazione di Gaia, alcune settimane fa, proprio davanti ai cancelli del Casteller.