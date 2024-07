CENTO PER CENTO ANIMALISTI * MORTE ANDREA PAPI – SENTENZA ASSOLUZIONE: “BLITZ NOTTURNO, STRISCIONE ALLA SEDE PAT A TRENTO”

02.29 - giovedì 11 luglio 2024

Il PM del tribunale di Trento ha chiesto l’archiviazione dall’accusa di omicidio colposo per il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e per il sindaco di Caldes, Antonio Maini in merito alla morte di Andrea Papi.

Al contrario di altri Animalisti, noi abbiamo sempre espresso solidarietà alla famiglia del povero Andrea, come più volte detto e ridetto anche dai nostri rappresentanti, non esiste dolore più grande per una madre: assistere al funerale del proprio figlio.

Andrea Papi, con la proposta di archiviazione di oggi, è morto due volte. Vittima di una pessima gestione della provincia autonoma di Trento sulla questione dei grandi carnivori.

Vittima anche JJ4, ammesso che sia stata lei, dato che le indagini del tragico evento, non sono state proprio cristalline. Attualmente rinchiusa nella galera del Casteller insieme a Papillon, privata della sua libertà.

I nostri Militanti, nella serata del 10 luglio, hanno affisso sulla cancellata della provincia autonoma di Trento uno striscione di denuncia alla proposta di archiviazione: Andrea morto due volte! Vergogna!

Ora attendiamo la caccia a mamma Orsa avvistata a Molveno, la tattica dei politici Trentini, per nascondere le loro vergogne e responsabilità, la conosciamo bene…