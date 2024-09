CCIIAT – TRENTO * GIUNTA – NOMINE: “ALBERTO OLIVO CONFERMATO ALLA GUIDA SEGRETERIA GENERALE, PER LA CONSILIATURA 2024-2029

19.48 - venerdì 6 settembre 2024

La Giunta della Camera di Commercio di Trento, eletta dal Consiglio lo scorso 7 agosto, si è riunita per la prima volta nel pomeriggio di oggi.

Tra i punti all’ordine del giorno, la nomina delle cariche di vertice amministrativo per il prossimo quinquennio che ha visto la conferma di Alberto Olivo, nell’incarico di Segretario generale, e di Luca Trentinaglia, Dirigente camerale e Conservatore del Registro delle imprese, nel ruolo di Vicesegretario generale.

Alberto Olivo, avvocato, ha sempre curato tematiche di carattere giuridico-amministrativo e istituzionale in contesti pubblici. Inizialmente, ha prestato servizio presso l’Ufficio legale della Provincia autonoma di Trento e, nel 1994, il Consiglio provinciale lo ha nominato Difensore civico del Trentino. Ha rivestito il ruolo di Capo di gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di Direttore dell’Ufficio legislativo e poi dell’Ufficio legale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

La sua carriera presso l’Ente camerale è cominciata nel 2005 con la direzione del Servizio legale ed è proseguita alla guida dell’Area affari generali e dell’Area amministrazione. Dal 2018 è Segretario generale della Camera di Commercio di Trento.

“La fiducia piena nell’operato di Alberto Olivo, che da sei anni dirige e sovrintende all’attività dell’Ente camerale – ha commentato Andrea De Zordo, Presidente della Camera di Commercio di Trento – non poteva che tradursi nella conferma di affidamento dell’incarico di Segretario generale anche per il prossimo quinquennio. La scelta unanime della Giunta esprime l’appezzamento per la competenza dimostrata nella direzione dell’Ente nelle precedenti consiliature, presupposto prezioso per lo svolgimento di un’azione efficace, nell’interesse dell’imprenditoria trentina”.

*

Foto: Da sinistra, Andrea De Zordo e Alberto Olivo