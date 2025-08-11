CCIATA – TRENTO * IMPRESE FEMMINILI: «AL 30 GIUGNO 2025 RISULTAVANO ATTIVE 8.691 AZIENDE, IN AUMENTO DI 12 UNITÀ RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2024 (+0,1%)»

11.47 - lunedì 11 agosto 2025

Al 30 giugno 2025, presso il Registro imprese della Camera di Commercio di Trento, risultavano attive 8.691 imprese femminili, in aumento di 12 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,1%).

In base all’elaborazione, curata dall’Ufficio studi e ricerche dell’Ente camerale, alla fine del primo semestre di quest’anno le imprese guidate da donne rappresentavano il 18,5% delle iniziative economiche operanti in provincia; un dato lievemente più basso rispetto a quanto registrato dalla provincia di Bolzano (18,9%) e inferiore sia al valore nazionale sia a quello del Nord Est (rispettivamente 22,7% e 21,0%).

Il comparto in cui le imprese femminili sono maggiormente presenti si conferma essere l’agricoltura (1.886 unità con un’incidenza del 21,7% sul totale). Seguono il commercio con 1.555 guidate da donne (il 17,9%), gli “altri settori” con 1.502 unità (il 17,3%), i servizi alle imprese con 1.412 (16,2%), il turismo con 1.410 (16,2%), il comparto manifatturiero, energia e minerarie con 432 (5,0%), le costruzioni con 206 (2,4%), le assicurazioni e il credito con 174 (2,0%), infine i trasporti e spedizioni con 109 unità che corrispondono all’1,3%.

Tra le caratteristiche del sistema produttivo femminile emerge una rilevante presenza di imprese giovanili e straniere. L’11,1% delle imprese femminili, infatti, è guidato da under 35 (963 imprese in valore assoluto), a fronte del 9,3% (giovanili sul totale delle imprese) registrato sullo stock delle 46.956 imprese attive sul territorio provinciale. Le imprese straniere sono, invece, l’11,4% del totale delle imprese guidate da donne (994 unità) rispetto all’8,7% del totale complessivo.

Sempre al 30 giugno, le imprese femminili e artigiane erano 1.924 pari al 22,1% delle attività economiche a conduzione femminile presenti in provincia. Si tratta, in oltre l’87% dei casi, di imprenditrici che hanno costituito una ditta individuale e che svolgono la loro attività prevalentemente nei servizi alla persona con particolare riferimento ai saloni di parrucchiera e agli istituti di bellezza.

Il tessuto imprenditoriale femminile è composto prevalentemente da micro imprese; oltre il 90% delle attività guidate da donne, infatti, non supera i 5 addetti e nel 45,5% dei casi ne ha al massimo uno.

Per quanto riguarda la forma giuridica, l’impresa individuale rimane il modello imprenditoriale più diffuso tra le imprese femminili (il 70,2% del totale delle attività guidate da donne). Seguono le società di capitale (16,2%), le società di persone (12,3%) e le “altre forme” (1,3%).

“Il lieve aumento del numero di imprese femminili, rilevato in provincia di Trento al termine del primo semestre di quest’anno – commenta Andrea De Zordo, Presidente della Camera di Commercio – riflette nella sostanza il dato registrato dall’intero sistema imprenditoriale. È però importante che la presenza delle donne nel mondo delle imprese venga incentivata perché diventi sempre più significativa e, a riguardo, credo che la strada da percorrere sia quella di mettere a loro disposizione strumenti adeguati e maggiori tutele per poter conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari”.