CCIAAT – TRENTO * “SAPORI E SAPERI DEL TERRITORIO”: “ DALL’ORIGINE ALLA TAVOLA, IL MONDO DEI FORMAGGI (DALL’11/11) “

13.12 - sabato 9 novembre 2024

In collaborazione con docenti universitari, ricercatori ed esperti Accademia d’Impresa propone un percorso alla scoperta della tradizione casearia trentina. Si parte l’11 novembre alle ore 18.00 presso la sede della Camera di Commercio con un seminario gratuito, aperto a tutti gli interessati.

Non solo gusto, ma anche storia, tradizione, ambiente, zootecnia e antropologia. Il mondo dei formaggi trentini è un universo che coinvolge sapori e saperi in un intreccio esclusivo di conoscenze scientifiche, competenze artigianali e valori culturali. Per accompagnare tutti gli interessati alla scoperta di tale patrimonio agroalimentare, Accademia d’Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Trento, propone un affascinante percorso fra approfondimenti tecnici ed esperienze sensoriali dal titolo “Dall’origine alla tavola: il mondo dei formaggi”.

Si parte lunedì 11 novembre alle ore 18.00 con un seminario presso la sede della Camera di Commercio (via Calepina 13- Trento) che vede la partecipazione di Giulia Zanotelli, assessore provinciale all’agricoltura, dell’agronomo Francesco Gubert, dell’antropologa Marta Villa (Università di Trento), dello storico dell’economia Andrea Bonoldi (Università di Trento), della microbiologa alimentare Elena Franciosi (FEM), della biologa nutrizionista Anna Bezzeccheri. Il seminario sarà preceduto dai saluti di Enzo Franzoi, neopresidente di Accademia d’Impresa, succeduto a Natale Rigotti.

Ma la proposta di Accademia non si limita al seminario: sono parte integrante del progetto una visita didattica al caseificio Cercen di Terzolas il 18 novembre e un corso di alta formazione gastronomica con uno chef stellato e con gli esperti dell’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo il 25 novembre a Palazzo Roccabruna. “Dall’origine alla tavola – sottolinea la dott.ssa Laura Andreolli, responsabile Area prodotti trentini di Accademia – vuole essere un’occasione offerta a tutti per addentrarsi consapevolmente e responsabilmente nel mondo agroalimentare trentino senza fermarsi al solo aspetto organolettico-degustativo, ma scoprendo l’ampiezza della dimensione culturale, economica e antropologica che sta dietro al fenomeno e che rappresenta gran parte del suo fascino”.

Iscrizione e informazioni su www.accademiadimpresa.it