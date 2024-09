CCIAAT – TRENTO * MASTERCLASS – “GESTIONE E INNOVAZIONE D’IMPRESA”: “PERCORSO DI ALTO LIVELLO, PER LA CRESCITA DELLE PMI TRENTINE”

12.03 - martedì 17 settembre 2024

Un percorso di alto livello per la crescita delle PMI trentine MASTERCLASS IN “GESTIONE E INNOVAZIONE D’IMPRESA”.

Il programma formativo, curato da Accademia d’Impresa in collaborazione con School of Innovation dell’Università di Trento, mira a rafforzare le competenze gestionali di manager e imprenditori. Inaugurazione il 7 ottobre 2024.

In un contesto economico caratterizzato da trasformazioni rapide e continue, le imprese – anche quelle di piccole e medie dimensioni – sono chiamate a sviluppare nuove competenze per non perdere la partita strategica della competitività.

Accademia d’Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Trento, da sempre attenta ad intercettare i fabbisogni formativi del tessuto imprenditoriale trentino, ha ideato in collaborazione con la School of innovation (SOI) dell’Università di Trento, un percorso formativo che risponde alla necessità di un continuo aggiornamento delle competenze di chi gestisce una piccola e media impresa.

Si tratta della masterclass in “Gestione e innovazione d’impresa”, una iniziativa rivolta a imprenditori, manager e collaboratori delle PMI trentine, progettata con un approccio innovativo teso a coniugare competenze strategiche e operative.

L’intento del corso, che prenderà avvio il 7 ottobre 2024 e si articolerà in appuntamenti bisettimanali fino a dicembre, è quello di fornire strumenti concreti per migliorare la pianificazione, l’organizzazione e l’innovazione aziendale, nell’ambito di una visione di lungo termine che aiuti a governare la crescita aziendale e a cogliere le opportunità che le trasformazioni tecnologiche e sociali offrono.

I partecipanti potranno beneficiare di un programma che alterna lezioni teoriche con laboratori pratici e project work personalizzati, in modo da tradurre immediatamente le competenze acquisite in piani d’azione concreti per la propria realtà.

Un contributo di alto profilo accademico è garantito dalla collaborazione con la School of Innovation (SOI) dell’Università di Trento. La SOI, riconosciuta per l’eccellenza nella ricerca e nell’innovazione, fornirà moduli formativi ad alta intensità, con un focus specifico su innovazione e imprenditorialità.

Infine la partecipazione attiva e il completamento del corso garantiranno l’ottenimento del certificato SOI Masterclass, sotto forma di Open Digital Badge, un riconoscimento internazionale delle competenze acquisite.

“Questo corso, messo a punto dagli esperti della nostra azienda speciale Accademia d’Impresa e da quelli della SOI – afferma Andrea De Zordo, presidente della Camera di Commercio di Trento – rappresenta un’opportunità formativa di grande valore per il tessuto economico provinciale, che vede nelle piccole e medie imprese la spina dorsale della nostra economia.

Attraverso un programma che unisce teoria e pratica, le PMI trentine potranno migliorare la propria resilienza e solidità, contribuendo nel contempo al rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale”.

Per tutte le informazioni: www.accademiadimpresa.it