CCIAAT – TRENTO * “L’ECONOMIA DEL TRENTINO NEL SECONDO TRIMESTRE 2025“: «PRESENTAZIONE DATI, LA CONFERENZA STAMPA IL 15/9 ORE 10.00»

12.26 - giovedì 11 settembre 2025

Lunedì 15 settembre 2025 alle ore 10:00 Camera di Commercio di Trento – Sala Giunta L’ECONOMIA DEL TRENTINO NEL SECONDO TRIMESTRE 2025 Lunedì 15 settembre alle ore 10:00, presso la Sala Giunta al primo piano della sede centrale della Camera di Commercio in via Calepina 13 a Trento, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei risultati dell’indagine sulla congiuntura economica provinciale nel secondo trimestre del 2025.

L’attività di indagine dell’Ufficio studi e ricerche, che coinvolge un campione di oltre 2mila imprese, riguarda in via prevalente il fatturato, la produzione e le vendite, l’andamento occupazionale e il giudizio degli imprenditori. I dati della ricerca saranno commentati da Andrea De Zordo, Presidente della Camera di Commercio di Trento.