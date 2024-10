11.57 - martedì 1 ottobre 2024

In allegato il programma dell’incontro “Imprenditoria femminile in Europa” nel corso del quale il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Trento ospiterà una delegazione di imprenditrici rumene per scambiare buone prassi, esperienze e prospettive future.

L’evento, su invito, è in programma il prossimo 3 ottobre con inizio alle ore 16:00 presso la sede centrale della Camera di Commercio di Trento.