CCIAA – TRENTO * “BANDO ESG E DIGITALE 2023”: « 450 MILA EURO PER LE MPMI TRENTINE, DOMANDE DAL 3 AL 13 APRILE 2023 »

10.56 - sabato 25 febbraio 2023

Sostenibilità ESG e digitalizzazione delle imprese. Un bando da 450mila Euro per le MPMI trentine. Domande dal 3 al 13 aprile 2023. Nell’ambito delle iniziative volte a sostenere l’innovazione del sistema imprenditoriale trentino, la Camera di Commercio, tramite apposito bando, mette a disposizione delle micro, piccole e medie (MPMI) imprese con sede sul territorio provinciale risorse a fondo perduto per complessivi 450mila euro finalizzate a sostenere progetti di consulenza e/o formazione nel campo della sostenibilità ESG e delle nuove tecnologie.

Nello specifico lo scopo del bando è quello di sostenere i fabbisogni degli operatori nello sviluppo di ecosistemi digitali, nell’elaborazione di processi produttivi sostenibili secondo i criteri ESG, nell’adozione di strumenti di self assessment per l’autovalutazione del grado di maturità digitale dell’impresa, del livello di sicurezza informatica e del monitoraggio delle performance secondo i parametri ESG. Il Bando, dal titolo “Bando ESG e Digitale 2023”, deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta camerale, prevede la consegna delle domande dal 3 al 13 aprile 2023 secondo le modalità in esso indicate. Ulteriori informazione, nonché il modulo, per la partecipazione sono disponibili sul sito della Cciaa di Trento: www.tn.camcom.it. (sezione AVVISI)