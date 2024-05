CCIAA BOLZANO E TRENTO * CONFERENZA PERMANENTE: «CONFRONTO SU TURISMO, DIGITALIZZAZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE»

11.09 - martedì 28 maggio 2024

Nei giorni scorsi, nel capoluogo altoatesino si è tenuta la Conferenza permanente delle Camere di Commercio di Bolzano e di Trento, un incontro periodico che, confermando la sintonia e la reciproca volontà di collaborare tra le due Giunte, si pone l’obiettivo di concordare e promuovere attività e progetti di interesse comune in un’ottica regionale. In questo modo, i due Enti assumono un ruolo più incisivo a livello nazionale e all’interno del sistema camerale, agendo come interlocutore unificato per il Trentino-Alto Adige, in rappresentanza di un numero maggiore di imprese.

L’andamento del settore turistico è stato l’argomento principale trattato durante l’incontro. In particolare, ci si è soffermati sui dati relativi al 2023 che hanno evidenziato valori record di arrivi e presenze in entrambe le province. Con riferimento allo scorso anno, il turismo è stato sostenuto da una ripresa significativa nei mesi invernali, mentre la stagione estiva, in entrambi i territori, si è caratterizzata per un leggero calo rispetto al 2022.

In Alto Adige le presenze sono meno diversificate sul piano territoriale, con una forte concentrazione di quelle tedesche che incidono per circa il 48% sul totale, mentre in Trentino rappresentano il 15%. Viceversa le presenze italiane sono quasi il 58% in provincia di Trento, invece in provincia di Bolzano questo valore è pari al 30%. È stato inoltre evidenziato il peso sempre più significativo assunto dal turismo extra-alberghiero, le cui presenze incidono per circa il 30% in entrambe le province, mentre in ambito alberghiero si è registrato il costante miglioramento qualitativo delle strutture, con la stragrande maggioranza dei pernottamenti che ormai interessano le strutture con tre o più stelle.

Entrambe le Camere di Commercio hanno sottolineato gli effetti positivi che il turismo ha riversato anche su altri settori economici – e quindi sul benessere complessivo delle due province autonome – ed è stata ribadita l’importanza di agire e adottare misure di sviluppo in accordo e sinergia con gli operatori del settore e la popolazione residente.

Altro tema al centro della Conferenza è stata l’importanza della digitalizzazione in ambito economico. In occasione dell’incontro è stata confermata l’importanza dell’attività svolta dal servizio camerale “Impresa digitale –PID”, che offre informazioni e consulenze gratuite sulle nuove tecnologie digitali, tra cui la sicurezza informatica e l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è riuscire a rendere più sostenibile l’economia e a sviluppare nuovi modelli di business attraverso l’impiego di questi nuovi strumenti. A tal fine sono in programma diverse iniziative di sensibilizzazione ed eventi informativi, per sostenere il processo di transizione all’interno delle imprese.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita anche la centralità dei processi di internazionalizzazione, strategici per lo sviluppo economico delle imprese, ma non così facili da attivare con stabilità e successo. A riguardo, la Camera di Commercio di Bolzano ha ribadito la necessità del supporto fornito dal servizio camerale “SEI – Internazionalizzazione”, che affianca le imprese impegnate ad affrontare i mercati esteri, offrendo consulenza, corsi di formazione e sostegno finanziario. Da parte sua, la Camera di Commercio di Trento, oltre a collaborare attivamente con Trentino Sviluppo e Provincia autonoma – a cui fanno capo le competenze in materia di internazionalizzazione – prosegue nell’attività di servizio per il rilascio di certificazioni e documenti per l’estero e per fornire supporto formativo, informativo e di assistenza alle imprese.

Altro tema all’ordine del giorno ha riguardato l’orientamento professionale. Sia la Camera di Commercio di Bolzano sia quella di Trento supportano con varie iniziative i giovani nella scelta della scuola e della professione. A tal fine la Camera di Commercio di Bolzano, nel 2023 ha aperto il Talentcenter nel capoluogo altoatesino, mentre la Camera di Commercio di Trento ha provveduto a realizzare il progetto di sistema “Formazione lavoro”, per l’orientamento post-scolastico degli studenti, attraverso la predisposizione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato duale.