CCB – GRUPPO CASSA CENTRALE / TRENTO * TRANSIZIONE GREEN: «STANZIATO PLAFOND DI 1,3 MILIARDI, PER FINANZIARE FAMIGLIE ED IMPRESE»

11.01 - mercoledì 18 settembre 2024

Gruppo Cassa Centrale: stanziato plafond di € 1,3 miliardi per finanziare la transizione green di famiglie e imprese. Le risorse supporteranno progetti in linea con gli obiettivi di sostenibilità definiti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU e il Piano di Transizione 5.0 lanciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Gruppo Cassa Centrale stanzia un plafond di € 1,3 miliardi a sostegno dei finanziamenti “green”. Le risorse saranno disponibili per i prossimi tre anni (2024 – 2027) e, in piena coerenza con gli obiettivi di sostenibilità definiti nell’“Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” dell’ONU e il “Piano di Transizione 5.0” messo a punto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (“MIMIT”), costituiscono un importante segnale di vicinanza a Famiglie e Imprese con l’obiettivo di coniugare la crescita economica e la transizione sostenibile, operando a fianco della clientela e creando valore di lungo periodo per le comunità e i territori in cui il Gruppo opera.

In questa logica, lo stanziamento del plafond vuole rappresentare un impegno concreto nel facilitare il percorso di transizione energetica mediante l’accesso alle opportunità del Piano di Transizione 5.0, finalizzato a promuovere la crescita del tessuto economico italiano e sostenere le PMI nello sviluppare una sempre maggiore competitività sul mercato.

Le 65 Banche Affiliate e le Società del Gruppo, Claris Leasing e Prestipay, potranno così offrire soluzioni finanziarie su misura, inclusi il leasing e il credito al consumo, e servizi di consulenza personalizzati in base alle esigenze specifiche del cliente.

L’iniziativa si innesta nella più ampia offerta di credito del Gruppo che prevede:

prodotti specializzati, pensati per soddisfare esigenze specifiche legate ai temi della sostenibilità e della transizione green;

prodotti “general purpose” che consentono di rispondere in modo flessibile alle diverse necessità di Famiglie e Imprese;

servizi di consulenza specializzata per l’accesso ad agevolazioni nazionali ed europee.

Con il nuovo plafond, che si aggiunge al miliardo stanziato nel 2021 a sostegno degli interventi del PNRR, il Gruppo Cassa Centrale conferma ancora una volta il suo posizionamento distintivo nell’offerta dei finanziamenti sostenibili contribuendo, nei territori in cui opera, allo sviluppo di un tessuto economico dinamico e resiliente, sempre più focalizzato a dare un impulso concreto e tangibile all’economia sostenibile.

Letterio Merlino, Chief Lending Officer di Cassa Centrale Banca ha dichiarato: “Il nostro impegno e l’attenzione per la sostenibilità si concretizzano in azioni tangibili, come lo stanziamento di questo plafond di 1,3 miliardi di Euro. Insieme alle Società del Gruppo specializzate nel leasing e nel credito al consumo, vogliamo essere partner attivi nel percorso di transizione green di famiglie e imprese, creando, attraverso le Banche affiliate, valore duraturo per le comunità in cui operiamo per dare il nostro contributo allo sviluppo di un’economia più sostenibile e resiliente. In linea con i principi del Credito Cooperativo, puntiamo a supportare la crescita economica riducendo al contempo l’impatto ambientale e le disuguaglianze sociali”.

