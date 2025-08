CCB – GRUPPO CASSA CENTRALE * SOCIETÀ CONTROLLATE: «LE NOMINE DEI NUOVI CDA DI, ALLITUDE / ASSICURA AGENZIA – BROKER / CLARIS LEASING – RENT / NEAM»

10.07 - martedì 5 agosto 2025

Si sono tenute le Assemblee delle Società controllate da Cassa Centrale Banca, per la nomina dei nuovi Consigli di Amministrazione e dei Collegi Sindacali, che resteranno in carica per tre anni fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2027 (primavera 2028).

Le nuove composizioni riflettono un bilanciamento tra continuità gestionale e rinnovamento, con l’obiettivo di rappresentare in modo ampio e qualificato i territori in cui il Gruppo, attraverso le proprie BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen, è quotidianamente attivo a supporto delle Comunità.

I nuovi Organi Sociali, in coerenza con gli indirizzi della Capogruppo, saranno chiamati a contribuire alla realizzazione delle priorità e delle progettualità delineate nel Piano Strategico 2025–2027.

Allitude: l’Assemblea ha nominato Maurizio Salomoni Rigon (Presidente di BVR Banca Veneto Centrale) come nuovo Presidente, Corrado Monti (Presidente di Romagna Banca) quale nuovo Vicepresidente e sono stati eletti 9 amministratori. Fra questi anche il Chief Information and Security Officer di Cassa Centrale Banca, Manuele Margini, confermato nel ruolo di Amministratore Delegato. Completano il Consiglio: Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cassa Centrale Banca, Stefano Meroni, Anna Omarini, Daryoush Goljahani, Davide Adolfo Ferrè, Michele Martoni, Monia Bonenti e Amelio Lulli.

Assicura Agenzia: l’Assemblea ha confermato Adriano Kovačič (Presidente di ZKB – Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia) come Presidente, ed Enzo Zampiccoli (Presidente di CR Alto Garda e Rovereto) Vicepresidente. Il nuovo Amministratore Delegato è Emanuele Ruzzier.

Completano il Consiglio i 6 Amministratori: Giovanni Claudio Olivero, Cosimo Palasciano, Sergio Bonfiglio, Romano Bettinsoli, Marco Bindelli e Simone Donati.

Assicura Broker: l’Assemblea ha confermato nel ruolo di Presidente Gianluca Videsott e ha eletto gli amministratori: Emanuele Ruzzier, Graziano Tilatti, Alessio Cecchetti, Alberto Bertoli, Mariangela Tragni e Marco Misconel.

Claris Leasing: l’Assemblea ha nominato Andrea Rizzoli (Presidente di BCC Felsinea) come nuovo Presidente, Lino Mian (Vicepresidente di Banca360 FVG) è stato nominato Vicepresidente. Michele Bini è stato confermato nel ruolo di Amministratore Delegato; completano il Consiglio Massimo Antonelli e Michele Plancher.

Claris Rent: l’Assemblea ha confermato Andrea Rizzoli come Presidente e ha eletto Michele Bini e Paolo Blangetti come amministratori.

Neam: l’Assemblea ha nominato Vincent Linari – Pierron come Presidente e i Consiglieri Josée-Lynda Denis, Paolo Crozzoli e Peter Göller. Il nuovo Amministratore Delegato è Flavio Bonomo.

Prestipay: l’Assemblea ha nominato Mauro Giuriolo (Presidente di Bancadria Colli Euganei) come Presidente, e Carlo Vadagnini (Presidente di FPB Cassa) come Vicepresidente, e ha eletto gli amministratori Alessandro Failoni, Emanuele Di Palma e Andrea Ciulli.

