CCB – GRUPPO CASSA CENTRALE * PRESTIPAY SPA – BILANCIO 2024: «UTILE A 6,7 MILIONI / PATRIMONIO A 45 MLN / VOLUMI COMPLESSIVI PER 326 MLN»

Prestipay S.p.A. (Gruppo Cassa Centrale) approva il bilancio 2024 e continua il suo percorso di crescita al fianco delle banche affiliate, puntando su innovazione ed espansione in nuovi segmenti di mercato.

· Volumi complessivi per 326 milioni di Euro

· Patrimonio netto pari a 45 milioni di Euro

· Utile netto a 6,7 milioni di Euro

· Contratti digitalizzati paperless al 95% con un risparmio di oltre 2.100 kg di CO2 equivalenti

· Avviata con successo la distribuzione del prodotto di Cessione del Quinto dello Stipendio a brand Prestipay Five

L’Assemblea dei Soci di Prestipay S.p.A., la Società del Gruppo Cassa Centrale specializzata nel settore del credito al consumo, ha approvato il Bilancio 2024, confermando gli ottimi risultati raggiunti in termini di crescita, di conseguimento degli obiettivi progettuali e il miglioramento di tutti i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali.

L’esercizio 2024 ha registrato una ulteriore crescita dell’utile netto rispetto agli anni precedenti, con un risultato pari a 6,7 milioni di Euro, nonostante accantonamenti prudenziali significativi. Il patrimonio netto che si consolida ulteriormente, attestandosi a 45 milioni di Euro.

Dal punto di vista gestionale, la produzione ha superato i 326 milioni di euro, registrando un incremento significativo rispetto al 2023. Questo risultato conferma la solidità del modello operativo e l’efficienza della capacità industriale della Società che, grazie a un presidio attento dei flussi e dei processi, è stata in grado di rispondere con prontezza ed efficacia alle evoluzioni del mercato.

La Società ha ampliato ulteriormente la propria offerta, arricchendo la gamma dei prodotti distribuiti attraverso i diversi canali e avviando l’erogazione di finanziamenti tramite Cessione del Quinto.

In relazione ai canali di distribuzione, si registra il graduale consolidamento delle richieste di finanziamento pervenute attraverso il canale diretto online ed un consistente incremento del numero di operazioni gestite in tutti i canali presidiati.

Inoltre, la Società ha accelerato il proprio percorso di digitalizzazione, adottando soluzioni tecnologiche orientate all’efficienza operativa e alla sostenibilità. In tale ambito, l’utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione dei contratti si conferma del 95% sul totale delle operazioni, con un abbattimento stimato di oltre 2.100 kg di emissioni di CO₂ equivalenti.

“Gli eccellenti risultati raggiunti dalla Società a quattro anni dalla sua costituzione – ha dichiarato con soddisfazione il Presidente Diego Ballardini – testimoniano la solidità del modello di servizio sviluppato da Prestipay a supporto delle Banche del Gruppo e del canale online, nonché la validità delle scelte strategiche adottate dalla governance”.

L’obiettivo di Prestipay è perseguire con determinazione la propria roadmap di crescita, focalizzandosi sull’investimento nel capitale umano e nello sviluppo delle competenze aziendali, per garantire una crescita sostenibile e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle Banche e della loro clientela.

“Il 2024 rappresenta un ulteriore, decisivo consolidamento nel percorso di crescita della Società – ha dichiarato Paolo Massarutto, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Prestipay S.p.A. – In un contesto di mercato in costante evoluzione e crescente complessità, abbiamo affrontato con successo le sfide del settore, sostenendo con investimenti mirati, l’evoluzione tecnologica e digitale dei nostri processi e prodotti, e al contempo abbiamo mantenuto salda una visione strategica orientata alla creazione di valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder, promuovendo l’espansione in nuovi segmenti di mercato e ampliando la nostra gamma di prodotti e servizi. Un passo decisivo in questa direzione è stato il successo riscontrato con l’avvio della distribuzione diretta del prodotto di Cessione del Quinto che segna una ulteriore milestone nel nostro processo di diversificazione strategica e di rafforzamento della nostra posizione di mercato”.

“L’ingresso nel segmento della Cessione del Quinto, con un prodotto proprietario e sviluppato interamente grazie al know-how interno, rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per la Società e la conferma della validità delle competenze del Team” ha concluso Massarutto.

Questa iniziativa consentirà al Gruppo Bancario di presidiare direttamente questo rilevante segmento di mercato, rispondendo con maggiore efficacia alle esigenze di accesso al credito delle famiglie clienti.

Con l’avvio della distribuzione dei finanziamenti tramite Cessione del Quinto, offerti a condizioni vantaggiose per tutta la clientela, le Banche territoriali del Gruppo potranno avvalersi di un nuovo prodotto che, grazie alle sue peculiarità intrinseche, faciliterà l’accesso al credito per specifici segmenti di clientela, promuovendo al contempo l’inclusione finanziaria, in coerenza con i principi che caratterizzano l’appartenenza a un Gruppo Cooperativo e alle Banche che ne fanno parte.