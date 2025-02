CCB – CASSA CENTRALE BANCA / TRENTO * BCC VALDOSTANA: «COMPLETATA CON SUCCESSO LA FASE DI RILANCIO, INIZIATA NEL 2018 CON IL SUPPORTO DELLA CAPOGRUPPO»

10.38 - mercoledì 12 febbraio 2025

Completata con successo la fase di rilancio della BCC Valdostana, iniziata nel 2018 con il supporto della Capogruppo Cassa Centrale Banca

Il Consiglio di Amministrazione della BCC Valdostana ha esaminato i risultati preliminari dell’esercizio 2024, che testimoniano la positiva conclusione del percorso di rilancio, economico e patrimoniale, intrapreso dal 2018 con il sostegno strategico della Capogruppo Cassa Centrale Banca, rappresentata nella seduta consiliare dal CFO Alessandro Failoni.

Il percorso effettuato dalla Banca in questi anni, e il costante sostegno della Capogruppo, ha consentito di migliorare redditività e qualità dell’attivo e di portare i coefficienti di solidità a livelli di eccellenza, così da consentire il rimborso anticipato di tutti gli strumenti di supporto sottoscritti a suo tempo dalla Capogruppo per fornire il necessario contributo finanziario e patrimoniale.

In particolare, la solidità della Banca è confermata dal trend crescente del risultato netto, tornato in area positiva a partire dal 2019 e progressivamente cresciuto fino a superare i 10 milioni di Euro nonché dal valore del CET1 ratio, salito in questi anni oltre il 20%; parallelamente la qualità degli attivi è migliorata sensibilmente, fino a riportare l’indicatore NPE ratio netto (incidenza del credito deteriorato netto sul portafoglio creditizio) su valori ben inferiori all’1%; il raggiungimento dell’efficienza operativa è rappresentato da un cost / income ratio prossimo al 50%.

“La positiva conclusione del percorso di rilancio – dichiara il Presidente della BCC Valdostana Davide Adolfo Ferré – testimonia come il grande impegno delle persone che lavorano in BCC Valdostana e le sinergie sviluppate con la Capogruppo, attraverso il suo continuo sostegno, abbiano consentito di difendere la specificità e l’unicità territoriale della Banca, nonché di consolidarne e valorizzarne la vicinanza al proprio territorio e ai propri soci, e di rafforzare lo spirito ed i fini mutualistici del nostro Gruppo Bancario Cooperativo, che siamo fieri di aver scelto”.

“Esprimo, per conto della Capogruppo e dell’intero Gruppo, grande soddisfazione per il percorso di rilancio compiuto da BCC Valdostana – afferma Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca – percorso nel quale abbiamo sempre creduto fortemente escludendo opzioni aggregative, anche per il valore che riveste per le Comunità l’unica Banca di Credito Cooperativo della Valle d’Aosta”.

