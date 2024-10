CCB – CASSA CENTRALE BANCA * EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA: «CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL PRIMO “GREEN BOND SENIOR PREFERRED“ DA 100 MILIONI »

10.26 - martedì 29 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cassa Centrale Banca conclude con successo il collocamento del primo green bond Senior Preferred da 100 milioni di Euro.

La sottoscrizione era riservata alla clientela delle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo. I proventi dell’operazione saranno impiegati per finanziare prestiti e progetti legati all’edilizia sostenibile. Cassa Centrale Banca comunica di aver portato a termine con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria da 100 milioni di Euro qualificata green, destinata alla clientela del Gruppo Bancario Cooperativo, la prima nell’ambito del Framework ESG di Gruppo.

Il collocamento è stato effettuato dalle Banche affiliate e ha visto l’adesione di circa 3.800 clienti, permettendo di valorizzare l’identità del Gruppo e sostenere l’attenzione alle tematiche ESG, trattandosi di strumenti dedicati a finanziare o rifinanziare progetti sostenibili con un impatto positivo dal punto di vista ambientale.

Il green bond senior preferred della durata di tre anni ed emesso alla pari, è caratterizzato da una struttura step up con cedole annuali lorde crescenti nel tempo e sarà ammessa alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX.

Il framework è stato redatto secondo i Green Bond Principles 2021 dell’International Capital Market Association1 e corredato dalla second party opinion della società indipendente ISS ESG. Sono previste ulteriori emissioni nei prossimi mesi.

Sandro Bolognesi, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca ha dichiarato: “La prima emissione obbligazionaria green assume per noi un grande significato in quanto è stata collocata dalle Banche affiliate con il coinvolgimento della clientela. Il Gruppo ha così realizzato un nuovo significativo passo lungo il percorso della sostenibilità, prestando sempre maggiore impegno per le tematiche ESG. Il nostro obiettivo è continuare a coniugare innovazione finanziaria e responsabilità sociale, contribuendo alla crescita sostenibile del territorio e delle comunità in cui operiamo”.