CCB – CASSA CENTRALE BANCA * ABI TRENTO E OCSE: «AL LAVORO PER LA CRESCITA DELL’ECONOMIA LOCALE, FOCUS SU DIMENSIONE D’IMPRESA – INNOVAZIONE – “CAPITALE UMANO”»

Abi Trento e Ocse al lavoro su strategie di crescita dell’economia locale. Focus su dimensione d’impresa, innovazione e “capitale umano” per rilanciare la competitività. Rilanciare la crescita stimolando punti di forza e aree di miglioramento della struttura produttiva territoriale: dimensione delle imprese, ricerca&innovazione, riqualificazione professionale e diversificazione dei mercati i fattori chiave per rafforzare la competitività in un momento in cui soprattutto l’export continua ad essere penalizzato dallo scenario internazionale.

Sono i principali temi al centro dell’incontro, oggi a Trento, tra la Commissione regionale Abi Trento, presieduta da Giorgio Fracalossi, e Alessandra Proto, Direttrice Ocse Centro di Trento per lo Sviluppo Locale, e Carlo Menon, Responsabile del Laboratorio per la produttività del Centro di Trento, che hanno presentato l’indagine “Il Trentino e la sfida della produttività”.

Analisi focalizzata sull’andamento della crescita; sul complesso delle microimprese locali, mediamente più produttive rispetto a quelle di territori vicini; sui sistemi di ricerca pubblica di eccellenza, che rappresenta una base solida per innovazione e trasferimento tecnologico. Tra le priorità si segnalano:

il rilancio dei settori industriali e dei servizi avanzati attraverso una maggiore apertura internazionale;

il rafforzamento del “capitale umano” che necessita di un numero crescente di laureati (da qui un aumento di offerta di competenze più rispondenti ai cambiamenti tecnologici e agli obiettivi di transizione verde e AI generativa);

la crescita della produttività e dei livelli salariali anche come risposta alle trasformazioni demografiche in atto;

una più agevole accessibilità economica degli alloggi per facilitare la mobilità dei lavoratori;

una maggiore e più strategica interazione tra ricerca pubblica e settore privato.

“Con il Comitato regionale per la produttività, il cui Comitato scientifico è coordinato dall’Ocse – ha dichiarato Proto – l’obiettivo è sostenere iniziative di policy con dati ed evidenze, anche internazionali, contribuendo a rafforzare la capacità del territorio di anticipare e affrontare le sfide della crescita”.

“In questo quadro di priorità – ha aggiunto Menon – si inserisce anche la necessità della crescita dimensionale delle microimprese più performanti, favorendo riqualificazione professionale e mobilità dei lavoratori verso comparti a più alta produttività”.

In questa cornice, Fracalossi ha evidenziato il ruolo di sostegno delle banche all’economia locale che, sulla base dei più recenti aggiornamenti congiunturali della Banca d’Italia, ha registrato a giugno 2025 prestiti bancari per 16,4 miliardi di euro (9,4 miliardi alle imprese, 6,5 miliardi alle famiglie): “L’obiettivo della crescita – ha concluso – richiede un’alleanza ancora più stretta tra mondo bancario, produttivo e istituzionale per attivare e integrare al meglio servizi finanziari, risorse pubbliche e strumenti agevolativi al fine di stimolare investimenti e domanda”.