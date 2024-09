CCB – CASSA CENTRALE BANCA * 50 ANNI ATTIVITÀ: FRACALOSSI, «I VALORI ISPIRATORI, LA SOLIDARIETÀ E L’IMPEGNO PER IL BENE COMUNE» (TESTO MESSAGGIO MATTARELLA)

16.19 - venerdì 27 settembre 2024

Cassa Centrale Banca celebra il 50° Anniversario e i 5 anni del Gruppo con un programma di eventi aperti alla cittadinanza. l via a Trento i festeggiamenti di due speciali ricorrenze: il cinquantesimo dalla costituzione di Cassa Centrale Banca e il quinto anno del Gruppo Bancario Cooperativo. Due traguardi significativi che offrono l’occasione per confermare, insieme alla cittadinanza e alle persone del Gruppo, l’attualità di un modello di servizio originale fondato sulla prossimità e il bene comune. Quattro giornate, fino al 29 Settembre, ricche di eventi aperti al pubblico, ideati per rinnovare quel profondo senso di appartenenza alla comunità che è proprio della Cooperazione Mutualistica di Credito.

“Fondato sul bene comune: come il Gruppo Cassa Centrale rinnova la promessa per costruire il futuro del credito cooperativo”: questo il tema della Convention istituzionale che si è tenuta stamattina al Teatro Sociale a cui hanno preso parte oltre 500 persone, per la gran parte esponenti delle Banche affiliate e delle Società del Gruppo provenienti da tutta Italia. Particolare significato ha rivestito il messaggio augurale inviato dal Presidente della Repubblica.

Nel corso dell’evento è stato presentato in anteprima il libro intitolato “Una banca fondata sul bene comune” scritto dallo storico d’impresa e docente all’Università di Trento, Alberto Ianes. Il volume, edito da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, ripercorre le tappe che hanno segnato la storia di Cassa Centrale fino all’assunzione del ruolo di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo.

A seguire, si è svolta la tavola rotonda coordinata dalla Caporedattrice di Sky TG24 Tonia Cartolano, che ha visto alternarsi gli interventi di autorevoli relatori del panorama economico e finanziario, quali Salvatore Rossi, Veronica De Romanis, Alessia Mosca e Johannes Koch.

Nei loro interventi, il Presidente di Cassa Centrale Banca Giorgio Fracalossi e l’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi hanno sottolineato come la solidarietà, la cooperazione e l’impegno per il bene comune siano i valori che ispirarono i fondatori nel costituire Cassa Centrale e come, grazie alla loro visione strategica e allo spirito d’iniziativa che nel 1974 animò le 133 Casse Rurali allora operanti in Trentino, possiamo oggi celebrare questi importanti traguardi.

Forte di questa eredità, il Gruppo avverte la responsabilità di continuare a fare bene banca per fare il bene delle comunità, innovando per garantire un solido futuro al Gruppo e al Paese. I festeggiamenti sono stati inaugurati ieri sera con il Talk “Storie di nuovi esploratori: 8 appassionanti racconti di relazioni” organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale per l’innovazione e la diffusione delle idee e con lo spettacolo di videomapping sulla facciata del Duomo “La Sinfonia del Colore”, progetto realizzato in collaborazione con il Capitolo della Cattedrale.

La manifestazione prosegue con un ricco programma di eventi di carattere culturale, artistico e ludico, pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età:

Attività per i bambini – Spettacoli “La ballata dei tre porcellini” il 28 settembre alle 11:00 e alle 16:00 presso il Castello del Buonconsiglio.

Incontro per i giovani – “Una notte al MUSE” il 28 settembre alle 20:00: approfondimento di divulgazione scientifica in collaborazione con la community Geopop.

Eventi culturali – Musical “Cats” fino al 29 settembre presso l’Auditorium S. Chiara e “Musica a lume di candela” il 27 settembre alle 21:00.

Eventi gastronomici: STREEAT® Food Truck Festival, fino al 29 settembre in Piazza Fiera.

Domenica 29 settembre si terrà per le vie del centro “Insieme per il bene comune – Happy Family Run”, la corsa benefica non competitiva organizzata in collaborazione con Trentino Running. All’iniziativa, che conta già oltre mille adesioni, è abbinata una donazione a favore di Fondazione AIRC per finanziare progetti di ricerca sui tumori femminili.

Link al programma eventi: Anniversario | Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano

