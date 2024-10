CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO – TRENTO * «I NIPOTI DI GIUSEPPE GEROLA DONERANNO AL MUSEO PARTE DELL’ARCHIVIO DEL NONNO»

09.04 - giovedì 31 ottobre 2024

Il 6 novembre del 1924 la Gazzetta Ufficiale pubblicava il Regio Decreto che istituiva il Museo Nazionale presso il Castello del Buonconsiglio. Cento anni dopo, mercoledì 6 novembre ad ore 11.30 in Sala Vescovi, i nipoti di Giuseppe Gerola doneranno al museo gran parte dell’archivio del nonno.

Manoscritti, lettere e documenti raccontano la vita umana e professionale del primo direttore del museo del Castello del Buonconsiglio. Tra questi materiali spicca il manoscritto nominato Riservatissimo. Appunti sull’opera svolta dal dott. Giuseppe Gerola per il ricupero degli oggetti d’arte e di storia spettanti al Trentino dove Gerola racconta in maniera dettagliata il recupero di quel patrimonio d’arte e di storia, sia pubblico che privato, che era nel nostro territorio ma che nel corso dell’Ottocento e durante gli anni del primo conflitto era stato trasferito in Austria e nei possedimenti dell’impero.