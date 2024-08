CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “TI PRESENTO L’OPERA“: «CON IL DIPINTO DI GIULIO CARPIONI MOSÈ, CHE FA SCATURIRE L’ACQUA DALLA ROCCIA (14/8)»

15.56 - giovedì 8 agosto 2024

Ti presento l’opera è un’iniziativa del museo pensata per valorizzare e far conoscere il suo patrimonio: ogni secondo mercoledì del mese viene presentata un’opera al pubblico, in un’atmosfera rilassata, che rimarrà esposta per le settimane successive al Castello del Buonconsiglio, in Sala Vescovi.

Mercoledì 14 agosto, alle ore 18:30 al Castello del Buonconsiglio torna l’iniziativa Ti presento l’opera che vede per protagonista il dipinto di Giulio Carpioni Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia.

Una tela recentemente restaurata di Giulio Carpioni sarà presentata al pubblico dal conservatore Roberto Pancheri. Il dipinto risale al XVII secolo ed è pienamente rappresentativo dello stile di questo pittore veneto, noto per la sua capacità di impaginare complesse scene narrative secondo un ordine formale di impianto classicheggiante, in contrapposizione all’imperante gusto barocco. La scena biblica si presta a stimolare una riflessione tutta contemporanea sull’importanza dell’acqua nella nostra vita quotidiana e sulla sua natura di bene comune.

In occasione di questa esposizione, il MUSE parteciperà con un’attività speciale: l’idrosommelier. Questo innovativo approccio permetterà ai visitatori di esplorare il tema dell’acqua non solo attraverso l’arte, ma anche attraverso un’esperienza sensoriale e un approfondimento scientifico. Le idrosommelier del MUSE Maria Bertolini e Mariavittoria Zucchelli guideranno i visitatori in un viaggio alla scoperta delle diverse caratteristiche delle acque del Trentino, delle loro origini e delle loro proprietà.

L’evento si conclude con un aperitivo insieme ai relatori nei Giardini di Castelvecchio, a cura della Caffetteria del Museo

Per il pubblico dei sordi è possibile fruire dell’iniziativa grazie alla presenza di un interprete LIS (previa comunicazione scrivendo a info@buonconsiglio.it o telefonando allo 0461/492888).

Tariffa di partecipazione euro 8,00 (aperitivo compreso)

Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Il biglietto è acquistabile online o presso il servizio cassa del museo con orario 10:00 – 17:30.

Vi invitiamo a partecipare a questa straordinaria esperienza, in cui la storia dell’arte e la scienza applicata si incontrano per offrire un’occasione di arricchimento culturale davvero inedita e coinvolgente.

SCOPRI LE OPERE PRESENTATE NEGLI APPUNTAMENTI PASSATI E LEGGI LE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO!

10 luglio | Collezione di ventagli. Scheda dell’opera Presentazione a cura di Claudio Strocchi, conservatore del Museo e Adriana Grasselli, ballerina di flamenco.

12 giugno | Il bassorilievo mitriaco, III.sec. d.C. Scheda dell’opera. Presentazione a cura di Morena Dallemule, archeologa del Museo e Rudi Patauner, vignettista.

8 maggio | Gaspare Antonio Baroni Cavalcabò, L’Educazione della Vergine, 1748 circa. Scheda dell’opera. Presentazione a cura di Roberto Pancheri e Dario De Cristofaro, conservatori del Museo.

10 aprile | E. Marchioni, Natura morta, seconda metà del XVII secolo. Scheda dell’opera. Presentazione a cura di Denis Ton, conservatore del Museo e Sara Tamanini, esperta botanica.

13 marzo | Luis de Morales, Ecce Homo, seconda metà XVI secolo. Scheda dell’opera. Presentazione a cura di Maddalena Ferrari, conservatrice del Museo e Laura Dal Prà direttrice del Museo.

14 febbraio | Johann Carl Loth, Venere, Marte e Cupido 1160 – 1670. Scheda dell’opera. Presentazione a cura di Roberto Pancheri, conservatore del Museo e Francesca Jurman, responsabile dei Servizi educativi del Museo.CAS