CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “TI PRESENTO L’OPERA“: «CON DUE CAPOLAVORI DI LORENZO HAILI, IN SALA VESCOVI (13/11 – 18.00)»

18.10 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ti presento l’opera è un’iniziativa del museo pensata per valorizzare e far conoscere il suo patrimonio: ogni secondo mercoledì del mese viene presentata un’opera al pubblico, in un’atmosfera rilassata, che rimarrà esposta per le settimane successive in Sala Vescovi.

Ti presento l’opera torna al Castello del Buonconsiglio con due capolavori di Lorenzo Haili – mercoledì 13 novembre alle ore 18 in Sala Vescovi.

Protagoniste di questo mese sono due sculture dorate: Ercole e Il Ciclope, opere magistrali dell’artista trentino Lorenzo Haili realizzate alla fine del XVII secolo.

Queste sculture evidenziano la straordinaria maestria di Haili nell’arte dell’intaglio e nell’utilizzo della foglia d’oro, testimonianze dell’eccellenza artistica del periodo barocco in Trentino. Lo storico dell’arte Mirco Longhi guiderà i visitatori alla scoperta di questi capolavori, offrendo una prospettiva storico-artistica approfondita e svelando i possibili significati simbolici e allegorici legati alle due figure mitologiche.

In particolare, la figura di Ercole, simbolo per eccellenza di forza, abilità e prestanza fisica, sarà lo spunto per una riflessione sulle moderne tecniche di preparazione atletica e sulle strategie nello sport contemporaneo. Interverrà Marco Crespi, direttore dell’Academy di Aquila Basket, che condividerà la sua esperienza nel campo dell’allenamento sportivo e della competizione agonistica. Modera l’incontro Francesca Jurman responsabile dei Servizi educativi del museo.

L’appuntamento si conclude con un delizioso aperitivo nel Refettorio Clesiano, a cura della Caffetteria del Museo, dove approfondire le tematiche trattate anche in modo informale, continuare il dialogo e condividere opinioni.

Per il pubblico dei sordi è possibile fruire dell’iniziativa grazie alla presenza di un’interprete LIS (previa comunicazione scrivendo a info@buonconsiglio.it o telefonando allo 0461/492888).

Tariffa di partecipazione 8,00 Euro (compreso aperitivo). Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Il biglietto è acquistabile online o presso il servizio cassa del museo con orario 10.00 – 17.00.

L’OPERA DEL MESE RIMANE ESPOSTA FINO A DOMENICA 8 DICEMBRE.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON L’INIZIATIVA “TI PRESENTO L’OPERA” E’ PREVISTO MERCOLEDì 11 DICEMBRE, PER SCOPRIRE UN ALTRO BENE DEL PATRIMONIO MUSEALE.