CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * STAGIONE AUTUNNALE: «LABORATORI CREATIVI E ATTIVITÀ DI SCOPERTA, TUTTE LE DOMENICHE»

Autunno al Castello del Buonconsiglio: attività per le famiglie. Con l’arrivo dell’autunno, il nostro museo si prepara a vivere un periodo speciale, ricco di attività pensate per tutta la famiglia! Laboratori creativi e attività di scoperta | tutte le domeniche, ore 15:00. Prenotazione consigliata.

20 ottobre | Mesi a pezzi: attività dedicata al celebre Ciclo dei Mesi affrescato in Torre Aquila. Si potranno osservare e indagare i ritmi e le attività raccontate nei mesi dal maestro Venceslao attraverso la realizzazione di un puzzle.

27 ottobre | Presenze longobarde: Chi erano i Longobardi? Cosa ci facevano in Trentino? Lo si potrà scoprire in un percorso tra i reperti della mostra ‘Con spada e croce’, dove ammirare e replicare in un laboratorio creativo gli ornati delle armi di audaci guerrieri e i gioielli di affascinanti principesse.

3 novembre | diCASTELinCASTELLO: gioco a squadre ispirato al tradizionale Gioco dell’oca: un’occasione per giocare e imparare, divertendosi, qualcosa in più sui castelli del territorio trentino, vincendo una visita al castello e una copia del gioco per continuare a divertirsi anche a casa.

10 novembre | E tu ..di che stemma sei? Unicorni, leoni, aquile, spade e archi, rose e fiori, un tempo tutte le famiglie ‘importanti’ avevano un simbolo in cui riconoscersi e farsi riconoscere: lo stemma. Una ricerca di stemmi e simboli nel castello ispirerà la creazione di uno stemma familiare.

17 novembre | Avventure tra le pagine | Storie da castello: il Museo partecipa all’evento diffuso nei musei e spazi culturali italiani che si animano con attività didattiche sul tema della letteratura dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi fino a 12 anni. La proposta del museo è ‘Storie da castello’ con letture accessibili per tutti grazie al servizio di interpretariato in LIS (Lingua dei Segni Italiana). L’attività si svolge al Castello del Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Stenico e Castel Thun.

info e prenotazioni:

Servizi educativi del museo 0461 492811 (lun>ven 9>13 14>16) oppure prenotazioni online.

tariffa: 8,00 € a nucleo familiare