CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “M’ILLUMINO DI MENO“: «LA GIORNATA DEDICATA AL RISPARMIO ENERGETICO, DOMENICA 16 FEBBRAIO»

Domenica 16 febbraio, in occasione di M’illumino di meno, la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, il Castello del Buonconsiglio spegne le luci per accendere il fascino dell’arte e della storia.

Un percorso guidato insieme ai mediatori culturali del Castello offrirà l’opportunità di riscoprire la mostra Omaggio alle arti. Un decennio di acquisizioni e restauri illuminata solo dalla luce di una torcia, per un’esperienza suggestiva e immersiva. Tre turni di visita serale – alle ore 18:30, 19:30 o 20:30 – saranno l’occasione ideale per vivere l’arte con lentezza, senza fretta, lasciandosi trasportare dai dettagli e dalle emozioni che ogni spazio e ogni opera sanno evocare. Perché non basta vedere, bisogna saper guardare. Porta la tua torcia e lasciati guidare nelle sale dedicate alla mostra.

Il Castello del Buonconsiglio aderisce a M’illumino di meno per sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità, del risparmio energetico e dell’attenzione all’ambiente. Per l’occasione, verranno spente le illuminazioni per valorizzare la bellezza autentica del luogo.

È obbligatorio indossare scarpe comode (no tacchi).

Tariffa di partecipazione € 8,00

Evento gratuito per i possessori della Membership Oltre e Oltre Plus (prenotazione obbligatoria al tel. 0461 492811).

Posti limitati. Biglietto acquistabile online o presso il servizio cassa del museo (9:30 – 16:30).

Il Castello del Buonconsiglio e tutte le sedi periferiche come ogni anno spegneranno le luci dalle 18:00 alle 22:00.