CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * FESTA DI S. MARTINO: «CASTEL THUN SI TRASFORMERÀ IN UN VIVACE PALCOSCENICO DI STORIA E CULTURA, DOMENICA 10 NOVEMBRE (10.00)»

10.27 - mercoledì 6 novembre 2024

Domenica 10 novembre, Castel Thun aprirà le sue porte e i suoi giardini gratuitamente invitando tutti a vivere una giornata indimenticabile! Dalle 10 alle 18 avrete l’opportunità di visitare il castello gratuitamente, scoprire il nuovo orto storico (realizzato grazie ai fondi del PNRR) attraverso visite guidate, potrete gustare caldarroste preparate dai castanicoltori locali, partecipare a laboratori interattivi per famiglie e assistere alla conferenza sulla cultura dell’orto a cura dello chef Sandro Di Nuzzo e Slow Food Terre del Noce. Sarà anche l’occasione perfetta per esplorare il piccolo mercato, ricco di eccellenze enogastronomiche selezionate dalla Strada della Mela, e partecipare alla presentazione dei preziosi ricettari storici della famiglia Thun.

Questa giornata speciale non celebra solo la ricorrenza di San Martino, ma rende omaggio anche ai tradizionali riti contadini legati all’autunno.

Castel Thun si trasformerà in un vivace palcoscenico di storia e cultura, dove il passato rivive con intensità! Vi aspettiamo!

PROGRAMMA

10.00 – 17.30 Castello con gusto: Mercato dei produttori enogastronomici del territorio. A cura de La Strada della Mela”

10.30 L’orto in borsa*: Laboratorio di decorazione della stoffa con colori naturali

11.00 e 15.00 In visita al maniero*: Visita guidata al castello

12.00 L’orto del castello*: Visita guidata agli orti

14.00 – 17.00 Tepore d’autunno: Caldarroste trentine preparate dai castanicoltori locali

14.30 Ricettari da Castel Thun: Presentazione del volume a cura degli autori Tiziana Gatti e Marco Stenico

15.30 Le lanterne di San Martino*: Laboratorio per famiglie con sfilata a lume di candela

16.00 La cultura dell’orto: il Ristorante Nerina e il suo orto. Conferenza cura dello chef Sandro Di Nuzzo e di Slow Food Terre del Noce

*Posti limitati. Per prenotazioni telefonare ai Servizi educativi del museo 0461 492811 oppure cliccando qui. In loco se ancora disponibili.

Scarica qui il programma della giornata!