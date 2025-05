CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * EVENTI APRILE E MAGGIO:«ALL’ARMI! DIFENDIAMO CASTEL BESENO, KIT AUTOGESTITO PER BAMBINI DA 6 A 12 ANNI»

19.14 - mercoledì 7 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alla scoperta di Castel Beseno, uno dei castelli più grandi e suggestivi del Trentino. Kit autogestito per bambini da 6 a 12 anni. “All’armi! Difendiamo Castel Beseno”: un’occasione speciale per scoprire in autonomia il fascino di Castel Beseno con il kit famiglia!

Le famiglie possono esplorare il castello, immergendosi nella sua storia e lasciandosi guidare dalla curiosità. Attraverso i vasti spazi della fortezza, lungo il camminamento di ronda e godendo di viste panoramiche, grandi e piccoli possono vivere un’esperienza divertente e coinvolgente, condividendo momenti di scoperta e meraviglia.

L’attività si svolge in modalità autogestita a Castel Beseno nei giorni:

24, 25 e 26 aprile (9.00-16.00)

1, 2, 3, 4 maggio (10.00-17.00)

10 e 11 maggio (10.00-17.00)

31 maggio (10.00-17.00)

1 e 2 giugno (10.00-17.00)

tariffa: 8,00 € a nucleo famigliare (gratuito per i possessori di Membership Card OLTRE) – SENZA prenotazione.

info: Servizi educativi del museo – tel. 0461 492811 lun>ven 9>13 – 14>16

///

LA NOTTE DEI PUPAZZI – Amici di nanna al Castello del Buonconsiglio

Sabato 10 e domenica 11 maggio

.

Appuntamento da non perdere per bambini e bambine con i loro pupazzi preferiti, ospiti per una notte al museo in occasione dei Kid Pass Days

.

Un’avventura speciale per i più piccoli… e per i loro inseparabili compagni di nanna. Sta per arrivare al Castello del Buonconsiglio una delle notti più attese dai bambini (e dai pupazzi)! Per la prima volta, la celebre Notte dei pupazzi approda tra le mura del castello, tra affreschi antichi, misteriosi corridoi e grandi sale che raccontano secoli di storia e meraviglia.

Ma cosa succede davvero quando i peluche restano soli in un luogo così affascinante? Lo scopriranno loro… e lo scopriranno anche i bambini il mattino dopo, attraverso immagini, racconti e un momento da vivere con tutta la famiglia. I bambini potranno affidare il proprio pupazzo del cuore ai custodi del castello per un’intera notte. I nostri amici di pezza vivranno un’avventura magica: esploreranno in esclusiva il Buonconsiglio, tra sorprese, fotografie, racconti e piccole magie notturne.

. PROGRAMMA

Sabato 10 maggio – Consegna dei pupazzi

Famiglie e bambini, previo acquisto del biglietto*, potranno accompagnare i loro pupazzi al castello dalle ore 16:00 alle 17:00 oppure dalle 17:00 alle 18:00, a seconda della fascia oraria indicata sul ticket di ingresso. I pupazzi saranno accolti con cura e preparati per la notte più emozionante della loro vita.

.

Sabato 10 maggio, ore 20:00 – Collegamento in diretta dal castello

Prima di andare a dormire, i bambini si collegheranno online per salutare i propri pupazzi e vederli già immersi nella suggestiva atmosfera del castello. Insieme ascolteranno una storia speciale, Luna detective dell’arte, letta dall’autrice Paola Ravagni che darà ufficialmente il via all’avventura tra misteri e meraviglie.

.

Durante la notte

I pupazzi visiteranno stanze affrescate, saliranno torri, attraverseranno cortili e percorreranno antichi camminamenti, alla scoperta dei segreti del castello… Il tutto sarà documentato con tante fotografie, che racconteranno la loro esplorazione.

.

Domenica 11 maggio, dalle ore 10:00 alle 12:00 – Ritiro dei pupazzi

Al momento del ritiro dei pupazzi, i bambini troveranno ad attenderli:

– uno slideshow con le foto dell’avventura notturna

– un kit famiglia con attività per visitare il castello insieme e scoprire, con occhi nuovi, gli spazi che i pupazzi hanno esplorato.

.

*Quota di partecipazione: € 5,00 per ogni pupazzo. E’ possibile acquistare il ticket online o presso la biglietteria del museo in orario di apertura (10.00 – 17.30)

La quota comprende:

-l’esperienza notturna per il pupazzo

-lo slideshow fotografico (inviato successivamente via mail ai genitori)

-l’ingresso al castello per tutti i componenti della famiglia la domenica mattina e il kit famiglia per la visita La quota comprende:-l’esperienza notturna per il pupazzo-lo slideshow fotografico (inviato successivamente via mail ai genitori)-l’ingresso al castello per tutti i componenti della famiglia la domenica mattina e il kit famiglia per la visita

Età consigliata: 2 – 8 anni.

.

Un’occasione dolce e sorprendente per vivere il Castello del Buonconsiglio attraverso la fantasia e lo stupore dei più piccoli.

Info: info@buonconsiglio.it, tel. 0461 492865