CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “EDUDAY – DOCENTIINFORMAZIONE: «PORTE APERTE A DOCENTI ED EDUCATRICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, IL 27/9»

08.43 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

+Sabato 27 settembre 2025 eduDAY – DOCENTI in_formAZIONE

Il Castello del Buonconsiglio apre le porte a docenti, educatrici ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado per una giornata speciale dedicata alla scoperta delle proposte educative 2025/26 del museo.

🔹 eduPOINT

⏰ 10.00–17.00

All’ingresso del Castello è presente un punto informativo dove lo staff dei Servizi educativi del museo accoglie i docenti, fornisce materiali e informazioni sulle proposte educative, raccoglie suggerimenti e idee per possibili progetti in partenariato. Un’occasione preziosa per avvicinarsi al museo non solo come spazio espositivo, ma come partner educativo attivo.

🔹 Incontri tematici per ordine scolastico

⏰ 10.00–15.00

Durante l’intera giornata si susseguono momenti specifici rivolti ai vari ordini scolastici con laboratori, momenti di confronto e presentazioni delle proposte. Un’opportunità concreta per esplorare approcci, metodologie e contenuti adatti alle diverse fasce d’età, con l’obiettivo di proporre esperienze di apprendimento e sviluppo di competenze.

🔹L’ORA DEL DOCENTHÈ

⏰ 15.00–15.30 📌Caffetteria del Museo

Un momento informale di incontro e confronto dedicato ai docenti: davanti a una tazza di tè o caffè sarà possibile scambiare idee, esperienze e suggestioni con lo staff dei Servizi educativi e con altri colleghi. Un’occasione conviviale per intrecciare relazioni in modo semplice e spontaneo.

🔹LUOGHI COMUNI. Il museo per la scuola di oggi

⏰ 15.45–17.15, 📌Refettorio Clesiano

A chiusura della giornata un intervento aperto a tutti i docenti sul ruolo del museo come spazio comune con la scuola per condividere relazione, esperienza e apprendimento. Quali sono gli obiettivi educativi che scuola e museo condividono? Come il museo contribuisce, utilizzando il patrimonio culturale come strumento educativo? Un dialogo tra docenti con Lucia Ziglioli di FILOSOFICAMENTElab e Francesca Jurman, responsabile Servizi educativi del museo.

Il Castello del Buonconsiglio apre le sue porte al mondo della scuola con una giornata speciale

rivolta a docenti, educatrici ed educatori di ogni ordine e grado. L’eduDAY è un’opportunità unica per conoscere da vicino le nuove proposte educative per l’anno scolastico 2025/26, per tutte le sedi del museo – Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Beseno, Castel Stenico, Castel Caldes e Palazzo Taddei – incontrare lo staff dei Servizi educativi del Museo, partecipare ad attività formative e avviare dialoghi e collaborazioni.

• eduPOINT – Il punto di incontro con i Servizi Educativi I ore 10.00-17.00

All’ingresso del Castello è presente un punto informativo dove lo staff dei Servizi educativi del museo, accoglie i docenti, fornisce materiali e informazioni sulle proposte educative, raccoglie suggerimenti e idee per possibili progetti in partenariato. L’eduPOINT è il cuore pulsante

dell’eduDAY, un luogo di dialogo aperto dove costruire relazioni, condividere esperienze e confrontarsi sulle prospettive future delle proposte museale. Un’occasione preziosa per avvicinarsi al museo non solo come spazio espositivo, ma come partner educativo attivo, capace di generare percorsi condivisi e su misura.

• Incontri dedicati ai diversi gradi scolastici

Durante l’intera giornata si susseguono momenti specifici rivolti ai vari ordini scolastici – infanzia, primaria, secondaria di I e II grado – con laboratori, momenti di confronto e presentazioni delle proposte. Un’opportunità concreta per esplorare approcci, metodologie e contenuti adatti alle

diverse fasce d’età, con l’obiettivo di proporre esperienze di apprendimento e sviluppo di competenze.

Partenza dall’eduPOINT.

GIOVANI SUL PEZZO

Il percorso invita gli studenti e le studentesse a riflettere sul ruolo del museo oggi: non solo luogo di conservazione, ma spazio dinamico di dialogo con la contemporaneità. Attraverso attività mirate, i partecipanti sono stimolati a sviluppare competenze di cittadinanza attiva, pensiero critico e comunicazione efficace, rendendo il museo un contesto formativo vivo e partecipato.

Sala Vescovi ore 10.00 + 14.00 I scuola sec. II grado

INVESTIGATORI DELLA STORIA. Il caso Castelvecchio

Attraverso l’applicazione del metodo della ricerca storica, il percorso propone un’esperienza attiva di indagine e scoperta. L’attività mira a ricostruire le vicende storiche e costruttive di Castelvecchio, analizzando le trasformazioni nel tempo delle sue funzioni e del suo ruolo nel contesto cittadino. L’obiettivo è stimolare il pensiero critico, la capacità di analisi delle fonti e la comprensione del processo storico, rendendo i ragazzi e le ragazze protagonisti del proprio apprendimento.

ore 10.00 I scuola sec. I grado

Ai docenti partecipanti sarà consegnata copia dell’eduBOOK ‘I castelli d’altura’.

UN CASTELLO PER LE RIME

Il percorso unisce la scoperta degli spazi medievali e rinascimentali del Castello del Buonconsiglio a un laboratorio di scrittura creativa. Gli alunni e le alunne sono guidati in esercizi poetici e sperimentazioni linguistiche, per dar vita a una personale “guida poetica” del castello:

un’occasione per sviluppare un uso creativo del linguaggio, intrecciando conoscenza storica e

espressione individuale.

ore 10.30 + 14.00 I scuola primaria

A PASSO D’ANIMALE

Un percorso pensato per un primo approccio al patrimonio storico-artistico, attraverso

l’esplorazione degli ambienti del Castello del Buonconsiglio. I piccoli partecipanti sono coinvolti nella ricerca di animali – reali e fantastici – raffigurati nelle opere d’arte e negli spazi del castello, sviluppando capacità di osservazione, immaginazione e narrazione.

ore 11.00 + 15.45 I scuola dell’infanzia

IN Torre Aquila

La lettura del Ciclo dei Mesi, in Torre Aquila – una delle più importanti testimonianze della pittura gotica internazionale, ma anche uno straordinario documento storico per conoscere la vita quotidiana al tramonto del Medioevo – costituisce un momento trasversale rivolto a docenti di tutti gli ordini scolastici: consente infatti di cogliere le molteplici potenzialità di un bene culturale come strumento educativo per progettare esperienze diversificate e multidisciplinari.

ore 11.00 + 14.00 I scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado

Ai docenti partecipanti sarà consegnata copia dell’eduBOOK ‘Il ciclo dei Mesi di Torre Aquila’

IL TESORO DENTRO DI ME

Ispirato al motto “Conosci te stesso”, inciso nello specchio lapideo del Castello del Buonconsiglio, il percorso propone un’esperienza educativa che unisce la scoperta del patrimonio culturale alla crescita personale. Il museo diventa così uno spazio di ascolto, riflessione e relazione, dove ogni bambino può riscoprire il suo “tesoro” interiore.

ore 11.15 + 15.15 I scuola primaria

MOSTRUOSAMENTE

Attraverso l’incontro con creature fantastiche, il percorso invita gli studenti e le studentesse a riflettere sul significato di “mostro” e sulle emozioni che queste figure evocano. I ragazzi e le ragazze si confrontano con rappresentazioni storiche e simboliche, in un’attività che stimola educazione emotiva, consapevolezza di sé, l’esplorazione dell’identità e la comprensione dell’altro.

ore 11.15 + 15.15 I scuola sec. I grado

CITTADINO A CHI?

Il percorso propone una riflessione sul concetto di cittadinanza, stimolando connessioni tra l’età romana e il presente, a partire dall’analisi della Tabula Clesiana, conservata nelle collezioni del museo. L’attività incoraggia lo sviluppo del pensiero critico e del dialogo su temi di attualità, promuovendo una cittadinanza consapevole e attiva.

ore 15.00 I scuola sec. II grado

• L’ORA DEL DOCENTHÈ – Caffetteria del Museo, ore 15.00-15.30

Un momento informale di incontro e confronto dedicato ai docenti: davanti a una tazza di tè o caffè sarà possibile scambiare idee, esperienze e suggestioni con lo staff dei Servizi educativi e con altri colleghi. Un’occasione conviviale per intrecciare relazioni in modo semplice e spontaneo.

• LUOGHI COMUNI. Il museo per la scuola di oggi Refettorio clesiano, ore 15.45-17.15

A chiusura della giornata, un intervento aperto a tutti i docenti sul ruolo del museo come spazio comune con la scuola per condividere relazione, esperienza e apprendimento. Quali sono gli obiettivi educativi che scuola e museo condividono? Come il museo contribuisce, utilizzando il

patrimonio culturale come strumento educativo, per costruire competenze trasversali, promuovere pensiero critico e costruzione di identità?

Un dialogo tra docenti con Lucia Ziglioli di FILOSOFICAMENTElab e Francesca Jurman, responsabile Servizi educativi del museo

L’eduDAY è un invito a incontrarsi, condividere, progettare. Un’occasione per rafforzare il legame

tra scuola e museo, nella convinzione che la collaborazione e il dialogo siano alla base di

un’educazione culturale ricca, partecipata e consapevole.

Consigliata la prenotazione.

Sarà rilasciata attestazione di partecipazione

Informazioni pratiche

• Ingresso gratuito tutto il giorno per i docenti – prenotazione delle attività consigliata

• L’attività è riconosciuta come formazione per il personale docente

• Prenotazioni: 0461 492811 – education@buonconsiglio.it