CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * DÜRER EXPERIENCE: «ATTIVITÀ COLLATERALI ALLA MOSTRA, FINO IL 13/10»

Una straordinaria serie di eventi collaterali alla mostra “Dürer e gli altri. Rinascimenti in riva all’Adige”, che offrono esperienze uniche e coinvolgenti: dalle visite esclusive in compagnia di esperti, a colazioni speciali da Dürer, fino a una magica serata dedicata all’arte e alla cultura. Ogni appuntamento è un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza dei capolavori esposti e vivere momenti di autentica ispirazione artistica. Scarica QUI il programma!

PROGRAMMA

*A PORTE CHIUSE: approfondimenti sui capolavori della mostra.

In un’atmosfera raccolta e riservata, un conservatore del museo vi guiderà alla scoperta di una o poche opere selezionate della mostra. Durante questo incontro, vi svelerà dettagli e curiosità.

Dalle 18.00 alle 19.00

Venerdì 6 settembre | Denis Ton | “Albrecht Dürer e Alvise Vivarini a confronto”

Martedì 10 settembre | Mirco Longhi | "L'imperatore Massimiliano e i suoi"

Venerdì 13 settembre | Giorgia Sossass | "Cronache dal mondo: storia e immagini"

Martedì 17 settembre | Maddalena Ferrari | "L'altare a portelle di San Marco. Klocker a Trento"

Venerdì 20 settembre | Laura Dal Prà | "La pala di Sant'Apollinare. Le tante richieste di un committente"

Martedì 24 settembre | Claudio Strocchi | "Marx Reichlich ritrattista"

Venerdì 27 settembre | Elisa Nicolini | "Un pittore enigmatico: Girolamo da Bamberga"

Martedì 1 ottobre | Laura Dal Prà | "Le inquietudini religiose di Albrecht Dürer"

Venerdì 4 ottobre | Dario De Cristofaro | "Jakob Seisenegger e una 'nidiata di reginotte'"

Venerdì 11 ottobre | Roberto Pancheri | "Totenschild e committenza"

Tariffa 5€, posti limitati.

Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre

*VISITA CON IL DIRETTORE

Un’esperienza privilegiata tra le opere della mostra in compagnia del direttore del museo Laura Dal Prà. Durante la visita, il direttore, nonché curatore della mostra, condividerà la sua visione e le sue conoscenze approfondite sulle opere esposte, svelando aneddoti, e retroscena che solo chi vive e respira l’arte quotidianamente può conoscere.

Dalle 17.30 alle 19.00 | I giovedì: 26 settembre e 10 ottobre

Tariffa 10€, posti limitati | Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre

*MATINÉE CON DÜRER

L’iniziativa offre l’opportunità di ammirare da vicino alcune delle magnifiche opere esposte in mostra. Accompagnati da un conservatore del museo scoprirete i segreti e i dettagli di questi capolavori. Dopo la visita vi aspetta una deliziosa colazione!

Dalle 9.00 alle 9.45 con colazione a seguire presso la Caffetteria del Museo

Domenica 22 settembre | "L'Adorazione dei Magi sotto le mura di Arco"

Domenica 29 settembre | "Incisioni e acquerelli. I paesaggi di Dürer"

Domenica 6 ottobre | "Dürer e Vivarini a confronto"

Domenica 13 ottobre | "Il Castello del Buonconsiglio agli occhi di Dürer"

Tariffa 8€, posti limitati.

Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre

*LABORATORIO DI ACQUERELLO: STILE DÜRER

Entra nel mondo dell’arte con il laboratorio creativo di pittura: scopri le tecniche di disegno dal vero e acquerello ispirandoti all’opera del grande maestro Albrecht Dürer. È un’occasione unica per esplorare la tua

creatività. Attività con Elisa Zeni aperta a tutti, dai principianti ai più esperti.

Dalle 14:45 alle 16:45 | I sabati: 21 settembre e 5 ottobre

Tariffa 8€, posti limitati

Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre

*LA LUNGA NOTTE DI DÜRER

Vi invitiamo a partecipare a un’apertura straordinaria della mostra dedicata a Dürer, che si prolungherà fino a tarda sera. Avrete l’opportunità di visitare la mostra accompagnati dai conservatori, che ogni mezz’ora presenteranno le opere esposte. Potrete scegliere tra una serie di appuntamenti, selezionando il percorso di visita che più vi ispira. Oltre alla visita guidata, potrete vivere una serata all’insegna della bellezza, del benessere e della cultura, con la caffetteria aperta e musica dal vivo nel suggestivo giardino di Castelvecchio.

Dalle 18.00 alle 23.00 | Venerdì 4 ottobre

Tariffa 5€, posti limitati.

Ingresso libero per i possessori della Card Museo Oltre

*CONVEGNO DÜRER E GLI ALTRI

Il convegno nasce come occasione per approfondire i temi trattati dalla mostra: l’influenza di Albrecht Dürer sulla pittura del Rinascimento, i viaggi degli artisti tra il nord e il sud delle Alpi, la coesistenza di diverse culture nel territorio trentino e sudtirolese.

7 ottobre dalle 14.30 alle 18.00 e 8 ottobre dalle 9.00 alle 18.30 | Sala Giuseppe Gerola

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili

*VISITE GUIDATE

Visite guidate alla mostra “Dürer e gli altri. Rinascimenti in riva all’Adige”

I sabati dalle 15.30 alle 17.00: 7, 14, 21, 28 settembre e 5, 12 ottobre

Tariffa 3€ + biglietto d’ingresso

Info e prenotazioni: 0461 492811

Per il pubblico dei sordi sarà possibile fruire dell’iniziativa grazie alla presenza di una interprete LIS (previa comunicazione scrivendo a info@buonconsiglio.it o telefonando al 0461 492888).

INFO: Posti limitati.