CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “DICASTELINCASTELLO“: «APERTURE DI SETTEMBRE, DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA SI POSSONO VISITARE THUN – BESENO – STENICO – CALDES»

Orari e aperture di settembre. Nel mese di settembre, il Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Beseno, Castel Stenico e Castel Caldes sono regolarmente aperti dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00.

Palazzo Taddei (Ala) è aperto venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00. Ingresso sempre gratuito. LINK

Famiglie e bambini

#GIOCOSAmente inMUSEO

Queste attività nascono dall’idea di proporre ad adulti e bambini la condivisione di un’esperienza di scoperta e conoscenza del patrimonio culturale. Lo scopo è quello di far apprezzare il museo come luogo ricco di stimoli per tutti proponendo un modo piacevole e costruttivo di trascorrere assieme il tempo libero. Sono percorsi di visita tematici, esplorazioni, laboratori condotti da educatori museali e programmati in giornate e orari definiti, ma anche proposte in autogestione per consentire alle famiglie di organizzarsi liberamente con orari e modalità preferiti,

ATTENZIONE! Le attività laboratoriali sono a numero chiuso: è consigliata la PRENOTAZIONE

Family Trentino

Il museo è accreditato tra i soggetti che hanno sviluppato politiche attente alle famiglie, attraverso agevolazioni tariffarie, servizi volti ad agevolare la visita e la permanenza in museo (spazio Family con angolo per l’allattamento e un angolo gioco/rilassamento per i più piccoli, servizi igienici dedicati alle famiglie con bambini piccoli dotati di apposito fasciatoio), attività e materiali specifici per famiglie.

