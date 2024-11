CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * CONVEGNO LONGOBARDI ‘NEL CASSETTO’: «NUOVI DATI SULLE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI, IL 22-23/11»

LONGOBARDI NEL CASSETTO. Nuovi dati dalle ricerche sulle collezioni storiche museali

Trento, Castello del Buonconsiglio, Sala G. Gerola | venerdì 22 e sabato 23 novembre 2024

In occasione della mostra “Con Spada e Croce. Longobardi a Civezzano”, in programma fino al 12 gennaio 2025 al Castello del Buonconsiglio di Trento, il museo ha condotto una revisione dei materiali di cultura longobarda rinvenuti in Trentino, custoditi nei propri depositi e in quelli del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck, partner dell’iniziativa espositiva.

Un excursus nelle collezioni storiche che ha portato a nuove conoscenze grazie anche a innovative metodologie di indagine, condotte sui reperti. Partendo da questo recente ‘scavo nel museo’, il convegno vuole mettere a fattor comune le esperienze maturate da altre importanti realtà museali italiane, condividendo idee, progetti e criticità incontrate nel corso degli anni, per promuovere in maniera forte ed incisiva anche attraverso forme di collaborazione la conoscenza e la valorizzazione di collezioni che ancora rimangono chiuse ‘nel cassetto’.

PROGRAMMA

VENERDì 22 NOVEMBRE

– 9.30 Registrazione partecipanti

COFFEE BREAK

– 10.30 Saluti istituzionali

– 11.30 Presentazione delle giornate di studi a cura di Annamaria Azzolini, responsabile scientifico

– 11.45 Inizio lavori, modera: Katia Fortarel — Comune di Civezzano, Trento

– 11.45 Rileggendo una scoperta: la tomba del Principe di Civezzano alla luce delle nuove ricerche

Veronica Barbacovi — TIROLER LANDESMUSEUM FERDINANDEUM, INNSBRUCK

– 12.15 Esplorando le collezioni del Museo Castello del Buonconsiglio: il caso dei Longobardi di Civezzano

Annamaria Azzolini — MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO DI TRENTO

– 12.45 La presenza longobarda in Trentino alla luce di recenti “scavi nei musei” e “scavi sul campo”

Elisa Possenti — UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, TRENTO

PAUSA PRANZO

– 14.30 Inizio lavori, modera: Veronica Barbacovi — Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck

– 14.30 Longobardi nei musei di Brescia tra storia e innovazione

Francesca Morandini, Lucia Durjava — FONDAZIONE BRESCIA MUSEI, BRESCIA

– 15.10 Il Museo dell’Alto Medioevo di Ascoli Piceno: il ritorno dei reperti Longobardi

Stefano Papetti — MUSEO DELL’ALTO MEDIOEVO, ASCOLI PICENO

– 15.40 Il Ducato longobardo del Friuli. Prospettive di ricerca e di valorizzazione

Angela Borzacconi — MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, CIVIDALE DEL FRIULI

DISCUSSIONE

– 17.00 VISITA ALLA MOSTRA “Con Spada e Croce. Longobardi a Civezzano” per i relatori

SABATO 23 NOVEMBRE

– 9.00 Inizio lavori, modera: Annamaria Azzolini — MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO, TRENTO

– 9.00 I materiali longobardi dei Musei Civici di Pavia

Rosanina Invernizzi — MUSEI CIVICI, PAVIA

– 9.30 Longobardi e dintorni. Materiali di epoca longobarda al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza

Armando Bernardelli — MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO, VICENZA

– 10.00 La sezione altomedievale del Civico Museo Archeologico di Milano: l’allestimento attuale e le prospettive future

Anna Provenzali — MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO, MILANO

COFFE BREAK

– 11.00 Dal Museo Civico al Museo Medievale: la collezioni di metalli e oreficerie altomedievali

Ilaria Negretti — MUSEI CIVICI, BOLOGNA

– 11.30 Dalla “necropoli barbarica scoperta a Testona” alle tombe longobarde di Borgo d’Ale: appunti per il riallestimento del Settore del Territorio piemontese del Museo di Antichità — Musei Reali di Torino.

Elisa Panero, Patrizia Petitti — MUSEI REALI, TORINO

– 12.10 Conclusioni dei lavori

PAUSA PRANZO

– 14.30 VISITA ALLA MOSTRA Con Spada e Croce. Longobardi a Civezzano per tutti

Convegno organizzato in collaborazione con: Comune di Civezzano

Con il patrocinio di: Università di Trento – Dipartimento di Lettere e filosofia, Società degli archeologi medievisti italiani, Associazione Archeologia barbarica, Centro Studi Longobardi Ets, Associazione Italia Langobardorum, Centro Interuniversitario per la Storia e l’Archeologia dell’Alto Medioevo, Iprase.

Il convegno è riconosciuto da Iprase come attività formativa per i docenti.

ISCRIZIONI

La partecipazione è gratuita.

L'iscrizione va registrata per ogni sessione del convegno.

Segreteria organizzativa:

Franca Graziadei, Museo Castello del Buonconsiglio

0461.492895 — franca.graziadei@castellodelbuonconsiglio.tn.it