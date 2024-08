CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * “CINEMA SOTTO LE STELLE”: «“LA DONNA LONGOBARDA“, VENERDÌ 9 AGOSTO (ORE 21.00)»

08.08 - venerdì 9 agosto 2024

Estate nei castelli provinciali. Nel mese di agosto non perdere tantissime emozionanti attività per le famiglie al Castello del Buonconsiglio, a Castel Beseno, a Castel Caldes, a Castel Stenico e Castel Thun.

Fine settimane nei castelli provinciali

Castello del Buonconsiglio : “Cinema sotto le stelle”, venerdì 9 agosto, ore 21:00 proiezione del cortometraggio “La donna longobarda” e il film “Langobardi – Grimoaldo, il primo Re friulano”.

Castel Stenico : “Dell’arte della caccia e della falconeria“, sabato 10 agosto e domenica 11 agosto, alle ore 11:00, ore 14:00 e ore 16:00, esibizioni di abili falconieri con i loro rapaci.

Castel Caldes : visita la mostra estiva “CASTELLI E ACQUERELLI. Le dimore feudali delle Valli del Noce nelle vedute di Vigilio Kirchner“, in esposizione fino al 27 ottobre.

All’armi, all’armi

Sabato 10 agosto dalle ore 10:00 alle ore 23:00, e domenica 11 agosto dalle ore 10:00 alle ore 18:00, a Castel Beseno torna All’Armi, all’armi, tradizionale appuntamento con i gruppi di rievocazione storica provenienti da tutta Europa. I visitatori potranno rivivere in prima persona la vita castellana nel Cinquecento, con soldati in arme, artigiani, giullari e rievocatori in abiti civili, impegnati a far rivivere la quotidianità degli anni in cui il castello fu protagonista di importanti vicende che segnarono la storia del nord Italia.

Da non perdere lo spettacolo Truppe, alle armi!, sabato alle 21:3 e domenica alle 16:30.*

*attenzione: per partecipare allo spettacolo è necessario presentarsi al castello con almeno mezz’ora di anticipo. Durante la battaglia i cancelli rimarranno chiusi.