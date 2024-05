CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * ATTIVITÀ PER FAMIGLIE: «”PRESENZE LONGOBARDE”, DOMENICA 26 MAGGIO (ORE 15.00)»

08.50 - mercoledì 22 maggio 2024

Altri appuntamenti al Castello del Buonconsiglio. Visita guidata al Castello del Buonconsiglio. Domenica 26 maggio, ore 10:30, visita guidata per esplorare e conoscere il Castello. Attività per famiglie “Presenze longobarde”. Domenica 26 maggio, ore 15:00

Chi sono i Longobardi? Cosa ci facevano in Trentino? Lo si può scoprire in un percorso tra i reperti della mostra ‘Con Spada e Croce. Longobardi a Civezzano’, dove ammirare e replicare in un laboratorio creativo gli ornati delle armi di audaci guerrieri e dei gioielli di affascinanti principesse.

23 – 26 maggio Festival dell’Economia. Tanti appuntamenti del Festival dell’Economia ospitati dentro le mura del Castello del Buonconsiglio, in particolare venerdì 24 maggio ore 18:15 Economia della bellezza – Fashion & Food, eccellenza del Made in Italy con Claudio Marenzi, maestro pasticcere Iginio Massari e Nicoletta Polla Mattiot.

Diritti in movimento | Attività per famiglie. Lunedì 27 maggio, ore 16.30 – 18.00 In occasione dell’anniversario della ratifica italiana della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Castello del Buonconsiglio aderisce all’iniziativa proponendo l’attività IL MIO MUSEO – Percorso all’interno del Castello per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni (iniziativa adatta ai sordi con interprete LIS).